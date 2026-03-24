Tamil Nadu News: तमिलनाडु के तंजौर जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां गरीबी से जूझ रही एक महिला ने अपनी नवजात बेटी को बेच दिया. इस मामले ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बच्ची को खरीदने वाले तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है.

जानकारी के मुताबिक, कुंभकोणम के पास सुंदरपेरुमल मंदिर क्षेत्र की रहने वाली 45 साल की पुनीतमेरी पहले से ही छह बच्चों की मां है. आर्थिक तंगी के चलते जब पिछले सितंबर में उसने सातवीं संतान के रूप में एक बेटी को जन्म दिया तो वह उसे पालने में असमर्थ महसूस कर रही थी. प्रसव तंजौर राजा मिरासुदार सरकारी अस्पताल में हुआ था.

12 हजार में बच्ची का किया सौदा

इसी दौरान एक अनुबंध सफाई कर्मचारी ने पुनीतमेरी से संपर्क किया और उसे बताया कि वह एक ऐसे दंपत्ति को जानता है, जिनके कोई संतान नहीं है और वे बच्ची को गोद लेना चाहते हैं. गरीबी से परेशान पुनीतमेरी इस प्रस्ताव के लिए तैयार हो गई. इसके बाद उसे 12,000 रुपये दिए गए और बच्ची को एक महिला के साथ भेज दिया गया. मामले का खुलासा तब हुआ जब बाल कल्याण अधिकारी संध्या ने पुनीतमेरी से बच्चे के बारे में जानकारी मांगी. पूछताछ के दौरान महिला ने बताया कि उसने अपनी बच्ची को किसी अन्य व्यक्ति को दे दिया है. इस पर संध्या ने पूरे मामले की जानकारी जिला कलेक्टर को दी.

पुलिस ने 3 आरोपी को किया गिरफ्तार

कलेक्टर के निर्देश पर पुलिस ने जांच शुरू की. तंजौर पश्चिम पुलिस निरीक्षक कोसलराम के नेतृत्व में मामला दर्ज कर जांच की गई. जांच में पता चला कि तंजौर के रेड्डीपालयम क्षेत्र की रहने वाली 50 साल की रोशी ने अपने भाई के लिए, जिसके कोई संतान नहीं है, इस बच्ची को लिया था.

पुलिस ने कार्रवाई करते हुए रोशी, उसके 39 साल के भाई राजू जो बेंगलुरु के केजीएफ का निवासी है और उसकी 22 साल के पत्नी शालिनी को गिरफ्तार कर लिया है. फिलहाल पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है और बच्ची की सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है.