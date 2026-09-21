गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'यूके डेड इकोनॉमी है, वहां से क्या...' CM विजय के UK दौरे पर अन्नामलाई ये क्या बोल गए

'यूके डेड इकोनॉमी है, वहां से क्या...' CM विजय के UK दौरे पर अन्नामलाई ये क्या बोल गए

बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष के. अन्नामलाई ने तमिलनाडु सीएम विजय के यूके दौरे पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा है कि विजय को तमिलनाडु के बड़े औद्योगिक केंद्रों का दौरा करना चाहिए.

Written By : दीक्षा छाबड़ा |  Updated at : 21 Sep 2026 10:23 AM (IST)
Preferred Sources

तमिलनाडु बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष के. अन्नामलाई ने मुख्यमंत्री जोसेफ विजय की हालिया लंदन यात्रा की आलोचना की है. उन्होंने कहा है कि तमिलनाडु में इंवेस्टमेंट लाने के लिए यूके सही जगह नहीं है. राज्य सरकार को भारत के भीतर से निवेश आकर्षित करने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि भारत अब 4.1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था है, जबकि यूके 3.4 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था है.

सीएम विजय पर साधा निशाना
अन्नामलाई ने कहा, आज भारत की अर्थव्यवस्था 4.1 ट्रिलियन डॉलर की है, जबकि UK की अर्थव्यवस्था 3.4 ट्रिलियन डॉलर की है. यहां से इतने बड़े डेलिगेशन के साथ उस देश में जाने और फिर यह पूछने का क्या मतलब है कि क्या वे इस व्यक्ति से मिले, क्या वे उस व्यक्ति से मिले, क्या उन्होंने उन्हें देखा, क्या वे अंदर गए? इन सब बातों का क्या मतलब है? अन्नामलाई ने दावा किया कि यूके में नए निवेश की गुंजाइश सीमित है और लंदन को "डेड इकोनॉमी" बताया.

रिलेटेड स्टोरी >>

इंडिया
'नितिन गडकरी का मैं धन्यवाद करता हूं कि...', असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा दावा
'नितिन गडकरी का मैं धन्यवाद करता हूं कि...', असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा दावा
इंडिया
दिल्ली में पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को SIR का नोटिस, लिस्ट में और कौन-कौन
दिल्ली में पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को SIR का नोटिस, लिस्ट में और कौन-कौन
इंडिया
'ममता बनर्जी के संपर्क में राहुल राहुल गांधी', INDIA गठबंधन पर कल्याण बनर्जी का दावा
'ममता बनर्जी के संपर्क में राहुल राहुल गांधी', INDIA गठबंधन पर कल्याण बनर्जी का दावा
इंडिया
आई लव मोहम्मद... बोलकर अचानक क्यों रुके ओवैसी? कुछ सेकंड बाद क्या कहा
आई लव मोहम्मद... बोलकर अचानक क्यों रुके ओवैसी? कुछ सेकंड बाद क्या कहा

मैं लंदन को बहुत अच्छे से जानता हूं. वो एक डेड इकोनॉमी है. वहां पर कोई पैसा नहीं है. यूके की ग्रोथ सिर्फ 1 परसेंट है. अगर आप वहाँ जाकर उनसे तमिलनाडु में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए कहेंगे, तो वे क्या पैसा देंगे?"

तमिलनाडु के बड़े इंडस्ट्रियल सेंटर पर फोकस करो
 के. अन्नामलाई ने सुझाव दिया कि विजय को तमिलनाडु के बड़े औद्योगिक केंद्रों का दौरा करना चाहिए और स्थानीय व्यवसायों से सीधे बातचीत करनी चाहिए. अन्नामलाई ने कहा, "मुख्यमंत्री को चेन्नई से लंदन के लिए एमिरेट्स की उड़ान लेने के बजाय, चेन्नई से कोयंबटूर या मदुरै के लिए इंडिगो की उड़ान लेनी चाहिए." उन्होंने सुझाव दिया कि राज्य सरकार तमिलनाडु में पहले से काम कर रही कंपनियों को अपना कारोबार बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए टैक्स में छूट दे सकती है.

उन्होंने कहा, "आइए, यहां पहले से मौजूद उद्योगपतियों के साथ बैठक करें. उनसे कहें, 'अगर आप अपनी प्रोडक्शन यूनिट का विस्तार करते हैं, तो आपको 50 प्रतिशत टैक्स नहीं देना होगा. सरकार उस 50 प्रतिशत का भार उठाएगी. इससे उन्हें निवेश करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा."

अन्नामलाई ने निवेश के लिए संभावित जगहों के तौर पर मदुरै, कोयंबटूर और कोविलपट्टी के साथ-साथ मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु जैसे बड़े भारतीय शहरों का भी खास तौर पर ज़िक्र किया. उन्होंने कहा, "मदुरै आएं और मदुरै चैंबर ऑफ कॉमर्स और उद्योग से जुड़े लोगों से मिलें. कोयंबटूर जाएं और टेक्सटाइल मिलों, ऑटोमोबाइल उद्योग और फाउंड्री को प्रोत्साहित करें."

बता दें विजय ने 10 सितंबर से UK की छह दिन की आधिकारिक यात्रा की. उन्होंने एक सरकारी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया, जिसका मुख्य मकसद निवेश आकर्षित करना और औद्योगिक व मोटरस्पोर्ट्स के मौकों को तलाशना था.

ये भी पढ़ें: 'नितिन गडकरी का मैं धन्यवाद करता हूं कि...', असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा दावा

About the author दीक्षा छाबड़ा

दीक्षा छाबड़ा ABP live.Com में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये  न्यूज डेस्क का हिस्सा हैं. दीक्षा को देश, विदेश और एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी दिलचस्पी है. वो इन सभी के बारे में लिखती हैं. इन्हें पत्रकारिता के जगत में 9 साल पूरे हो चुके हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ की थी. इसके बाद से ये इंडिया टीवी, टीवी9 जैसी संस्थाओं में एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर चुकी हैं. दीक्षा ने अपनी पढ़ाई इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से की है.
Read More
Published at : 21 Sep 2026 10:23 AM (IST)
Tags :
CM Vijay TamilNadu
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'नितिन गडकरी का मैं धन्यवाद करता हूं कि...', असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा दावा
'नितिन गडकरी का मैं धन्यवाद करता हूं कि...', असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा दावा
इंडिया
दिल्ली में पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को SIR का नोटिस, लिस्ट में और कौन-कौन
दिल्ली में पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को SIR का नोटिस, लिस्ट में और कौन-कौन
इंडिया
'ममता बनर्जी के संपर्क में राहुल राहुल गांधी', INDIA गठबंधन पर कल्याण बनर्जी का दावा
'ममता बनर्जी के संपर्क में राहुल राहुल गांधी', INDIA गठबंधन पर कल्याण बनर्जी का दावा
इंडिया
आई लव मोहम्मद... बोलकर अचानक क्यों रुके ओवैसी? कुछ सेकंड बाद क्या कहा
आई लव मोहम्मद... बोलकर अचानक क्यों रुके ओवैसी? कुछ सेकंड बाद क्या कहा
Advertisement

वीडियोज

Sansani: कैमरे में कैद गुस्से की डरावनी पिक्चर | Gurugram | ABP News
Mumbai BMW Accident: तेज रफ्तार...बेकाबू हुई BMW कार | Ground Report | Breaking News | Maharashtra
Rahul Gandhi Indore Visit: राहुल कांग्रेस को 'कॉमेडी' बना रहे हैं? | PM Modi's mimicry
Rahul Gandhi Indore Visit: राहुल कांग्रेस को 'कॉमेडी' बना रहे हैं? | PM Modi's mimicry | Comedian
The Great AI War: AI ने बदली युद्ध की चाल...रणभूमि में बड़ा बवाल | Houthis | AI Tools | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
चुनाव प्रचार के दौरान उम्मीदवार का कत्ल, अंधाधुंध बरसाईं गोलियां
चुनाव प्रचार के दौरान उम्मीदवार का कत्ल, अंधाधुंध बरसाईं गोलियां
पंजाब
पंजाब: नशे के खिलाफ जहर खाने वाले जग्गा सिंह की हालत गंभीर, पटियाला शिफ्ट
पंजाब: नशे के खिलाफ जहर खाने वाले जग्गा सिंह की हालत गंभीर, पटियाला शिफ्ट
विश्व
जेलेंस्की ने ट्रंप को घुमाया फोन, न्यूयॉर्क में मिलेंगे, बोले- 'गंभीर कदम...'
जेलेंस्की ने ट्रंप को घुमाया फोन, न्यूयॉर्क में मिलेंगे, बोले- 'गंभीर कदम...'
ओटीटी
'पति पत्नी और पंगा 2' में पत्नी सुरभि संग नजर आएंगे मनोज तिवारी, बेटी रिति बिग बॉस 20 में मचा रहीं धमाल
'पति पत्नी और पंगा 2' में पत्नी संग दिखेंगे मनोज तिवारी, बेटी पहुंची बिग बॉस 20
क्रिकेट
वैभव की इस खतरनाक स्किल को चुराना चाहते हैं सूर्यकुमार? जानकर चौंक जाएंगे
वैभव की इस खतरनाक स्किल को चुराना चाहते हैं सूर्यकुमार? जानकर चौंक जाएंगे
विश्व
पश्चिम एशिया में मचेगी तबाही, अमेरिकी नागरिकों के लिए अलर्ट जारी, जानें एडवाइजरी
पश्चिम एशिया में मचेगी तबाही, अमेरिकी नागरिकों के लिए अलर्ट जारी, जानें एडवाइजरी
बिहार
बिहारः शिक्षक ट्रांसफर के लिए नई तारीख जारी, 10 अक्टूबर तक मिलेगा मौका
बिहारः शिक्षक ट्रांसफर के लिए नई तारीख जारी, 10 अक्टूबर तक मिलेगा मौका
ट्रेंडिंग
दिल्ली बनाम बेंगलुरु पर आपस में भिड़ा कपल, बताया- कौन है बेस्ट?
दिल्ली बनाम बेंगलुरु पर आपस में भिड़ा कपल, बताया- कौन है बेस्ट?
ENT LIVE
Kareena Kapoor के 100 Expressions का राज! Daayra में Meghna Gulzar ने क्यों लगाया था Control?
Kareena Kapoor के 100 Expressions का राज! Daayra में Meghna Gulzar ने क्यों लगाया था Control?
ABP NEWS
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
ABP NEWS
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
ABP NEWS
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
ABP NEWS
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
Embed widget