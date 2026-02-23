तमिलनाडु में SIR के बाद फाइनल वोटर लिस्ट जारी, 97 लाख से ज्यादा नाम काटे गए

तमिलनाडु में हुए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) को लेकर चुनाव आयोग ने सोमवार (23 फरवरी 2026) को फाइनल वोटर लिस्ट जारी किया है. में हुई एसआईआर में बड़े पैमाने पर नाम काटे गए हैं. तमिलनाडु की मुख्य निर्वाचन अधिकारी अर्चना पटनायक ने बताया कि SIR के बाद मतदाता सूची से 97,37,831 नाम हटा दिए गए हैं. इन नामों के हटाए जाने के बाद तमिलनाडु में मतदाताओं की कुल संख्या अब 5.43 करोड़ हो गई है.

चुनाव अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि हटाए गए नामों में एक महत्वपूर्ण हिस्सा मृत मतदाताओं का है. कई वजहों से हटाए गए 66 लाख नामों में से, पात्र मतदाताओं को फॉर्म-6 के जरिए से फिर से आवेदन करने का मौका रहेगा. इसके अलावा 12,43,363 लोगों को नोटिस जारी किए गए. जिनके नाम में गलतियां थीं उनको भी वोटिंग लिस्ट में अपना नाम बनाए रखने के लिए निर्धारित समय के भीतर डॉक्यूमेंट और सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट जमा करने का निर्देश दिया गया.

चुनाव आयोग ने पुनर्विचार प्रक्रिया में 30 जनवरी के निर्देश का भी पालन किया गया, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार जारी किया गया था. इसमें यह अनिवार्य किया गया था कि कॉन्ट्रोवर्सी या असंगत जानकारी के कारण नामों को हटाने के कारणों के साथ सार्वजनिक रूप से जारी किए जाएंगे. ये लिस्ट ग्राम पंचायत कार्यालयों, सार्वजनिक स्थानों, ब्लॉक और सब डिवीजन कार्यालयों और शहरी क्षेत्रों में वार्ड कार्यालयों में जारी की गईं.

एसआईआर प्रक्रिया के तहत प्रभावित व्यक्तियों को आपत्तियां दर्ज करने या स्पष्टीकरण के लिए 10 दिन का समय दिया गया है. इस बीच, एसआईआर के दूसरे चरण के दौरान 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 8 फीसदी मतदाताओं को मतदाता सूची से हटा दिया गया. 14 फरवरी को प्रकाशित पुडुचेरी की अंतिम मतदाता सूची में कुल 9,44,211 मतदाता दर्ज किए गए.

