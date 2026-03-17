Tamil Nadu: तेज रफ्तार बाइक की टक्कर में मासूम की मौत, पेट में पल रहे बच्चे की भी गई जान
Tamil Nadu News: तमिलनाडु के तिरुपत्तूर में तेज रफ्तार बाइक की टक्कर में ढाई साल की बच्ची की मौके पर मौत हो गई, जबकि हादसे में घायल गर्भवती मां ने भी अपने छह महीने के अजन्मे बच्चे को खो दिया.
Tamil Nadu News: तमिलनाडु के तिरुपत्तूर के पास तेज स्पीड से आ रही एक मोटरसाइकिल की टक्कर में ढाई साल की एक बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई. इस दुर्घटना की भयावहता से गंभीर रूप से घायल हुई बच्ची की मां ने अपने पेट में पल रहे छह महीने के भ्रूण को भी खो दिया, जिससे क्षेत्र के लोगों में गहरा सदमा लगा है.
जानकारी के मुताबिक, तिरुपत्तूर के पास तानीर पंडल के रहने वाले 21 साल के कवियारासन अपनी 21 साल की पत्नी अनीता और ढाई साल की बेटी साई श्री के साथ होसुर में अपनी नौकरी के लिए मोटरसाइकिल पर जा रहे थे. हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र में कृष्णगिरी फ्लाईओवर पर उनका वाहन गुजर रहा था, तभी सामने से आ रही एक अन्य मोटरसाइकिल ने उनकी गाड़ी को सीधे टक्कर मार दी.
कवियारासन और अनीता दोनों के पैर में फ्रैक्चर हुआ
इस दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हुई छोटी बच्ची साई श्री की मौके पर ही दुखद मौत हो गई. दुर्घटना के गवाह पड़ोसियों ने तुरंत 108 एम्बुलेंस के माध्यम से घायल दंपति को बचाया और तिरुपत्तूर सरकारी अस्पताल भेज दिया. वहां उनका गहन उपचार चल रहा है. चिकित्सा परीक्षण में, यह पुष्टि की गई कि कवियारासन और अनीता दोनों के पैर में फ्रैक्चर हुआ है. इसके अलावा डॉक्टरों ने कहा कि अनीता जो छह महीने की गर्भवती थी, के पेट में पल रहे भ्रूण की भी इस दुर्घटना के कारण गर्भ में ही मृत्यु हो गई, जिससे गहरा दुख हुआ है.
सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है पुलिस
इस घटना के संबंध में तिरुपत्तूर ग्रामीण पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस उस रहस्यमय व्यक्ति की गहन जांच कर रही है जो दुर्घटना के बाद भाग गया था और उस क्षेत्र में सीसीटीवी (CCTV) फुटेज की जांच कर रही है. एक ही दुर्घटना में एक बच्चे और एक अजन्मे भ्रूण को खोने से उस क्षेत्र में गहरा दुख हुआ है. जनता ने मांग की है कि तेज गति से वाहन चलाने वालों के कारण होने वाली ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए.
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Source: IOCL