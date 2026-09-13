CM विजय के लंदन टूर पर DMK ने उठाए सवाल, कहा- 'निवेश के बहाने दोस्त...'

सत्ताधारी टीवीके प्रमुख तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय की यूके यात्रा पर डीएमके ने उन्हें आड़े हाथों लिया है. पार्टी ने उनकी आलोचना करते हुए, अभिनेता और रेसर अजीत कुमार की ले मैन्स कप रेस में हिस्सा लेने की इस यात्रा के मकसद पर भी सवाल खड़े किए हैं.

विजय एक आधिकारिक दौरे पर यूके गए थे. इसका मकसद विदेशी निवेश आकर्षित करना और चेन्नई के पास प्रस्तावित मोटर स्पोर्ट्स सीटी के लिए स्पोर्ट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर का अध्ययन करना बताया गया था. इस दौरान के दौरान उन्होंने शनिवार को मिशेलिन ले मैन्स कप रेस शुरू करे के लिए औपचारिक हरी झंडी दिखाई. इसमें अजीत अपनी टीम के साथ मुकाबला कर रहे थे.

'निवेश नहीं, अपने दोस्त की कार रेस देखने गए थे'

डीएमके के प्रवक्ता टीकेए. एलंगोवन ने विजय के निवेश वाले एजेंडे पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि उन्होंने कहा था कि लंदन से निवेश लाने जा रहे हैं, लेकिन सबने देखा कि वह अपने दोस्त अजीत की कार रेस देखने गए थे. डीएमके विधायक मार्कडेयन ने भी मुख्यमंत्री की यूके यात्रा की आलोचना की है. उन्होंने कहा है कि तमिलनाडु में किसानों और मछुआरों से जुड़े मुद्दों का जिक्र किया . साथ ही इस समय निवेष करने की जरूरत पर सवाल भी खड़े किए.

इधर, टीवीके ने सीएम विजय का बचाव किया है. पार्टी के प्रवक्ता वी नारायण ने कहा, 'आधिकारिक दौरे के दौरान किसी दोस्त से मिलने में कुछ भी गलत नहीं है. उन्होंने कहा कि अजीत तमिलनाडु के एक बड़े स्टार और इंटरनेशनल रेसिंग सर्किट में अहम हस्ती हैं. उन्होंने यह भी कहा है कि विजय की मौजदूगी से ब्रांड तमिलनाडु को बढ़ावा मिल सकता है.'

क्यों हो रहा है विवाद?

पूरा विवाद उस वक्त शुरू हुआ है, जब विजय को रेस से पहले अजीत से मिलते देखा गया. विजय इस वीडियो में दौड़कर अजीत के पास गए. उन्हें गले लगाया, जबकि अजीत ने खुद कार्यक्रम स्थल पर मुख्यमंत्री का स्वागत किया है. उनके मिलने का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है.