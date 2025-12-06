Tamil Nadu News: तमिलनाडु के विलुप्पुरम जिले के पुडुचेरी सीमा के पास एक चौंकाने वाली घटना हुई. बिहार के मुजफ्फरपुर निवासी सूरजकुमार ने अपनी पत्नी के प्रेमी पप्पू को शराब पीने के बहाने बुलाया और गला रेतकर हत्या कर दी. यह मामला शादी के बाहर अफेयर से जुड़ा है.

सूरजकुमार की पत्नी और पप्पू के बीच लंबे समय से अवैध संबंध थे. दोनों अक्सर अकेले में मिलते रहते थे. जब सूरजकुमार को इस बारे में जानकारी मिली, तो उसने कई बार चेतावनी दी, लेकिन पप्पू और पत्नी का रिश्ता नहीं रुका. गुस्साए सूरजकुमार ने हत्या की योजना बनाई.

शख्स की गले में चाकू लगने से हुई मौत

कल सूरजकुमार ने पप्पू को शराब पीने के लिए बुलाया और मोक्षकुलम सीमा पर बनाए गए एक भूखंड पर ले गया. शराब पीने के दौरान फिर बहस हुई और सूरजकुमार ने अपने हाथ में छिपाकर रखी चाकू निकाली और पप्पू के गले में घोंप दी. पप्पू मौके पर ही खून से लथपथ होकर मर गया. हत्या के बाद सूरजकुमार ने अपनी पत्नी को फोन किया और कहा, “मैंने पप्पू का गला काट दिया.” इस खबर से पत्नी सदमे में आ गई और घटनास्थल पर पहुंची तो रो पड़ी.

पुलिस कार्रवाई और तलाश शुरु

घटना की जानकारी मिलने पर वहां से गुजर रहे लोगों ने वलवनूर पुलिस स्टेशन को सूचना दी. पुलिस मौके पर पहुंची और पप्पू के शव को पोस्टमार्टम के लिए मुंडियामबक्कम सरकारी अस्पताल भेज दिया. पुलिस ने सूरजकुमार के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार करने की कोशिश शुरू कर दी है.

घटना से इलाके में सनसनी फैली

इस घटना ने इलाके में सनसनी फैला दी है. पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है और सूरजकुमार की तलाश में जुटी हुई है. अवैध संबंध और व्यक्तिगत झगड़े के कारण हुई इस हत्या ने इलाके में सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं.