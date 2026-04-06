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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियातमिलनाडु में खूनी दामाद का कहर, ससुर को देशी बंदूक से मारी गोली, शराब के नशे में सरेआम कत्ल

तमिलनाडु में खूनी दामाद का कहर, ससुर को देशी बंदूक से मारी गोली, शराब के नशे में सरेआम कत्ल

Tamil Nadu News: तमिलनाडु के तिरुपत्तूर के आम्बूर में एक व्यक्ति ने शराब के नशे में अपनी पत्नी के घर जाकर ससुर को गोली मार दी, जिससे उनकी मौत हो गई. पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है.

By : तमिल डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 06 Apr 2026 01:17 PM (IST)
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Tamil Nadu News: तमिलनाडु के तिरुपत्तूर जिले के आम्बूर के पास देवलापुरम में एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां एक दामाद ने अपने ससुर को गोली मारकर हत्या कर दी. 56 साल के मृतक रवि बैलगाड़ी चलाते थे और अपने परिवार का पालन-पोषण कर रहे थे. उनकी बेटी प्रीति ने कुछ साल पहले 33 साल के सतीश नामक वेल्डिंग मजदूर से शादी की थी. इस जोड़े की 4 साल की बेटी और 4 महीने का बच्चा है. बताया जाता है कि सतीश शराब का आदी था और अक्सर प्रीति को पीटता और प्रताड़ित करता था.

सतीश पहले से शादीशुदा था और उसके दो बच्चे भी थे. उसकी पहली पत्नी बच्चों के साथ सतीश की मां के घर में रहती थी. इसके बावजूद प्रीति ने सतीश से प्यार किया और दूसरी शादी कर ली. समय के साथ पति-पत्नी में झगड़े बढ़ते गए और प्रीति बच्चों के साथ अपनी मां के घर चली गई. 

शराब के नशे में  पत्नी के घर जाकर बहस की

बता दें कि इसके बाद प्रीति ने सतीश को छोड़ने और तलाक की नोटिस भेजने का फैसला किया. गुस्साए सतीश ने शराब के नशे में अपनी पत्नी के घर जाकर बहस की. जब रवि ने उसे फटकारा तो सतीश ने पास के घर से गुप्त रूप से रखी देशी बंदूक लाकर अपने ससुर को गोली मार दी. रवि खून से लथपथ होकर गिर पड़े और पड़ोसियों ने उन्हें तुरंत आम्बूर सरकारी अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

घटना के बाद आरोपी सतीश फरार हुआ

उमराबाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को जब्त कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामला दर्ज कर लिया. पुलिस ने बताया कि सतीश घटना के बाद फरार हो गया है और उसकी तलाश जारी है. यह घटना इलाके में सनसनी फैल गई है और परिवार और स्थानीय लोगों में गहरा शोक है.

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Published at : 06 Apr 2026 01:17 PM (IST)
Tags :
Tamil Nadu News Tirupattur News
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