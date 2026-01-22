पति करता था मारपीट, बॉयफ्रेंड संग भाग गई शादीशुदा महिला... घर लाकर नाराज पिता ने काट दिया गला

Tamil Nadu News: तमिलनाडु के तिरुपुर जिले में एक शख्स ने इंस्टाग्राम पर बने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई शादीशुदा बेटी का गला रेतकर हत्या कर दी, जिससे इलाके में भारी सदमा है. पुलिस इस घटना की जांच कर रही है. आरोपी शख्स का नाम आरुमुगम है, जो मदुरै जिले के एझुमलई इलाके का रहने वाला है. उसकी 23 साल की बेटी सिमिया थी.

बेटी की शादी तिरुपुर जिले के प्रेम कुमार नाम के एक युवक से 5 साल पहले हुई थी. इस जोड़े की 3 साल की एक बेटी है. इस बीच पिता आरुमुगम, जो चाहते थे कि उनकी बेटी सिमिया अपने घर के पास रहे, उन्होंने उनके परिवार को तिरुपुर जिले के मुर्गमपलायम के पास पारेकाडु इलाके में एक घर दिया और उनकी देखभाल की.

शराब पीकर मारपीट करता था पति

इस बीच सिमिया के पति प्रेम कुमार वहां एक कंपनी में काम कर रहे थे. वह शराब पीने के आदी थे और हर दिन शराब पीकर अपनी पत्नी से झगड़ा करते थे. इस स्थिति में सिमिया का इंस्टाग्राम के माध्यम से कन्याकुमारी जिले के प्रवीण कुमार से परिचय हुआ. दोनों ने पहले इंस्टाग्राम के माध्यम से और फिर मोबाइल नंबरों का आदान-प्रदान करके अपने संबंधों को विकसित किया.

यह आदत समय के साथ अवैध संबंध में बदल गई. इस स्थिति में प्रवीण कुमार ने सिमिया से कहा कि तुम्हें अब अपने शराबी पति के साथ जीवन जीने में परेशानी नहीं होनी चाहिए. अगर तुम कन्याकुमारी आ जाओ तो हम दोनों शादी कर सकते हैं और साथ रह सकते हैं.

बेटी को कन्याकुमारी ले गई महिला

इसके बाद 2 जनवरी को सिमिया अपनी बेटी के साथ कन्याकुमारी के लिए रवाना हो गई. इस बीच पति प्रेम कुमार ने 4 जनवरी को वीरपांडी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई कि उसकी पत्नी और बेटी लापता हैं. इसके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी. इसमें सिमिया और उसकी बेटी को कन्याकुमारी से बचाया गया और आरुमुगम और प्रेमकुमार को सौंप दिया गया.

कल दोपहर को आरुमुगम सिमिया के घर पर थे. तब उन्होंने अपनी बेटी से पूछा कि तुमने अपने पति को छोड़कर किसी और के साथ क्यों गई. इससे सिमिया और आरुमुगम के बीच झगड़ा हो गया. इससे गुस्से में आकर आरुमुगम ने घर में पड़े चाकू से सिमिया का गला रेत दिया और उसकी बेरहमी से हत्या कर दी.

मां ने देखी खून से लथपथ बेटी की लाश

अगले कुछ मिनटों में उसने अपनी गलती पर रोना शुरू कर दिया. इस बीच कुछ ही देर में सिमिया की मां वहां आई और खून से लथपथ अपनी बेटी को देखकर चीख पड़ी और आसपास के लोग दौड़ पड़े. तुरंत वीरपांडी पुलिस को इस हत्या के बारे में सूचित किया गया. मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने सिमिया के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए तिरुपुर जिला सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया. इसके बाद पिता आरुमुगम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया.