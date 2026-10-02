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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाहाईवे साइनबोर्ड पर दिखी हिंदी तो एक्शन में आई विजय सरकार, 2 अधिकारियों को किया सस्पेंड

हाईवे साइनबोर्ड पर दिखी हिंदी तो एक्शन में आई विजय सरकार, 2 अधिकारियों को किया सस्पेंड

तमिलनाडु सरकार ने दो-लैंग्वेज पॉलिसी का उल्लंघन करने वाले दो अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है. तमिलनाडु सरकार ने इसक जानकारी दी है.

Written By : दीक्षा छाबड़ा |  Updated at : 02 Oct 2026 01:31 PM (IST)
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तमिलनाडु सरकार ने शुक्रवार को कहा कि राज्य के अधीन आने वाले राजमार्ग के एक साइनबोर्ड पर हिंदी शब्दों का इस्तेमाल करने के कारण दो अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है, जो तमिल और अंग्रेजी वाली आधिकारिक दो-भाषा नीति का उल्लंघन था.

सरकार ने कहा कि दोनों अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी शुरू की गई है. दोनों राजमार्ग विभाग में सहायक अभियंता हैं. सरकार ने एक आधिकारिक विज्ञप्ति में तमिल और अंग्रेजी की दो-भाषा नीति का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी.

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दो लोगों को किया सस्पेंड

टीवी न्यूज चैनलों पर साइनबोर्ड के वीडियो दिखाए जाने और उन पर लिखे हिंदी अक्षरों को काला किए जाने के बाद विभाग ने तुरंत कार्रवाई की. हाईवे के डायरेक्टर-जनरल के आदेशों के अनुसार, थूथुकुडी ज़िले में नेशनल हाईवे सब-डिविजन के असिस्टेंट डिविजनल इंजीनियर एन. भूमिनाथन और कलाकाडु में नेशनल हाईवे सेक्शन की असिस्टेंट इंजीनियर टी. मुथुलक्ष्मी को सस्पेंड कर दिया गया.

स्टेट हाईवे-93 पर साथनकुलम और नाजरेथ के पास लगे जिस साइनबोर्ड पर हिंदी में लिखावट थी, वह हाईवे थूथुकुडी जिले के अलवारथिरुनगरी को तिरुनेलवेली जिले के वल्लियूर से जोड़ता है.

कब शुरू हुआ ये मामला

यह मामला तब विवाद का विषय बन गया जब तमिलनाडु में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) की देखरेख वाली सड़कों पर लगे साइनबोर्ड और माइलस्टोन पर सिर्फ तमिल और अंग्रेजी भाषाएं ही दिखाई दीं. 2017 में NHAI ने साइनबोर्ड पर हिंदी भाषा को भी शामिल करने की कोशिश की थी, जिसके कारण पूरे राज्य में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए थे. इसके बाद एजेंसी ने वापस तमिल और अंग्रेजी भाषाओं का ही इस्तेमाल करना शुरू कर दिया.

विपक्ष ने साधा निशाना

DMK अध्यक्ष एम.के. स्टालिन ने TVK सरकार को राज्य की दो-भाषा नीति में दखल न देने की चेतावनी दी. उन्होंने इस नीति को "तमिलनाडु की जीवन-रेखा" बताया. उन्होंने कहा, तमिलनाडु ने पहले केंद्र सरकार के हिंदी थोपे जाने का सामना किया था. लेकिन अब ऐसा लगता है कि जिस बदलाव की बात उन्होंने (TVK) की थी, वह असल में राज्य सरकार का ही हिंदी थोपना है. क्या यह TVK सरकार की एक और कोशिश है, जो हर चीज में पहले हालात परखती है और विरोध शुरू होते ही 'यू-टर्न' ले लेती है.

ये भी पढ़ें: 'हनुमान चालीसा का पाठ किया, मरने नहीं दे सकता था...', स्मित माछर की पहली प्रतिक्रिया

About the author दीक्षा छाबड़ा

दीक्षा छाबड़ा ABP live.Com में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये  न्यूज डेस्क का हिस्सा हैं. दीक्षा को देश, विदेश और एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी दिलचस्पी है. वो इन सभी के बारे में लिखती हैं. इन्हें पत्रकारिता के जगत में 9 साल पूरे हो चुके हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ की थी. इसके बाद से ये इंडिया टीवी, टीवी9 जैसी संस्थाओं में एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर चुकी हैं. दीक्षा ने अपनी पढ़ाई इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से की है.
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Published at : 02 Oct 2026 12:55 PM (IST)
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