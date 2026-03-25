Tamil Nadu: ‘किससे पूछकर बेची जमीन?’ बेटे की प्रताड़ना से तंग आकर दंपति ने पेड़ पर लगा ली फांसी

Tamil Nadu Suicide Case: तमिलनाडु के पुदुक्कोट्टई जिले के अलंगुडी तालुक के तिरुउदययारपट्टी गांव में रहने वाले करुपैया और उनकी पत्नी लक्ष्मी के साथ एक बेहद दर्दनाक घटना सामने आई है. करुपैया की शादी लक्ष्मी से हुई थी और उनके दो बेटे और दो बेटियां थीं. बेटियों की शादी हो चुकी थी और वे अपने-अपने घरों में रह रही थीं.

बताया जा रहा है कि दोनों बेटों की भी शादी हो चुकी थी, जिनमें एक चेन्नई में रहता है जबकि दूसरा अलंगुडी में ही रह रहा था. बुजुर्ग दंपति अकेले रह रहे थे, इसलिए अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए उन्होंने अपनी 7 एकड़ जमीन बेचने का फैसला किया था.

किससे पूछकर जमीन बेची?

कुछ महीने पहले करुपैया और लक्ष्मी ने अपनी सात एकड़ जमीन बेच दी थी. जब इस बात की जानकारी उनके छोटे बेटे मुरुगन को हुई, तो वह नाराज हो गया. उसने अपने माता-पिता से सवाल किया कि "किससे पूछकर जमीन बेची?"

बताया जा रहा है कि इसी बात को लेकर घर में विवाद बढ़ने लगा. मुरुगन ने जमीन बेचकर मिले पैसे में अपना हिस्सा मांगना शुरू कर दिया. इतना ही नहीं, वह कथित तौर पर रोज शराब पीकर माता-पिता से झगड़ा करता था और पैसों को लेकर दबाव बनाता था.

तनाव में आकर उठाया खौफनाक कदम

लगातार हो रहे विवाद और मानसिक तनाव के चलते करुपैया और लक्ष्मी बेहद परेशान हो गए. बताया जा रहा है कि मुरुगन ने अपने माता-पिता से गलत तरीके से बात की, जिससे वे और अधिक परेशान हुए.

आखिरकार तनाव से तंग आकर दंपति ने अपने घर के पीछे एक आम के पेड़ पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. घटना की जानकारी मिलते ही वल्लथरा कोट्टई पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए पुदुक्कोट्टई सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया.

पुलिस ने शुरू की मामले की जांच

पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आत्महत्या के कारणों की गहन जांच की जा रही है. यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि यह आत्महत्या थी या इसके पीछे कोई अन्य कारण भी शामिल है. फिलहाल पुलिस करुपैया के बेटे मुरुगन समेत कई लोगों से पूछताछ कर रही है.