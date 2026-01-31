खतरनाक बदला! पिता का काट दिया था गला, 17 साल के बेटे ने पत्थर से कुचल दिया हत्यारे का सिर

Tamil Nadu News: तमिलनाडु के तिरुपत्तूर जिले में बदले की भावना से भरी एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, यहां 17 साल के नाबालिग ने अपने पिता की हत्या का बदला लेते हुए जमानत पर रिहा आरोपी की पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी. इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है.

मिली जानकारी के मुताबिक, तिरुपत्तूर के कलैग्नार नगर के रमेश की पिछले साल उनके 37 साल के दोस्त सिलंबरसन ने पुरानी रंजिश के कारण ब्लेड से गला काटकर उनकी हत्या कर दी थी. इसके कारण पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर वेल्लोर सेंट्रल जेल में बंद कर दिया था और उन पर गुंडा एक्ट लगाया गया था. इस बीच, 20 दिन पहले, उन्हें सलेम में पुलिस स्टेशन में हर दिन हस्ताक्षर करने की शर्त पर जमानत पर रिहा किया गया था.

लड़के ने सिलंबरसन का पीछा किया

इसके बाद, कल तिरुपत्तूर आए सिलंबरसन को रमेश के 17 साल के बेटे अजय ने देखा. तब, उन्होंने सिलंबरसन का पीछा किया कि वह कहां जा रहा है. फिर, उन्होंने एरिकोडी क्षेत्र में एक शराब की दुकान से शराब खरीदी और रात में तिरुपत्तूर पुराने बस स्टैंड के पास एक अंधेरी जगह पर बैठकर सिलंबरसन शराब पी रहा था.

हत्या के बाद नाबालिग ने खुद को किया सरेंडर

इस दौरान अजय अचानक पीछे से आया और सिलंबरसन के सिर पर एक बड़ा पत्थर मारा और वहीं उसकी हत्या कर दी. फिर अजय वहां से तिरुपत्तूर शहर के पुलिस स्टेशन गया और आत्मसमर्पण कर दिया. फिर, इस घटना के बारे में जानने के बाद, शहर के पुलिसकर्मियों ने सिलंबरसन के शव को बरामद किया और जांच के लिए कृष्णगिरी सरकारी अस्पताल भेज दिया. पिता की हत्या का बदला लेने के लिए बेटे के इस तरह योजनाबद्ध तरीके से की गई हत्या की घटना ने तिरुपत्तूर जिले में भय और सनसनी का माहौल पैदा कर दिया है.