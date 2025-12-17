Tamil Nadu: असम से मजदूरी करने आए थे दंपति, पहले पीटा फिर पति के सामने पत्नी का किया गैंगरेप

Tamil Nadu News: तमिलनाडु के तूतीकोरिन जिले के श्रीवैकुंटम क्षेत्र से एक बेहद ही चौंकाने और शर्मनाक घटना की खबर सामने आई है, यहां असम से आई एक प्रवासी मजदूर महिला के साथ गैंगरेप किया गया. चौंकाने वाली बात यह है कि इस घटना को अंजाम उसके पति की मौजूदगी में दिया गया.

दो साल से काम कर रहे थे दंपति

बता दें कि अरसरकुलम क्षेत्र में एक पत्थर खदान में दो साल पहले असम राज्य के एक दंपति ने काम करना शुरू किया था. तिरुनेलवेली में रहने वाले असम राज्य के 27 साल के मोहम्मद हुसैन ने खदान के मालिक से कमीशन लेकर उन्हें अनुबंध के आधार पर काम पर रखा था.

दंपति को जबरन जंगल ले गए आरोपी

पर्याप्त बुनियादी सुविधाओं की कमी और कम सैलरी के कारण, दंपति ने नौकरी छोड़ने की बात कही. इसके बाद, दोनों ने केरल राज्य में काम करने का फैसला किया और उसके बाद दंपति अरसरकुलम से ऑटो में तिरुनेलवेली जा रहे थे. जब हुसैन को इसकी जानकारी हुई तो वह गुस्से में आ गया. उसने फोन पर धमकी दी कि नौकरी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि उसने कमीशन लिया है.

इस मामले पर बातचीत करने के लिए कहने वाले मोहम्मद हुसैन, बाइक पर दो युवा बच्चों को लेकर शिवंथिपट्टी क्षेत्र में ऑटो को रोकने का इंतजार कर रहे थे. जैसे ही ऑटो वहां पहुंचा, उन्होंने ऑटो रोक लिया और ड्राइवर को झूठ बोला कि यह दंपति खदान मालिक से पैसे चुराकर भाग रहे हैं. इसके बाद उन्होंने दंपति को जबरदस्ती पास के एक सुनसान जंगल में ले गए.

पहले पति को पीटा, फिर महिला से किया गैंगरेप

वहां, मोहम्मद हुसैन सहित 3 लोगों ने उस महिला के पति पर अंधाधुंध हमला किया. फिर उसकी आंखों के सामने, उस महिला के साथ गैंगरेप किया गया. कई घंटों के बाद, तीनों ने पीड़ित दंपति को जंगल में छोड़ दिया और वहां से भाग गए.

इस घटना के संबंध में, पीड़ित महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर गहन जांच की. जांच में, पुलिस ने इस जघन्य अपराध में शामिल 3 लोगों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया. पति की आंखों के सामने असम की एक महिला के साथ गैंगरेप की यह घटना तूतीकोरिन क्षेत्र में सदमे और सनसनी का कारण बनी है.