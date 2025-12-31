हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाTamil Nadu: समाज को बर्बाद कर रहा रील्स का नशा! फेमस होना चाहते थे 4 नाबालिग, शख्स को पीटा

Tamil Nadu: समाज को बर्बाद कर रहा रील्स का नशा! फेमस होना चाहते थे 4 नाबालिग, शख्स को पीटा

Tamil Nadu News: तमिलनाडु के तिरुत्तनी में इंस्टाग्राम रील्स बनाने के लिए चार नाबालिगों ने ओडिशा के व्यक्ति पर हमला किया, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है.

By : तमिल डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 31 Dec 2025 11:00 AM (IST)
Preferred Sources

Tamil Nadu News: तमिलनाडु के तिरुत्तनी क्षेत्र में उत्तर भारतीय व्यक्ति पर हुए हमले के मामले में इंस्टाग्राम रील्स बनाने के लिए इस कृत्य में शामिल 4 नाबालिगों को पुलिस ने पकड़ा है. तमिलनाडु सरकार ने जनता को सलाह दी है कि वे इस घटना के बारे में गलत जानकारी या वीडियो सोशल मीडिया पर न फैलाएं.

पुलिस ने मामला किया दर्ज

27 दिसंबर को तिरुवल्लूर जिले के तिरुत्तनी रेलवे कॉलोनी के पास एक बाहरी राज्य के व्यक्ति पर कुछ लोगों के हमला किए जाने की सूचना मिली थी. इसके अलावा तिरुत्तनी पुलिस स्टेशन में पीड़ित व्यक्ति को दी गई शिकायत के आधार पर तुरंत मामला दर्ज किया गया था. जांच में पता चला कि पीड़ित व्यक्ति ओडिशा राज्य का रहने वाला था. घायल व्यक्ति को पुलिस ने आवश्यक चिकित्सा सहायता और उचित सुरक्षा व्यवस्था प्रदान की गई.

रील्स के मोह का परिणाम

पुलिस ने इस घटना की गहन जांच की. जांच में मिली जानकारी के मुताबिक, यह पुष्टि हुई कि इंस्टाग्राम पर अपलोड करके लोकप्रिय होने के इरादे से कानून के विरुद्ध 4 किशोरों (CICL) ने जानबूझकर यह हमला किया था. लगातार तलाशी अभियान में जुटी पुलिस ने 28 दिसंबर को संबंधित चारों नाबालिगों को पकड़ लिया. इसके बाद उन चारों को किशोर न्याय बोर्ड (JJB) के समक्ष पेश किया गया.

इनमें से तीन नाबालिगों को चेंगलपट्टू स्थित सुरक्षा गृह भेज दिया गया. केवल एक नाबालिग को किशोर न्याय बोर्ड के जमानत दी गई. उन पर कानून के मुताबिक उचित और तत्काल कार्रवाई जारी है.

सुरक्षा और निगरानी उपाय

सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस एक घटना के अलावा, हाल के दिनों में अन्य राज्यों के लोगों पर हमले की कोई घटना नहीं हुई है. तमिलनाडु में अन्य राज्यों के श्रमिक और आम जनता सुरक्षित और सौहार्दपूर्ण माहौल में रह रहे हैं. उनकी सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए सरकार ने विभिन्न उपाय किए हैं.

*पुलिस गश्त: अन्य राज्यों के लोग जहां रहते हैं और जहां वे काम करते हैं, उन औद्योगिक परिसरों में पुलिस गश्त तेज कर दी गई है.

*परामर्श बैठकें: पुलिस उद्योगपतियों और विभिन्न कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ नियमित परामर्श बैठकें कर रही है. इससे श्रमिकों की सुरक्षा संबंधी       समस्याओं का तुरंत पता लगाकर समाधान किया जा रहा है.

*कड़ी निगरानी: भविष्य में ऐसी अनावश्यक घटनाओं और हमलों को रोकने के लिए कड़ी निगरानी रखी जा रही है.

जनता को चेतावनी

सरकार ने इस हमले से संबंधित वीडियो के सोशल मीडिया पर प्रसारित होने पर ध्यान दिया है. इस घटना की भावनात्मक प्रकृति को देखते हुए, सार्वजनिक शांति और व्यवस्था को बाधित करने वाले वीडियो साझा या प्रसारित न करने का अनुरोध किया गया है. अफवाहें फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है. सरकार के जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि इस घटना से संबंधित जांच जारी है और तमिलनाडु सरकार बाहरी राज्यों के श्रमिकों की सुरक्षा के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है.

Published at : 31 Dec 2025 11:00 AM (IST)
Tags :
Tamil Nadu News Tiruttani News
