10वीं की छात्रा के साथ वैन में 3 लोगों ने की गैंगरेप की कोशिश, एक आरोपी से थी लड़की की दोस्ती

Tamil Nadu News: तमिलनाडु के तंजावुर जिले के पापनासम इलाके में 10वीं क्लास की छात्रा के साथ रेप करने की कोशिश करने के आरोप में पुलिस ने 19 साल के वेलमुरुगन एक टूरिस्ट वैन ड्राइवर को पोक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया है. इस मामले में दो अन्य लोगों की तलाश जारी है, जिन्होंने आरोपी की मदद की.

पुलिस के मुताबिक, वेलमुरुगन तिरुमानूर इलाके के तिरुनावुकरसु का बेटा है और वह मंदिरों में आने वाले भक्तों को वैन से ले जाता था. छात्रा और वेलमुरुगन के बीच पहले से दोस्ती हो गई थी. 23 तारीख को वेलमुरुगन ने नियमित रूप से भक्तों को वैन में ले जाने के बाद छात्रा को वैन में बैठने के लिए कहा. उस समय उसके साथ उसके दोस्त वीर (पापनाट्टई निवासी) और कन्नन (57, नाचियार्कोइल के पास तिरुचेराई इलाके के निवासी) भी मौजूद थे.

तीनों ने छात्रा के साथ रेप की कोशिश की

पुलिस के मुताबिक, तीनों ने वैन को लोगों की नजरों से दूर रोक कर छात्रा के साथ रेप करने की कोशिश की. डर के कारण छात्रा ने वेलमुरुगन को धक्का दिया और वहां से भाग गई. छात्रा ने इस घटना की जानकारी अपने माता-पिता को दी. इसके बाद उन्होंने पापनासम ऑल वुमन पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई. इंस्पेक्टर वनिता के नेतृत्व में जांच में यह सामने आया कि वेलमुरुगन ने छात्रा के साथ गलत व्यवहार करने की कोशिश की.

पुलिस ने वेलमुरुगन को गिरफ्तार किया

इसके बाद पापनासम ऑल वुमन पुलिस ने पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर वेलमुरुगन को गिरफ्तार कर लिया. इसके अलावा वीर और कन्नन की तलाश की जा रही है जिन्होंने इसमें मदद की. इस घटना से पापनासम इलाके में सनसनी फैल गई है.

यह भी पढ़ें -

दुनिया के नंबर 1 नेता बने PM मोदी! ट्रंप से लेकर पुतिन तक कोई नहीं आसपास, जानें कौन सा बना डाला रिकॉर्ड