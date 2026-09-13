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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाCM विजय के लंदन टूर पर DMK ने उठाए सवाल, कहा- 'निवेश के बहाने दोस्त...'

CM विजय के लंदन टूर पर DMK ने उठाए सवाल, कहा- 'निवेश के बहाने दोस्त...'

टीवीके प्रमुख और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय की लंदन यात्रा को लेकर अब राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है. उनकी यात्रा पर डीएमके ने सवाल खड़ा किया है.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 13 Sep 2026 07:29 PM (IST)
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सत्ताधारी टीवीके प्रमुख तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय की यूके यात्रा पर डीएमके ने उन्हें आड़े हाथों लिया है. पार्टी ने उनकी आलोचना करते हुए, अभिनेता और रेसर अजीत कुमार की ले मैन्स कप रेस में हिस्सा लेने की इस यात्रा के मकसद पर भी सवाल खड़े किए हैं. 

विजय एक आधिकारिक दौरे पर यूके गए थे. इसका मकसद विदेशी निवेश आकर्षित करना और चेन्नई के पास प्रस्तावित मोटर स्पोर्ट्स सीटी के लिए स्पोर्ट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर का अध्ययन करना बताया गया था. इस दौरान के दौरान उन्होंने शनिवार को मिशेलिन ले मैन्स कप रेस शुरू करे के लिए औपचारिक हरी झंडी दिखाई. इसमें अजीत अपनी टीम के साथ मुकाबला कर रहे थे. 

'निवेश नहीं, अपने दोस्त की कार रेस देखने गए थे'

डीएमके के प्रवक्ता टीकेए. एलंगोवन ने विजय के निवेश वाले एजेंडे पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि उन्होंने कहा था कि लंदन से निवेश लाने जा रहे हैं, लेकिन सबने देखा कि वह अपने दोस्त अजीत की कार रेस देखने गए थे. डीएमके विधायक मार्कडेयन ने भी मुख्यमंत्री की यूके यात्रा की आलोचना की है. उन्होंने कहा है कि तमिलनाडु में किसानों और मछुआरों से जुड़े मुद्दों का जिक्र किया . साथ ही इस समय निवेष करने की जरूरत पर सवाल भी खड़े किए. 

इधर, टीवीके ने सीएम विजय का बचाव किया है. पार्टी के प्रवक्ता वी नारायण ने कहा, 'आधिकारिक दौरे के दौरान किसी दोस्त से मिलने में कुछ भी गलत नहीं है. उन्होंने कहा कि अजीत तमिलनाडु के एक बड़े स्टार और इंटरनेशनल रेसिंग सर्किट में अहम हस्ती हैं. उन्होंने यह भी कहा है कि विजय की मौजदूगी से ब्रांड तमिलनाडु को बढ़ावा मिल सकता है.'

क्यों हो रहा है विवाद? 

पूरा विवाद उस वक्त शुरू हुआ है, जब विजय को रेस से पहले अजीत से मिलते देखा गया. विजय इस वीडियो में दौड़कर अजीत के पास गए. उन्हें गले लगाया, जबकि अजीत ने खुद कार्यक्रम स्थल पर मुख्यमंत्री का स्वागत किया है. उनके मिलने का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. 

About the author कार्तिक सागर समाधिया

नवंबर 2025 एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर कंसल्टेंट अपनी भूमिका निभा रहा हूं. मीडिया का अनुभव करीबन साढ़े 8 साल का है. देश के अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. पिछले कुछ सालों में बतौर मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर, कंटेंट एडिटर, सब एडिटर और रिजनल टीवी चैनल में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं. लेखन, ग्राफिक्स और वीडियो प्रोडक्शन की बारीक समझ है. नेशनल-इंटरनेशनल डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुका हैं. मजा ग्राउंड या एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कवर करने में आता है. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भोपाल से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया और पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा. साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना, कहानियां-कविताएं लिखना और घूमना विशेष रुचियों में दर्ज है.
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Published at : 13 Sep 2026 07:29 PM (IST)
Tags :
Tamil Nadu National News
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