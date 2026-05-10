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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाMGR, जयललिता के बाद अब जोसेफ विजय... तमिलनाडु की सियासत में छाए रहे सुपरस्टार, देखें लिस्ट

MGR, जयललिता के बाद अब जोसेफ विजय... तमिलनाडु की सियासत में छाए रहे सुपरस्टार, देखें लिस्ट

तमिलनाडु में फिल्मी सितारों के सीधे सत्ता तक पहुंचने का सबसे बड़ा उदाहरण हैं MG Ramachandran जिन्हें लोग MGR के नाम से जानते हैं. उनके बाद फिल्मों से कई चेहरे राजनीति में आए.

By : एबीपी लाइव | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 10 May 2026 10:56 AM (IST)
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तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई के नेहरू स्टेडियम में  TVK चीफ सी जोसेफ विजय ने (10 मई) को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली. इसी के साथ ही वो डीएमके और एआईएडीएमके गठबंधन से बाहर के पहले ऐसा नेता बन गए हैं, जो 1967 के बाद तमिलनाडु सरकार का नेतृत्व करेंगे. तमिलनाडु में अभिनेताओं के राजनीति में प्रवेश करने और सफलता हासिल करने का लंबा इतिहास रहा है. 

फिल्मी सितारों के सत्ता तक पहुंचने में बड़ा नाम हैं MGR 

तमिलनाडु में फिल्मी सितारों के सीधे सत्ता तक पहुंचने का सबसे बड़ा उदाहरण हैं MG Ramachandran जिन्हें लोग MGR के नाम से जानते हैं. उन्होंने अपनी फिल्मों में खुद को गरीबों के मसीहा, न्यायप्रिय और भ्रष्टाचार से लड़ने वाले नायक के रूप में स्थापित किया. यही छवि जब राजनीति में आई तो जबरदस्त जनसमर्थन मिला. एमजीआर ने साबित किया कि अगर सिनेमाई छवि जनता की आकांक्षाओं से मेल खाती है, तो सीधे वोट में तब्दील हो सकती है.

अम्मा के नाम से प्रसिद्ध हुईं जयललिता

MGR के निधन के बाद उनकी विरासत को जयललिता ने न सिर्फ संभाला, बल्कि उसे नए राजनीतिक आयाम दिए. फिल्मी दुनिया से राजनीति में आईं जयललिता ने शुरुआती दौर में पार्टी के भीतर कड़े विरोध का सामना किया, लेकिन धीरे-धीरे उन्होंने AIADMK पर पूर्ण कंट्रोल कर लिया. उन्होंने अम्मा कैंटीन, सस्ती दवाएं, सब्सिडी वाले उत्पाद और महिला-केंद्रित योजनाएं शुरू कीं.

रजनीकांत 

तमिल सिनेमा के दो सबसे बड़े नाम रजनीकांत और कमल हासन- लंबे समय तक ऐसे सितारे रहे, जिनकी लोकप्रियता ने बार-बार राजनीतिक संभावनाओं को जन्म दिया. रजनीकांत की फिल्मों में सिस्टम से लड़ने वाले करिश्माई नायक की छवि ने उन्हें जनमानस में नेता के रूप में स्थापित किया. 1990 के दशक से ही उनके राजनीतिक रुख पर नजर रहती थी और 1996 में उनका एक बयान भी चुनावी परिणामों को प्रभावित करने वाला माना गया. इसके बावजूद कई घोषणाओं के बाद भी उन्होंने सक्रिय राजनीति में प्रवेश नहीं किया और स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर दूरी बना ली. 

कमल हासन

कमल हासन का रास्ता अलग रहा. अपनी फिल्मों में सामाजिक-राजनीतिक मुद्दों को मुखरता से उठाने वाले कमल ने 2018 में Makkal Needhi Maiam की स्थापना की. उन्होंने भ्रष्टाचार विरोध, पारदर्शिता और शहरी प्रशासन जैसे मुद्दों को केंद्र में रखा. 2019 लोकसभा और 2021 विधानसभा चुनावों में उनकी पार्टी ने हिस्सेदारी जरूर दर्ज कराई, लेकिन उन्हें जनसमर्थन नहीं मिल पाया.

इन उदाहरणों से साफ होता है कि तमिलनाडु में सिनेमा अब भी राजनीतिक पहचान गढ़ सकता है, लेकिन सत्ता तक पहुंचने के लिए केवल लोकप्रियता पर्याप्त नहीं है. मजबूत संगठन, कैडर-आधारित ढांचा, स्पष्ट वैचारिक दिशा और लगातार जमीनी जुड़ाव. ये वे तत्व हैं, जिनके बिना स्टारडम राजनीतिक सफलता में तब्दील नहीं हो पाता.

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Published at : 10 May 2026 10:56 AM (IST)
Tags :
Rajinikanth Jayalalithaa Kamal Haasan Vijay MGR TVK
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