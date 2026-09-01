'थलापति विजय ने राहुल गांधी को चुना PM पद का उम्मीदवार', कांग्रेस का दावा

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने गठबंधन की ओर से राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार चुना है. तमिलनाडु विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल (CLP) की नेता थराहाई कथबर्ट ने सोमवार को यह दावा किया. उन्होंने सत्तारूढ़ दल और उसके गठबंधन सहयोगी के बीच नेतृत्व को लेकर चल रही अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि विजय का प्रधानमंत्री पद के लिए स्थानीय स्तर पर नाम सामने आना पार्टी नेतृत्व की आधिकारिक राय नहीं, बल्कि कार्यकर्ताओं के उत्साह का नतीजा है.

विजय ने राहुल गांधी को चुना PM उम्मीदवार

थराहाई कथबर्ट ने पत्रकारों से बातचीत में कहा, मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार चुना है. वह इसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की ओर से राहुल गांधी को गठबंधन का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार माना गया है और इसी आधार पर आगे की राजनीतिक रणनीति तय की जा रही है.

कांग्रेस स्वतंत्र रूप से कर रही काम

कांग्रेस मंत्री विश्वनाथन की ओर से की गई सार्वजनिक टिप्पणियों का जिक्र करते हुए कथबर्ट ने माना कि कांग्रेस राज्य में अपने स्तर पर मजबूत हो रही है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस टीवीके के अधीन रहकर काम नहीं करती है, बल्कि एक लोकतांत्रिक और स्वतंत्र राजनीतिक संगठन के रूप में काम करती है.

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कांग्रेस और टीवीके गठबंधन में होने के बावजूद कांग्रेस की अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान और निर्णय लेने की प्रक्रिया है.

राहुल गांधी के खिलाफ FIR को बताया राजनीतिक चिंता

उत्तराखंड के हल्द्वानी में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ हाल में दर्ज की गई एफआईआर पर भी कथबर्ट ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने इसे भारतीय जनता पार्टी (BJP) की राजनीतिक चिंता का परिणाम बताया.

कथबर्ट ने दावा किया कि राहुल गांधी को मिल रहे व्यापक जनसमर्थन से बीजेपी परेशान है. उन्होंने यह भी कहा कि राहुल गांधी 2029 में प्रधानमंत्री पद हासिल करेंगे.

सीट बदलने पर भी दी सफाई

तमिलनाडु विधानसभा में अपनी सीट बदले जाने को लेकर उठे सवालों पर कथबर्ट ने कहा कि यह किसी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा नहीं है. उन्होंने स्पष्ट किया कि सीट में बदलाव विधानसभा की सामान्य प्रक्रिया के तहत हुआ है.

उन्होंने बताया कि 13 अगस्त को उन्हें तमिलनाडु विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल का नेता नियुक्त किया गया था. इसके बाद फ्लोर लीडर की जिम्मेदारी संभालने के कारण 31 अगस्त को उन्हें आगे की पंक्ति में सीट आवंटित की गई.

फ्रंट रो की सीट आमतौर पर विपक्षी नेताओं के लिए

कथबर्ट ने कहा कि विधानसभा में फ्रंट रो की सीट आमतौर पर विपक्षी दलों के नेताओं को दी जाती है. कांग्रेस विधायक दल की नेता नियुक्त होने के बाद उन्हें भी इसी प्रक्रिया के तहत आगे की पंक्ति में स्थान दिया गया है. उन्होंने साफ किया कि सीट बदलने के पीछे किसी तरह की राजनीतिक खींचतान या रणनीति नहीं है.