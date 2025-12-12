Tamil Nadu Suicide News: तमिलनाडु के अरियालुर जिले में 3 साल के बच्चे को गोद में बांधकर मां ने सुसाइड कर लिया. इस घटना ने पूरे इलाके में भारी सदमे की स्थिति पैदा कर दी है. यह सब उस महिला के 7 साल के बेटे की मौजूदगी में हुआ, जो एक दुखद घटना बन गई है.

महिला ने 2017 में लव मैरिज की

अरियालुर जिले के विक्रमंगलम के पास पुंगकुझी - आदनूर नामक एक गांव है. इस क्षेत्र के रहने वाले रघुपति एक राजमिस्त्री के रूप में काम करते हैं. उनकी पत्नी का नाम पांडी लक्ष्मी था और उनके दो बेटे थे. रघुपति ने पांडी लक्ष्मी से, जो डिंडीगुल जिले की रहने वाली थीं, 2017 में लव मैरिज किया था.

उनके दो बेटे हैं, लोकेश और कविलेश. पति-पत्नी दोनों अक्सर तिरुपुर जिले में जाते थे और इमारत का काम करके पैसे कमाते थे. इस स्थिति में, पिछले कुछ महीनों से रघुपति तिरुपुर में काम करने नहीं गए थे. लेकिन पांडी लक्ष्मी दिवाली के बाद अपने 2 बेटों को लेकर काम करने तिरुपुर चली गईं. इस बीच, कल (10 दिसंबर) शाम को पांडी लक्ष्मी अपने बेटों को लेकर फिर से अरियालुर के अंबलवर कट्टलाई गांव आई थीं.

पहले ली सेल्फी, फिर किया सुसाइड

बस स्टैंड के पास कीझ कोटेरी में उन्होंने अपने बेटों के साथ सेल्फी ली. इसके बाद, उन्होंने बड़े बेटे लोकेश को झील के किनारे अकेले खड़े होने के लिए कहा और अपने दूसरे बेटे कविलेश को दुपट्टे से कसकर बांधकर झील में कूद गईं. लोकेश, जो किनारे पर खड़ा था, रोया क्योंकि उसने अपनी मां को लंबे समय तक पानी में नहीं देखा.

उसकी आवाज सुनकर वहां से गुजर रहे लोगों ने पूछा कि क्या हुआ तो लोकेश ने घटना बताई. इससे हैरान होकर कुछ लोगों ने तुरंत झील में छलांग लगा दी और पांडी लक्ष्मी और कविलेश की तलाश की. बाद में दोनों को किनारे पर लाया गया, लेकिन पता चला कि दोनों की मौत हो गई है.

इस घटना के संबंध में विक्रमंगलम पुलिस को सूचना दी गई और वे मौके पर पहुंचे और दोनों के शवों को जब्त कर पोस्टमार्टम के लिए अरियालुर सरकारी अस्पताल भेज दिया. बाद में, सुसाइड के संबंध में मामला दर्ज करने के बाद, पुलिस ने पति रघुपति और दोनों के परिवारों से पूछताछ करने का फैसला किया है.

(सुसाइड किसी भी समस्या का समाधान नहीं है. अगर आप तनावग्रस्त हैं या सुसाइड करने का विचार आ रहा है तो परामर्श के लिए संपर्क करें: स्नेहा सुसाइड रोकथाम सहायता केंद्र - 044 -24640050, राज्य सुसाइड रोकथाम सहायता केंद्र - 104, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का हेल्पलाइन - 1800 599 0019)