Tamil Nadu News: तमिलनाडु के तंजावुर के पास एक शोक सभा में भाग लेने के बाद घर लौट रहे पति-पत्नी की कार दुर्घटना में मौत हो गई. जानकारी के मुताबिक, वल्लम वल्लालर स्ट्रीट के 67 साल के निवासी पी. महालिंगम एक किसान थे. उनकी 62 साल की पत्नी महालक्ष्मी थीं. दोनों कल सुबह अपने स्कूटर पर सेल्लनपेट्टई में एक रिश्तेदार के घर शोक सभा में गए. बाद में वे शाम को घर लौट रहे थे.

बता दें कि वल्लम जंक्शन पर मुड़ते समय केरल से तंजावुर की ओर आ रही एक कार ने महालिंगम के चलाए जा रहे स्कूटर को टक्कर मार दी. जिसके कारण महालक्ष्मी हवा में उछाल गई और मौके पर ही उनकी मौत हो गई और साथ ही महालिंगम घायल हो गए.

रास्ते में ही महालिंगम की हुई मौत

सूचना मिलने पर वल्लम पुलिस मौके पर पहुंची और महालिंगम को इलाज के लिए एम्बुलेंस से तंजावुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले गई, लेकिन रास्ते में ही महालिंगम की मौत हो गई. इसके बाद वल्लम पुलिस ने मामला दर्ज कर कार ड्राइवर तिरुवनंतपुरम के 23 साल के एस. अर्जुन को गिरफ्तार कर पूछताछ की है.

सरकारी बस की टक्कर से 3 घायल

इस बीच एक ओर घटना की खबर तंजावुर से सामने आई है, यहां मैरी कॉर्नर बस स्टॉप पर एक सरकारी शहर की बस के नियंत्रण खोने से तीन लोग घायल हो गए. बस शेल्टर में खड़े यात्रियों में कीलवासल के 54 साल के दुरैराज, उनके 17 साल के बेटे अभिषेक और 23 साल के सोनाली घायल हुए. दुर्घटना में दुरैराज का दोपहिया वाहन बस के नीचे फंस गया और बस स्टॉप का शेल्टर भी क्षतिग्रस्त हुआ. घायलों को तुरंत 108 एम्बुलेंस के माध्यम से तंजावुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया. पुलिस ने दोनों हादसों की जांच शुरू कर दी है और मामले की गहन पड़ताल कर रही है.