ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाबात करने के लिए बुलाया, कर लिया गिरफ्तार, नर्सें बोलीं- थलापति विजय ने दिया धोखा

बात करने के लिए बुलाया, कर लिया गिरफ्तार, नर्सें बोलीं- थलापति विजय ने दिया धोखा

तमिलनाडु में वेतन से जुड़ी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहीं नर्सों ने सरकार पर धोखा देने का आरोप लगाते हुए कहा कि पांच नर्स नेताओं को बातचीत के लिए सचिवालय बुलाया गया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया.

Written By : आशुतोष प्रताप सिंह |  Updated at : 06 Oct 2026 06:51 AM (IST)
Preferred Sources

तमिलनाडु में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहीं नर्सों ने विजय सरकार पर धोखा देने का आरोप लगाया है. प्रदर्शनकारियों के वकील ने सोमवार को दावा किया कि बातचीत के लिए तमिलनाडु सचिवालय बुलाए गए पांच नर्स नेताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. वहीं, चेन्नई में भूख हड़ताल कर रही नर्सों को तय समय के बाद भी प्रदर्शन स्थल से हटने से इनकार करने पर पुलिस ने हिरासत में लिया.

चार हजार नर्सें प्रदर्शन में शामिल

रिलेटेड स्टोरी >>

इंडिया
'आशुतोष रांका का मुंह बंद करें, बहुत बोलता है', अभिजीत दीपके ने क्यों किया ये पोस्ट
'आशुतोष रांका का मुंह बंद करें, बहुत बोलता है', अभिजीत दीपके ने क्यों किया ये पोस्ट
इंडिया
साथ दिखे प्रियंका गांधी और संजय सिंह, सियासी अटकलों पर AAP नेता ने दी सफाई
साथ दिखे प्रियंका गांधी और संजय सिंह, सियासी अटकलों पर AAP नेता ने दी सफाई
इंडिया
ONOE पर JPC और SC के जजों की बैठक कैंसिल, जानें क्या बोले अध्यक्ष?
ONOE पर JPC और SC के जजों की बैठक कैंसिल, जानें क्या बोले अध्यक्ष?
इंडिया
'न्यायिक मर्यादा उन्हें...', जस्टिस भुइयां की टिप्पणी पर क्या बोले पूर्व CJI बीआर गवई
'न्यायिक मर्यादा उन्हें...', जस्टिस भुइयां की टिप्पणी पर क्या बोले पूर्व CJI बीआर गवई

राज्यभर से नर्सें चेन्नई के रत्नम स्टेडियम के पास जुटीं. यह प्रदर्शन तमिलनाडु इंटरमीडिएट हेल्थ वर्कर्स एसोसिएशन की ओर से आयोजित किया गया था. प्रदर्शनकारी नर्सें कई मांगों को लेकर आंदोलन कर रही हैं.

उनकी प्रमुख मांगों में हर महीने 45 हजार रुपये वेतन, समान काम के लिए समान वेतन, स्थायी रोजगार, नौकरी की सुरक्षा और लंबित प्रोत्साहन राशि का भुगतान शामिल है.

बातचीत के लिए पांच नेताओं को भेजा

प्रदर्शनकारियों को कानूनी मदद दे रहे अधिवक्ता वरथराजन ने आरोप लगाया कि पुलिस ने सरकार की ओर से बातचीत के लिए बुलाए जाने की जानकारी दी थी. इसके बाद करीब 4,000 नर्सों ने बातचीत के लिए केवल पांच नेताओं को भेजने का फैसला किया.

वरथराजन के मुताबिक, पांचों नेता बातचीत के लिए सचिवालय पहुंचे, लेकिन वहां पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया. उन्होंने इसे प्रदर्शनकारियों के साथ विश्वासघात बताया.

'बड़ा धोखा, आंदोलन जारी रहेगा'

अधिवक्ता वरथराजन ने इस कार्रवाई को 'बड़ा धोखा' करार दिया. उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारी अपना आंदोलन जारी रखेंगे. उन्होंने आरोप लगाया कि विजय सरकार पुलिस के जरिए प्रदर्शन को दबाने की कोशिश कर रही है.

उन्होंने कहा कि नर्सों को जेल में डाल दिया जाए, तब भी उनका आंदोलन जारी रहेगा.

नर्स को नुकसान हुआ तो सीएम जिम्मेदार होंगे: वकील

वरथराजन ने कहा कि प्रदर्शनकारी किसी भी कार्रवाई के परिणाम का सामना करने के लिए तैयार हैं. उन्होंने यह भी कहा कि अगर आंदोलन के दौरान किसी नर्स को कोई नुकसान पहुंचता है तो इसके लिए मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय को जिम्मेदार ठहराया जाएगा.

कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का पद देने की मांग

नर्सों ने यह भी मांग की कि मिड-लेवल हेल्थकेयर प्रोवाइडर्स का पद बदलकर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर (CHO) किया जाए और उन्हें इस पद की मान्यता  वाले सर्टिफिकेट जारी किए जाएं. यूनियन की प्रेसिडेंट एन. सुंदरी ने कहा कि कई तरह की हेल्थकेयर सेवाएं देने के बावजूद इन कर्मचारियों को हर महीने 21,000 रुपये दिए जा रहे हैं.

यही नहीं उन्होंने बताया कि साल 2023 और 2024 के लिए देय प्रोत्साहन राशि का भी भुगतान नहीं किया गया है. मध्य स्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को सवैतनिक मातृत्व अवकाश प्रदान किया जाना चाहिए.

यह भी पढ़िएः 'न्यायिक मर्यादा उन्हें...', जस्टिस भुइयां की टिप्पणी पर क्या बोले पूर्व CJI बीआर गवई

 

About the author आशुतोष प्रताप सिंह

आशुतोष प्रताप सिंह ABP न्यूज डिजिटल में कार्यरत हैं. वे न्यूज़ टीम का हिस्सा हैं और राजनीति, खेल, राष्ट्रीय घटनाक्रम, चुनाव, सामाजिक मुद्दों और समसामयिक विषयों से जुड़ी खबरों पर विशेष रूप से लिखते हैं. समाचारों को सरल, तथ्यपरक और पाठकों के लिए सहज भाषा में प्रस्तुत करना उनकी कार्यशैली का प्रमुख हिस्सा है.

उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के मूल निवासी आशुतोष प्रताप सिंह पिछले करीब 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन से रेडियो एवं टीवी जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है. समाचार लेखन के अलावा उन्हें घूमने, नई जगहों को जानने और फोटोग्राफी का विशेष शौक है. राजनीतिक और खेल पत्रकारिता में उनकी गहरी रुचि रही है, जिसके चलते इन विषयों पर निरंतर लेखन और विश्लेषण करते रहे हैं.
Read More
Published at : 06 Oct 2026 06:51 AM (IST)
Tags :
Tamil Nadu CM Vijay Nurses Protest
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'आशुतोष रांका का मुंह बंद करें, बहुत बोलता है', अभिजीत दीपके ने क्यों किया ये पोस्ट
'आशुतोष रांका का मुंह बंद करें, बहुत बोलता है', अभिजीत दीपके ने क्यों किया ये पोस्ट
इंडिया
साथ दिखे प्रियंका गांधी और संजय सिंह, सियासी अटकलों पर AAP नेता ने दी सफाई
साथ दिखे प्रियंका गांधी और संजय सिंह, सियासी अटकलों पर AAP नेता ने दी सफाई
इंडिया
ONOE पर JPC और SC के जजों की बैठक कैंसिल, जानें क्या बोले अध्यक्ष?
ONOE पर JPC और SC के जजों की बैठक कैंसिल, जानें क्या बोले अध्यक्ष?
इंडिया
'न्यायिक मर्यादा उन्हें...', जस्टिस भुइयां की टिप्पणी पर क्या बोले पूर्व CJI बीआर गवई
'न्यायिक मर्यादा उन्हें...', जस्टिस भुइयां की टिप्पणी पर क्या बोले पूर्व CJI बीआर गवई
Advertisement

वीडियोज

Gujarat News | Sansani: 2000 km का सफर... और 'ब्लाइंड' मर्डर !
Mumbai BEST bus depot fire: बेस्ट की कई बसों में लगी आग, मचा हड़कंप! Breaking News
Gyanesh Kumar | Supreme Court on CEC: फॉर्म-6 में बदलाव का 'आदेश' किसका था? | BJP | Congress | ABP
Gyanesh Kumar | Supreme Court on CEC: ज्ञानेश पर विपक्ष के संग्राम की 'शर्तें' लागू! | Congress
Sandeep Chaudhary: वोट चोरी पर बवाल...आयुक्तों के बाद जजों के सवाल! | EC | SIR | Gyanesh Kumar
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
गैर जाटव दलित, गैर यादव OBC…, यूपी चुनाव से पहले BJP ने चला 'तुरुप का इक्का'!
गैर जाटव दलित, गैर यादव OBC…, यूपी चुनाव से पहले BJP ने चला 'तुरुप का इक्का'!
जम्मू और कश्मीर
चुनाव आयोग को SC के नोटिस पर बोले फारूक अब्दुल्ला, 'मुझे खुशी है कि...'
चुनाव आयोग को SC के नोटिस पर बोले फारूक अब्दुल्ला, 'मुझे खुशी है कि...'
बॉलीवुड
Drishyam 3 BO Day 4: 'दृश्यम 3' मंडे टेस्ट में फेल हुई या पास? जानें पहले सोमवार का कलेक्शन
'दृश्यम 3' मंडे टेस्ट में फेल हुई या पास? जानें पहले सोमवार का कलेक्शन
स्पोर्ट्स
पाकिस्तान क्रिकेट में बड़ा उलटफेर, अचानक बदला कप्तान; इस दिग्गज से छिनी कमान
पाकिस्तान क्रिकेट में बड़ा उलटफेर, अचानक बदला कप्तान; इस दिग्गज से छिनी कमान
दिल्ली NCR
दिल्ली: CM रेखा गुप्ता ने कूड़े के पहाड़ के साथ क्यों ली सेल्फी? बोलीं- 'ये आखिरी...'
दिल्ली: CM रेखा गुप्ता ने कूड़े के पहाड़ के साथ क्यों ली सेल्फी? बोलीं- 'ये आखिरी...'
इंडिया
साथ दिखे प्रियंका गांधी और संजय सिंह, सियासी अटकलों पर AAP नेता ने दी सफाई
साथ दिखे प्रियंका गांधी और संजय सिंह, सियासी अटकलों पर AAP नेता ने दी सफाई
ट्रेंडिंग
टिर्री का 'बाहुबली' अवतार! बंद पड़े भारी-भरकम ट्रक को खींचा
टिर्री का 'बाहुबली' अवतार! बंद पड़े भारी-भरकम ट्रक को खींचा
टेक्नोलॉजी
5G और AI टेक्नोलॉजी पर Huawei-Qualcomm की बड़ी पेटेंट डील, क्या बदलेगा?
5G और AI टेक्नोलॉजी पर Huawei-Qualcomm की बड़ी पेटेंट डील, क्या बदलेगा?
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget