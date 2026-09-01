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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'थलापति विजय ने राहुल गांधी को चुना PM पद का उम्मीदवार', कांग्रेस का दावा

'थलापति विजय ने राहुल गांधी को चुना PM पद का उम्मीदवार', कांग्रेस का दावा

तमिलनाडु कांग्रेस विधायक दल की नेता थराहाई कथबर्ट ने दावा किया कि मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने गठबंधन की ओर से राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार चुना है.

Written By : आशुतोष प्रताप सिंह |  Updated at : 01 Sep 2026 07:51 AM (IST)
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तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने गठबंधन की ओर से राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार चुना है. तमिलनाडु विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल (CLP) की नेता थराहाई कथबर्ट ने सोमवार को यह दावा किया. उन्होंने सत्तारूढ़ दल और उसके गठबंधन सहयोगी के बीच नेतृत्व को लेकर चल रही अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि विजय का प्रधानमंत्री पद के लिए स्थानीय स्तर पर नाम सामने आना पार्टी नेतृत्व की आधिकारिक राय नहीं, बल्कि कार्यकर्ताओं के उत्साह का नतीजा है.

विजय ने राहुल गांधी को चुना PM उम्मीदवार

थराहाई कथबर्ट ने पत्रकारों से बातचीत में कहा, मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार चुना है. वह इसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की ओर से राहुल गांधी को गठबंधन का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार माना गया है और इसी आधार पर आगे की राजनीतिक रणनीति तय की जा रही है.

कांग्रेस स्वतंत्र रूप से कर रही काम

कांग्रेस मंत्री विश्वनाथन की ओर से की गई सार्वजनिक टिप्पणियों का जिक्र करते हुए कथबर्ट ने माना कि कांग्रेस राज्य में अपने स्तर पर मजबूत हो रही है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस टीवीके के अधीन रहकर काम नहीं करती है, बल्कि एक लोकतांत्रिक और स्वतंत्र राजनीतिक संगठन के रूप में काम करती है.

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कांग्रेस और टीवीके गठबंधन में होने के बावजूद कांग्रेस की अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान और निर्णय लेने की प्रक्रिया है.

राहुल गांधी के खिलाफ FIR को बताया राजनीतिक चिंता

उत्तराखंड के हल्द्वानी में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ हाल में दर्ज की गई एफआईआर पर भी कथबर्ट ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने इसे भारतीय जनता पार्टी (BJP) की राजनीतिक चिंता का परिणाम बताया.

कथबर्ट ने दावा किया कि राहुल गांधी को मिल रहे व्यापक जनसमर्थन से बीजेपी परेशान है. उन्होंने यह भी कहा कि राहुल गांधी 2029 में प्रधानमंत्री पद हासिल करेंगे.

सीट बदलने पर भी दी सफाई

तमिलनाडु विधानसभा में अपनी सीट बदले जाने को लेकर उठे सवालों पर कथबर्ट ने कहा कि यह किसी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा नहीं है. उन्होंने स्पष्ट किया कि सीट में बदलाव विधानसभा की सामान्य प्रक्रिया के तहत हुआ है.

उन्होंने बताया कि 13 अगस्त को उन्हें तमिलनाडु विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल का नेता नियुक्त किया गया था. इसके बाद फ्लोर लीडर की जिम्मेदारी संभालने के कारण 31 अगस्त को उन्हें आगे की पंक्ति में सीट आवंटित की गई.

यह भी पढ़ें : ट्रंप को झटका, भारतीय-अमेरिकियों ने छोड़ा साथ, सर्वे में चौंकाने वाला खुलासा

फ्रंट रो की सीट आमतौर पर विपक्षी नेताओं के लिए

कथबर्ट ने कहा कि विधानसभा में फ्रंट रो की सीट आमतौर पर विपक्षी दलों के नेताओं को दी जाती है. कांग्रेस विधायक दल की नेता नियुक्त होने के बाद उन्हें भी इसी प्रक्रिया के तहत आगे की पंक्ति में स्थान दिया गया है. उन्होंने साफ किया कि सीट बदलने के पीछे किसी तरह की राजनीतिक खींचतान या रणनीति नहीं है.

About the author आशुतोष प्रताप सिंह

आशुतोष प्रताप सिंह ABP न्यूज डिजिटल में कार्यरत हैं. वे न्यूज़ टीम का हिस्सा हैं और राजनीति, खेल, राष्ट्रीय घटनाक्रम, चुनाव, सामाजिक मुद्दों और समसामयिक विषयों से जुड़ी खबरों पर विशेष रूप से लिखते हैं. समाचारों को सरल, तथ्यपरक और पाठकों के लिए सहज भाषा में प्रस्तुत करना उनकी कार्यशैली का प्रमुख हिस्सा है.

उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के मूल निवासी आशुतोष प्रताप सिंह पिछले करीब 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन से रेडियो एवं टीवी जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है. समाचार लेखन के अलावा उन्हें घूमने, नई जगहों को जानने और फोटोग्राफी का विशेष शौक है. राजनीतिक और खेल पत्रकारिता में उनकी गहरी रुचि रही है, जिसके चलते इन विषयों पर निरंतर लेखन और विश्लेषण करते रहे हैं.
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Published at : 01 Sep 2026 07:51 AM (IST)
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