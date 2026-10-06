बात करने के लिए बुलाया, कर लिया गिरफ्तार, नर्सें बोलीं- थलापति विजय ने दिया धोखा

तमिलनाडु में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहीं नर्सों ने विजय सरकार पर धोखा देने का आरोप लगाया है. प्रदर्शनकारियों के वकील ने सोमवार को दावा किया कि बातचीत के लिए तमिलनाडु सचिवालय बुलाए गए पांच नर्स नेताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. वहीं, चेन्नई में भूख हड़ताल कर रही नर्सों को तय समय के बाद भी प्रदर्शन स्थल से हटने से इनकार करने पर पुलिस ने हिरासत में लिया.

चार हजार नर्सें प्रदर्शन में शामिल

राज्यभर से नर्सें चेन्नई के रत्नम स्टेडियम के पास जुटीं. यह प्रदर्शन तमिलनाडु इंटरमीडिएट हेल्थ वर्कर्स एसोसिएशन की ओर से आयोजित किया गया था. प्रदर्शनकारी नर्सें कई मांगों को लेकर आंदोलन कर रही हैं.

#WATCH | Chennai | Nurses from across Tamil Nadu participated in a hunger strike organised by the Tamil Nadu Intermediate Health Workers’ Association at Rajaratnam Stadium in Chennai, demanding equal pay for equal work, permanent employment and job security. https://t.co/8qgUidYkNs — ANI (@ANI) October 5, 2026

उनकी प्रमुख मांगों में हर महीने 45 हजार रुपये वेतन, समान काम के लिए समान वेतन, स्थायी रोजगार, नौकरी की सुरक्षा और लंबित प्रोत्साहन राशि का भुगतान शामिल है.

बातचीत के लिए पांच नेताओं को भेजा

प्रदर्शनकारियों को कानूनी मदद दे रहे अधिवक्ता वरथराजन ने आरोप लगाया कि पुलिस ने सरकार की ओर से बातचीत के लिए बुलाए जाने की जानकारी दी थी. इसके बाद करीब 4,000 नर्सों ने बातचीत के लिए केवल पांच नेताओं को भेजने का फैसला किया.

वरथराजन के मुताबिक, पांचों नेता बातचीत के लिए सचिवालय पहुंचे, लेकिन वहां पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया. उन्होंने इसे प्रदर्शनकारियों के साथ विश्वासघात बताया.

'बड़ा धोखा, आंदोलन जारी रहेगा'

अधिवक्ता वरथराजन ने इस कार्रवाई को 'बड़ा धोखा' करार दिया. उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारी अपना आंदोलन जारी रखेंगे. उन्होंने आरोप लगाया कि विजय सरकार पुलिस के जरिए प्रदर्शन को दबाने की कोशिश कर रही है.

उन्होंने कहा कि नर्सों को जेल में डाल दिया जाए, तब भी उनका आंदोलन जारी रहेगा.

नर्स को नुकसान हुआ तो सीएम जिम्मेदार होंगे: वकील

वरथराजन ने कहा कि प्रदर्शनकारी किसी भी कार्रवाई के परिणाम का सामना करने के लिए तैयार हैं. उन्होंने यह भी कहा कि अगर आंदोलन के दौरान किसी नर्स को कोई नुकसान पहुंचता है तो इसके लिए मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय को जिम्मेदार ठहराया जाएगा.

कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का पद देने की मांग

नर्सों ने यह भी मांग की कि मिड-लेवल हेल्थकेयर प्रोवाइडर्स का पद बदलकर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर (CHO) किया जाए और उन्हें इस पद की मान्यता वाले सर्टिफिकेट जारी किए जाएं. यूनियन की प्रेसिडेंट एन. सुंदरी ने कहा कि कई तरह की हेल्थकेयर सेवाएं देने के बावजूद इन कर्मचारियों को हर महीने 21,000 रुपये दिए जा रहे हैं.

यही नहीं उन्होंने बताया कि साल 2023 और 2024 के लिए देय प्रोत्साहन राशि का भी भुगतान नहीं किया गया है. मध्य स्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को सवैतनिक मातृत्व अवकाश प्रदान किया जाना चाहिए.

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