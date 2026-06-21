तमिलनाडु के तिरुवल्लूर में अमोनिया गैस लीक होने से बड़ा हादसा, 7 महिलाओं की मौत

तमिलनाडु के तिरुवल्लूर में रविवार (21 जून, 2026) को अमोनिया गैस के लीक होने के कारण बड़ा हादसा हो गया है. इस भीषण हादसे में अब तक 7 महिलाओं की मौत हो चुकी है. बताया जा रहा है कि यह घटना तिरुवल्लूर जिले के पेरियापलयम के नजदीक कन्नीगईपैर में स्थित एक सी-फूड एक्सपोर्ट्स फेसिलिटी में अमोनिया गैस के लीक हो जाने से घटी है. इस घटना की वजह से कम से कम 67 लोगों के प्रभावित होने की सूचना है.