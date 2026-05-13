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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियामुख्यमंत्री तो बन गए विजय लेकिन बाकी है असली इम्तिहान, आज फ्लोर टेस्ट में को होगी 'अग्निपरीक्षा'

मुख्यमंत्री तो बन गए विजय लेकिन बाकी है असली इम्तिहान, आज फ्लोर टेस्ट में को होगी 'अग्निपरीक्षा'

एक्टर से नेता बने विजय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं, लेकिन टीवीके प्रमुख का असली इम्तिहान आज यानी 13 मई को होगा, जब विधानसभा में विजय सरकार को बहुमत परीक्षण का सामना करना होगा.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शैलजाकांत मिश्रा | Updated at : 13 May 2026 10:26 AM (IST)
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एक्टर से नेता बने विजय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं, लेकिन टीवीके प्रमुख का असली इम्तिहान आज यानी 13 मई को होगा, जब विधानसभा में विजय सरकार को बहुमत परीक्षण का सामना करना होगा. विजय के नेतृत्व में नई बनी तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) की गठबंधन सरकार 234 सदस्यों वाले सदन में 108 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी है. हालांकि बहुमत के आंकड़े 118 से पीछे रह गई. टीवीके ने कई पार्टियों के समर्थन से सरकार बनाई है.

प्रभाकर बने स्पीकर, रविशंकर डिप्टी स्पीकर

इससे पहले तमिलनाडु के 17वें विधानसभा सत्र के लिए टीवीके के जे.सी.डी. प्रभाकर को निर्विरोध विधानसभा का स्पीकर चुना गया. वहीं, रविशंकर डिप्टी स्पीकर बने हैं.मुख्यमंत्री चंद्रशेखर जोसेफ विजय के नेतृत्व में नई बनी तमिलगा वेत्री कझगम (टीवीके) की गठबंधन सरकार 234 सदस्यों वाले सदन में 108 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है. टीवीके ने कई पार्टियों के समर्थन से सरकार बनाई है.

11 मई से शुरू हुआ विधानसभा सत्र

नई विधानसभा के पहले सत्र से पहले चोलावंदन के विधायक करुप्पैया को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया. राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने उन्हें पद की शपथ दिलाई. नई चुनी गई तमिलनाडु विधानसभा का पहला सत्र सोमवार से शुरू हुआ है. इस दौरान कई विधायकों ने विधानसभा सदस्य के तौर पर शपथ ली. मुख्यमंत्री विजय, विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन, मंत्रियों और अलग-अलग राजनीतिक पार्टियों के विधायकों ने सदन में औपचारिक रूप से पदभार संभाला.

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स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के चुनाव पर राजनीतिक जानकारों की कड़ी नजर थी, क्योंकि दोनों पदों के लिए किसी भी विरोधी उम्मीदवार ने नामांकन नहीं किया, इसलिए जे.सी.डी. प्रभाकर और रविशंकर को बिना किसी विरोध के चुना गया.विधानसभा की परंपरा के मुताबिक, प्रोटेम स्पीकर करुप्पैया और विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन, स्पीकर जे.सी.डी. प्रभाकर को सदन में स्पीकर की कुर्सी तक ले गए. मुख्यमंत्री विजय और उदयनिधि स्टालिन समेत ट्रेजरी और विपक्ष दोनों बेंच के नेताओं ने कार्यवाही के दौरान नए चुने गए स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को बधाई दी.

सदन में चर्चा के दौरान, एएमएमके विधायक कामराज ने टीवीके सरकार को समर्थन दिया और भरोसा जताया कि मुख्यमंत्री विजय अगले पांच सालों में अच्छा शासन देंगे. उन्होंने यह भी उम्मीद जताई कि मौजूदा सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी. विधानसभा की कार्यवाही शांतिपूर्ण रही.बता दें कि सीएम विजय ने जनहित को ध्यान में रखते हुए दो हफ्तों के भीतर धार्मिक स्थलों और स्कूलों के पास स्थित 717 शराब की दुकानों को बंद करने का आदेश दिया. सरकारी आंकड़ों के अनुसार, बंद होने वाली दुकानों में 276 शराब की दुकानें धार्मिक स्थलों के पास स्थित हैं, जबकि 186 दुकानें शैक्षणिक संस्थानों के करीब और 255 दुकानें बस स्टैंड्स के आसपास संचालित हो रही थीं.

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Published at : 13 May 2026 10:12 AM (IST)
Tags :
Tamil Nadu Election Result TVK
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