तमिलनाडु के तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी स्थित दीपाथून स्तंभ पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद कार्तिगई दीप न जलाए जाने के मामले में मदुरै जिला प्रशासन ने मंदिर के ट्रस्टी बोर्ड को जिम्मेदार ठहराया है. 20 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि समारोह के लिए 'दीपाथून' (पत्थर के खंभे) तक केवल देवस्थानम (मंदिर प्रशासन) द्वारा अधिकृत टीम ही सरकारी अधिकारियों के साथ जा सकती है.

इस टीम में कौन-कौन शामिल होगा, यह तय करने की जिम्मेदारी जिला कलेक्टर की थी, जिन्हें मंदिर के कार्यकारी अधिकारी, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) और मदुरै पुलिस आयुक्त के साथ परामर्श करना था. मंगलवार को TVK सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना की. वार्षिक 'कार्तिगई दीपम' का आयोजन तिरुप्परनकुंद्रम में केवल पारंपरिक 'उचि पिल्लयार मंडपम' में किया गया, जबकि कोर्ट ने इसे पहाड़ी पर स्थित पत्थर के खंभे पर आयोजित करने का निर्देश दिया था.

बता दें कि उच्ची पिल्लयार दीपा मंडपम और दीपाथून पत्थर के स्तंभ के बीच कोई सार्वजनिक सड़क नहीं है, बल्कि ये दोनों एक ही पहाड़ी पर पैदल चढ़ाई के रास्ते पर अलग-अलग ऊंचाई पर स्थित हैं. तिरुपरनकुंद्रम में 'दीपाथून' पर पारंपरिक दीपक न जलाए जाने के बाद तनाव फैल गया, जिसके चलते बीजेपी और हिंदू मुन्ननी के पदाधिकारियों ने विरोध प्रदर्शन किया.

बीजेपी ने शाह बानो का जिक्र किया

1978 में 62 वर्षीय मुस्लिम महिला शाह बानो बेगम ने अपने पति द्वारा तलाक दिये जाने के बाद भरण-पोषण की मांग की. कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला दिया, लेकिन तत्कालीन राजीव गांधी सरकार ने रूढ़िवादी मुस्लिम समूहों के विरोध के चलते मुस्लिम स्त्री (विवाह-विच्छेद पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986 पारित किया. इस अधिनियम के चलते सुप्रीम कोर्ट का फैसला कमजोर हो गया.

सुधांशु त्रिवेदी ने क्या कहा

बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि आज मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं और चुनौती देता हूं. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आपने देव दीपावली के दिन 'कार्तिगई दीपम' के लिए दीपक जलाने की अनुमति नहीं दी. क्या कांग्रेस पार्टी या INDI गठबंधन में इतनी हिम्मत है कि वे किसी दूसरे धर्म के त्योहार पर बिना किसी कोर्ट के आदेश के (सुप्रीम कोर्ट का आदेश तो दूर की बात है) ऐसी चीजों को रोक सकें? उन्होंने कहा कि ये सब INDIA गठबंधन की खतरनाक विचारधारा और सनातन धर्म को खत्म करने की उनकी चाहत का नतीजा है, जो 'डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व' (Dismantling Global Hindutva) नामक एक अंतरराष्ट्रीय साजिश से जुड़ी है.

राज्यपाल ने सरकार से मांगा जवाब

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार तमिलनाडु के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने मदुरै में तिरुप्परनकुंद्रम पहाड़ी के ऊपर स्थित पत्थर के खंभे पर 'कार्तिगई दीपम' जलाने के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का कथित तौर पर पालन न करने को लेकर सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है. पीटीआई के मुताबिक सरकार को एक पत्र भेजकर इस मामले से जुड़ी आधिकारिक जानकारी और जमीनी स्तर पर पुलिस को दिए गए विशिष्ट निर्देशों के बारे में बताने को कहा गया है. मंगलवार को 'कार्तिगई दीपम' (दीपक) उची पिल्लयार मंदिर के पास पारंपरिक 'दीपा मंडपम' में जलाया गया, न कि पहाड़ी पर उस जगह पर जहां पत्थर का खंभा स्थित है. सुप्रीम कोर्ट ने पहले पत्थर के खंभे पर एक बार दीपक जलाने का निर्देश दिया था.

लीगल एक्सपर्ट की राय

इस ताजा घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए कानूनी विशेषज्ञों ने कहा कि अधिकारियों द्वारा कार्रवाई न किए जाने पर याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं. वकील अश्वनी दुबे ने बताया कि याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट में यह आरोप लगाते हुए जा सकते हैं कि 20 नवंबर 2026 के अंतरिम आदेश का जानबूझकर पालन नहीं किया गया है. इस आदेश में मदुरै जिला कलेक्टर की देखरेख में 'दीपाथून' (Deepathoon) पर एक बार दीपक जलाने की अनुमति दी गई थी.

वकील अश्विनी उपाध्याय ने कहा कि यह वोट बैंक की राजनीति के कारण सुप्रीम कोर्ट के आदेश का जानबूझकर किया गया उल्लंघन है, जो अदालत की अवमानना ​​के दायरे में आता है. उन्होंने कहा कि अगर आदेश का पालन नहीं किया गया है, तो अदालत की अवमानना ​​की याचिका दायर की जा सकती है. सुप्रीम कोर्ट में सिकंदर बदुशा दरगाह की ओर से पेश हुईं वकील देवयानी गुप्ता ने राज्य की लंबित पुनर्विचार याचिका (review petition) की ओर इशारा किया. उन्होंने बताया कि दरगाह भी एक पुनर्विचार याचिका दायर करने पर विचार कर रही है. उन्होंने कहा कि 'दीपाथून' तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता दरगाह से होकर ही जाता है. गुप्ता ने बताया कि सुनवाई के दौरान राज्य ने इस बात का जिक्र किया था कि वहां कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है.

सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ

इस मामले में वकील वी. रामासुब्बू और हिंदू धर्म परिषद ने जिला कलेक्टर समेत दूसरे अधिकारियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की है. दूसरी तरफ, मदुरै के जिला कलेक्टर निशांत कृष्णा ने हलफनामा दाखिल कर आदेश का पालन नहीं कर पाने के लिए बिना शर्त माफी मांगी है.

उन्होंने कहा कि प्रशासन ने आदेश के पालन की पूरी तैयारी की थी, लेकिन मंदिर के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने दीपथून पर दीप जलाने के लिए किसी टीम को नियुक्त नहीं किया. इसके चलते पुराने स्थान पर ही दीप प्रज्वलित किया गया. सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया है कि वह सभी याचिकाओं पर एक-दो दिन में सुनवाई करेगा.

नई TVK सरकार के सामने क्या चुनौतियां हैं?

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के सामने मंगलवार को एक विकल्प था कि या तो वे मदुरै में एक पत्थर के खंभे पर दीपक जलाने की अनुमति दें (जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था), जिससे उन राजनीतिक दलों के साथ उनके रिश्ते बिगड़ने का खतरा था, जो उनकी सरकार को समर्थन दे रहे हैं या फिर वे अपने सहयोगियों का साथ दें, जिससे उन पर अदालत की अवमानना ​​की कार्रवाई हो सकती थी.

शाम 6 बजे तक तिरुप्परनकुंद्रम पहाड़ी के नीचे से उनका जवाब साफ दिख रहा था. उत्सव की लौ उची पिल्लयार मंदिर के पास अपनी पारंपरिक जगह पर जल रही थी, लेकिन वह खंभा अंधेरे में ही रहा.

विजय की पार्टी 'तमिलगा वेत्री कझगम' (TVK) अपने पहले विधानसभा चुनाव में बहुमत हासिल नहीं कर पाई थी, उनके सामने सवाल यह था कि वे एक ऐसी रस्म के लिए कितना राजनीतिक जोखिम उठा सकते हैं, जिसकी अनुमति अदालत ने केवल एक शाम के लिए दी थी. इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (IUML), विदुथलाई चिरुथैगल काची (VCK), CPI, CPI(M) और कांग्रेस ने विवादित जगह पर दूसरा दीपक जलाने का कड़ा विरोध किया था.

उनकी सरकार के बने रहने के लिए इन दलों का समर्थन बहुत जरूरी है. वामपंथी दलों ने उनसे पुरानी परंपरा को ही बनाए रखने का आग्रह किया था. VCK नेता वन्नी अरासु ने भी सार्वजनिक रूप से यही रुख अपनाया था.

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