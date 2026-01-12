Tamil Nadu News: तमिलनाडु के विलुप्पुर जिले के कंडमानडी गांव से एक चौंका देने वाली खबर सामने आई है, यहां शराब के नशे में एक पिता ने अपनी बेटी की क्रूर हत्या कर दी, जिससे पूरे इलाके में सदमा और आक्रोश फैल गया है.

शराब के नशे में बेटी की हत्या करने वाला पिता

विलुप्पुरम के पास शराब के नशे में हुए झगड़े में खाना नहीं बनाने के कारण नशे में धुत पिता ने अपनी बेटी का सिर दीवार पर मारकर हत्या कर दी, जिससे विलुप्पुरम क्षेत्र में सदमा लगा है. विलुप्पुरम जिले के कंडमानडी गांव के रहने वाले बाबू. उनकी बेटी वैष्णवी है. 17 दिसंबर को, बाबू हमेशा की तरह शराब पीकर घर आया. उस समय उसने अपनी बेटी वैष्णवी से खाना मांगा.

वैष्णवी ने कहा कि उसने अभी तक खाना नहीं बनाया है. इससे गुस्साए बाबू ने अपनी बेटी से कहा, "तुम्हें खाना बनाने के अलावा और क्या काम है?" उसके साथ तीखी बहस की. बहस बढ़ने पर नशे में धुत बाबू ने गुस्से में वैष्णवी के बाल खींचे और उसका सिर दीवार पर जोर से मारा. गंभीर रूप से घायल वैष्णवी खून से लथपथ होकर गिर गई.

अस्पताल में बच्ची की दुखद मौत

गंभीर रूप से घायल वैष्णवी को उसकी मां और रिश्तेदारों ने बचाया और आगे के इलाज के लिए पुडुचेरी जिपमर (JIPMER) अस्पताल में भर्ती कराया. वहां गहन चिकित्सा इकाई में भर्ती वैष्णवी की आज इलाज के दौरान दुखद मौत हो गई.

पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार किया

इस संबंध में मामला दर्ज करने के बाद, विलुप्पुरम तालुक पुलिस ने बेटी की हत्या करने वाले पिता बाबू को गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ के बाद उसे अदालत में पेश किया गया और वेदामपट्टू जेल में बंद कर दिया गया. शराब की लत से एक परिवार तबाह हो गया है, और एक युवा महिला की मौत हो गई है, जिससे कंडमानडी गांव के लोगों में गहरा दुख और सदमा लगा है.