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तमिलनाडु के तिरुवल्लूर में अमोनिया गैस लीक होने से बड़ा हादसा, 7 महिलाओं की मौत
Tamil Nadu Gas Leak: यह घटना तिरुवल्लूर जिले के पेरियापलयम के नजदीक कन्नीगईपैर में स्थित एक सी-फूड एक्सपोर्ट्स फेसिलिटी में अमोनिया गैस के लीक हो जाने से घटी है.
तमिलनाडु के तिरुवल्लूर में रविवार (21 जून, 2026) को अमोनिया गैस के लीक होने के कारण बड़ा हादसा हो गया है. इस भीषण हादसे में अब तक 7 महिलाओं की मौत हो चुकी है. बताया जा रहा है कि यह घटना तिरुवल्लूर जिले के पेरियापलयम के नजदीक कन्नीगईपैर में स्थित एक सी-फूड एक्सपोर्ट्स फेसिलिटी में अमोनिया गैस के लीक हो जाने से घटी है. इस घटना की वजह से कम से कम 67 लोगों के प्रभावित होने की सूचना है.
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