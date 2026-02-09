Tamil Nadu News: तमिलनाडु के तिरुपत्तूर जिले में शादी के मात्र पांच महीने बाद एक लड़की की हत्या की घटना ने इलाके में खलबली मचा दी. पुलिस जांच में सामने आया है कि इस हत्या के पीछे उसके पति का अवैध संबंध मुख्य वजह है.

बता दें कि तिरुपत्तूर जिले के पेरियापलायम इलाके के पास मदुरा कंडिगाई नामक एक क्षेत्र में मुरुगन अपनी पत्नी रेवती के साथ रहते हैं. उनकी 20 साल की बेटी कौशल्या थी. लड़की ने चेन्नई के एक महिला कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई पूरी की थी और पोन्नेरी के एक कॉलेज में टीचर बनने के लिए पढ़ाई कर रही थी.

5 महीने पहले हुई थी शादी

इस बीच 5 महीने पहले, पोन्नेरी के पास पेरुमपेडु इलाके के राजेश की शादी कौशल्या से हुई थी. राजेश दुल्हन कौशल्या का दूर का रिश्तेदार है. शादी के बाद भी अपनी बीएड की पढ़ाई कर रही कौशल्या की कुछ दिन पहले रहस्यमय तरीके से मौत हो गई. घटना वाले दिन सुबह राजेश हमेशा की तरह काम पर गया था. दोपहर में पड़ोसियों ने राजेश को बताया कि कौशल्या घर में बेहोश पड़ी है. वह तुरंत घर आया दरवाजा तोड़ा और रसोई में बेहोश पड़ी कौशल्या को पास के एक निजी अस्पताल ले गया.

पिता ने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई

कौशल्या रसोई में बेहोश पड़ी थी और उसके सिर पर चोट लगी थी. डॉक्टरों ने सोचा कि वह बेहोश हो गई होगी. जब कौशल्या की जांच की गई तो पता चला कि उसकी पहले ही मौत हो चुकी है. इससे सदमे में आए राजेश ने अपने ससुर मुरुगन को सूचना दी.

लेकिन अस्पताल में अपनी बेटी को देखने आए मुरुगन ने उसके चेहरे पर चोट के निशान देखे और तुरंत पुलिस स्टेशन में इस मौत पर संदेह जताते हुए शिकायत दर्ज कराई. उस शिकायत के आधार पर पोन्नेरी के पुलिस निरीक्षक तमिलनबन के नेतृत्व में पुलिस ने राजेश को पूछताछ के लिए बुलाया. साथ ही उनके घर पर फोरेंसिक जांच भी की गई.

पुलिस पूछताछ में राजेश ने स्वीकारा अपराध

इसके अलावा कौशल्या के सिर पर लगी चोट गिरने से नहीं हुई थी. इतना ही नहीं जब राजेश से कौशल्या के चेहरे और गर्दन पर खरोंच के बारे में पूछा गया तो राजेश ने असंबद्ध उत्तर दिए. इसलिए जब पुलिस ने पूछताछ की तो राजेश ने स्वीकार किया कि उसने अपनी पत्नी की हत्या की है.

उसने पुलिस से कहा कि इस हत्या का कारण उसका अवैध संबंध था. यानी राजेश का दूर की बहन के रूप में आने वाली सेगुंद्रम गांधीनगर में रहने वाली दीपिका से संबंध था. धीरे-धीरे दोनों रिश्ते को भूलकर प्यार करने लगे. भाई-बहन के रिश्ते के कारण वह घर पर प्यार के बारे में नहीं बता सके. ऐसी स्थिति में कौशल्या की शादी राजेश से हुई.

पुलिस ने राजेश और दीपिका दोनों को गिरफ्तार किया

पत्नी के कॉलेज जाने के बाद, राजेश ने दीपिका के साथ संबंध विकसित किए. इस तरह हत्या से दो दिन पहले दोनों ने अकेले समय बिताया. तब दीपिका ने कहा कि अगर तुम्हारी पत्नी कौशल्या जिंदा है तो हम खुश नहीं रह सकते. इसलिए उसे मार डालो और राजेश ने ऐसा ही किया.

हत्या वाले दिन, राजेश ने पड़ोसियों से कहा कि वह काम पर जा रहा है और कुछ ही मिनटों में बिना किसी को बताए घर में घुस गया और बिस्तर पर सो रही कौशल्या की नाक और गर्दन को दबाकर उसकी हत्या कर दी. तभी उसके चेहरे और गर्दन पर खरोंचें आईं.

इसके बाद उसने उसके सिर को टाइलों पर मारा और चोट पहुंचाई. उसने सेट किया कि कौशल्या तेल के कारण फिसलकर मर गई. इसके बाद पुलिस ने राजेश और दीपिका दोनों को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया और जेल में डाल दिया. इस घटना ने तिरुपत्तूर जिले में भारी हंगामा मचा दिया.