हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाकर्ज माफ: विजय सरकार का बड़ा फैसला, तमिलनाडु के 14 लाख से ज्यादा किसानों को होगा सीधा फायदा

कर्ज माफ: विजय सरकार का बड़ा फैसला, तमिलनाडु के 14 लाख से ज्यादा किसानों को होगा सीधा फायदा

Tamil Nadu Politics: AIADMK के तीन विधायकों ने तमिलनाडु विधानसभा से इस्तीफा देकर विजय की TVK पार्टी जॉइन कर ली है. इस वजह से पार्टी में अंदरूनी संकट बढ़ गया है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 25 May 2026 09:37 PM (IST)
Preferred Sources

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने सोमवार को राज्य के सीमांत किसानों के लिए सहकारी बैंकों से लिए गए 50,000 रुपये तक के फसल ऋण माफ करने की घोषणा की. इसके साथ ही बड़े किसानों के लिए भी 5,000 रुपये तक के फसल ऋण माफ करने का फैसला किया गया है.

मुख्यमंत्री ने बताया कि इस निर्णय से राज्य के 14.22 लाख किसानों को लाभ मिलेगा और सरकार पर 2,044 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा. नवगठित राज्य सरकार का यह कदम पिछले महीने हुए विधानसभा चुनावों के दौरान किए गए वादों का हिस्सा है. आधिकारिक बयान के अनुसार, एक मई 2025 से 28 फरवरी 2026 के बीच सहकारी बैंकों से लिए गए फसल ऋण इस योजना के तहत माफ किए जाएंगे.

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की मौजूदा वित्तीय स्थिति और संसाधनों को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है. उन्होंने यह भी कहा कि यह ऋण माफी आगामी बुवाई सत्र के लिए किसानों को नया कर्ज लेने में मदद करेगी। इसके अलावा, अन्य किसानों के लिए भी राहत उपायों की घोषणा की गई है.

एआईएडीएमके को झटका

तमिलनाडु की राजनीति में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है. हाल के चुनावों में हार के बाद अंदरूनी संकट से गुजर रही All भारत अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम यानी AIADMK को एक और झटका लगा है. पार्टी के तीन विधायकों ने विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा देने के बाद अभिनेता-राजनेताविजय की पार्टी तमिलगा वेत्त्री कज़गम (TVK) का दामन थाम लिया है.  इस्तीफा देने वाले विधायकों में मरागाथम कुमारवेल, जयकुमार और सत्यभामा शामिल हैं. तीनों ने तमिलनाडु विधानसभा अध्यक्ष जे. सी. डी. प्रभाकर को अपना इस्तीफा सौंपा.

इनमें मरागाथम कुमारवेल मदुरन्थकम सीट, सत्यभामा धारापुरम सीट और जयकुमार पेरुंदुरई सीट से AIADMK के टिकट पर चुने गए थे. धारापुरम और पेरुंदुरई पश्चिमी तमिलनाडु के कोंगु क्षेत्र में आते हैं, जिसे AIADMK का मजबूत गढ़ माना जाता है. बताया जा रहा है कि इस्तीफा देने के तुरंत बाद ये विधायक TVK के मंत्री आधव अर्जुन से मिले. ये तीनों विधायक उन 25 बागी विधायकों में शामिल थे जिन्होंने 13 मई को हुए फ्लोर टेस्ट में पार्टी व्हिप के खिलाफ जाकर TVK सरकार के समर्थन में वोट दिया था

ये भी पढ़ें: Assam UCC Bill: शादी और तलाक का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य, लिव-इन रिलेशन के लिए भी बना नियम, असम UCC बिल क्या-क्या?

तमिलनाडु की राजनीति में उठापटक

इस राजनीतिक उठापटक के बीच AIADMK के पांच विधायक, जो पहले वरिष्ठ नेता सी. वी. शनमुगम और वेलुमणि गुट के साथ बताए जा रहे थे, अब पार्टी प्रमुख एडप्पादी के. पलानीस्वामी के समर्थन में लौट आए हैं. इन विधायकों के लौटने के बाद विधानसभा में पलानीस्वामी गुट के समर्थन वाले विधायकों की संख्या 27 हो गई है. वहीं तीन विधायकों के इस्तीफे के बाद बागी गुट की संख्या 25 से घटकर 17 रह गई है. तमिलनाडु की राजनीति में इस घटनाक्रम को AIADMK के भीतर जारी सत्ता संघर्ष और TVK के बढ़ते राजनीतिक प्रभाव के रूप में देखा जा रहा है.

ये भी पढ़ें: सत्ता गंवाने के बाद कम नहीं हो रही ममता बनर्जी की मुसीबत, अब भतीजे अभिषेक के घर पहुंची पुलिस

Published at : 25 May 2026 09:37 PM (IST)
Tags :
Tamil Nadu AIADMK Vijay Tvk
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
कर्ज माफ: विजय सरकार का बड़ा फैसला, तमिलनाडु के 14 लाख से ज्यादा किसानों को होगा सीधा फायदा
कर्ज माफ: विजय सरकार का बड़ा फैसला, तमिलनाडु के 14 लाख से ज्यादा किसानों को होगा सीधा फायदा
इंडिया
पीतमपुरा मस्जिद विवाद: जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने पुलिस को सौंपे साक्ष्य, विधायक कर्नैल सिंह पर भड़काऊ बयानबाजी का आरोप, FIR की मांग
जमीयत ने पुलिस को सौंपे साक्ष्य, विधायक कर्नैल सिंह पर भड़काऊ बयानबाजी का आरोप, FIR की मांग
इंडिया
हिमंत बिस्वा सरकार ने असम में पेश किया USS बिल तो भड़के असदुद्दीन ओवैसी, बोले- इस्लाम में...
हिमंत बिस्वा सरकार ने असम में पेश किया USS बिल तो भड़के असदुद्दीन ओवैसी, बोले- इस्लाम में...
इंडिया
Fact Check: जिसकी याद में बना ताजमहल, वो ईरान बेगम की..., ईरानी दूतावास ने फिर ली रूबियो के फोटो पर चुटकी, जानें सच्चाई
जिसकी याद में बना ताजमहल, वो ईरान बेगम की..., ईरानी दूतावास ने फिर ली रूबियो के फोटो पर चुटकी, जानें सच्चाई
Advertisement

वीडियोज

Vasudha:Dadi ने कराया नाच-गाने के साथ गृह प्रवेश, लेकिन Chandrika के डर से सहमी है Vasudha! #sbs
Salman Khan की SVC63 के title को लेकर बढ़ा suspense, ‘Monster’ से लेकर ‘Lalkaar’ तक नामों पर चर्चा तेज
Breaking | US Iran Ceasefire Update: ईरान के साथ संभावित डील पर ऐसा क्या बोले Trump? | Hormuz
New Renault Duster 2026 road trip Review | #renaultduster #review #autolive
Twisha Sharma Murder Case: ट्विशा केस में आज कोर्ट में क्या हुआ? | Supreme Court Hearing
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
हिमंत बिस्वा सरकार ने असम में पेश किया USS बिल तो भड़के असदुद्दीन ओवैसी, बोले- इस्लाम में...
हिमंत बिस्वा सरकार ने असम में पेश किया USS बिल तो भड़के असदुद्दीन ओवैसी, बोले- इस्लाम में...
बिहार
बांकीपुर सीट से उपचुनाव लड़ेंगे प्रशांत किशोर? बोले- 'अगर BJP को हराना है तो...'
बांकीपुर सीट से उपचुनाव लड़ेंगे प्रशांत किशोर? बोले- 'अगर BJP को हराना है तो...'
आईपीएल 2026
'कितने गंदे कमेंट, वो...' किस पर भड़की श्रेयस अय्यर की बहन? IPL में बनाए वीडियो पर भी दी सफाई
'कितने गंदे कमेंट, वो...' किस पर भड़की श्रेयस अय्यर की बहन? IPL में बनाए वीडियो पर भी दी सफाई
बॉलीवुड
Dilip Joshi Birthday Special: कभी 50 रुपये के लिए खाते थे धक्के, बेरोजगारी का भी दर्द झेला, आज करोड़ों के मालिक हैं ‘जेठालाल’
कभी 50 रुपये के लिए खाते थे धक्के, बेरोजगारी का भी दर्द झेला, आज करोड़ों के मालिक हैं ‘जेठालाल’
इंडिया
दिल्ली-NCR में बदल सकता है मौसम का मिजाज, धूल भरी हवाओं के साथ हल्की बारिश, IMD का येलो अलर्ट
दिल्ली-NCR में बदल सकता है मौसम का मिजाज, धूल भरी हवाओं के साथ हल्की बारिश, IMD का येलो अलर्ट
विश्व
जल्द खुलने वाला है हॉर्मुज! युद्ध विराम बढ़ाने की ओर अमेरिका-ईरान, समझौते के करीब पहुंचे दोनों देश
जल्द खुलने वाला है हॉर्मुज! युद्ध विराम बढ़ाने की ओर अमेरिका-ईरान, समझौते के करीब दोनों देश
शिक्षा
JNU Hostel Rules 2026: विवाहित पीएचडी छात्रों को बड़ा झटका,JNU हॉस्टल में रहना हुआ महंगा
विवाहित पीएचडी छात्रों को बड़ा झटका,JNU हॉस्टल में रहना हुआ महंगा
एग्रीकल्चर
धान की नर्सरी के लिए कितना बीज और पानी चाहिए? जानें पूरा हिसाब
धान की नर्सरी के लिए कितना बीज और पानी चाहिए? जानें पूरा हिसाब
ENT LIVE
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
ENT LIVE
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
ENT LIVE
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
ENT LIVE
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
ENT LIVE
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Embed widget