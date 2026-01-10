Tamil Nadu News: तमिलनाडु के सेलम जिले में स्थित सिद्धर कोविल मेन रोड इलाके से एक चौंका देने वाली घटना की खबर सामने आई है. यहां चल रहे एक प्रसिद्ध निजी कॉलेज, शिवराज सिद्ध चिकित्सा कॉलेज में होम्योपैथी चिकित्सा में चौथे साल की पढ़ाई कर रही छात्रा की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है.

वह तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले के विवा नल्लूर की रहने वाली थी. इसलिए, वह सेलम में कॉलेज के पास ही एक अलग घर लेकर पढ़ाई कर रही थी. इस बीच दो साल पहले उसने कराटे सीखने के लिए उसी इलाके में एक प्रशिक्षक से प्रशिक्षण लेना शुरू कर दिया.

कराटे प्रशिक्षक के दौरान की दोस्ती

कराटे प्रशिक्षक, 40 साल के शक्तिवेल के साथ छात्रा की दोस्ती हो गई. ऐसा कहा जाता है कि शक्तिवेल पहले से ही शादीशुदा था और उसके दो बच्चे थे, लेकिन छात्रा के साथ दोस्ती होने के बाद दोनों एक-दूसरे से प्यार करने लगे. यह भी कहा जाता है कि वे एक ही घर में रहते थे. बाद में दोनों अक्सर बाहर घूमते थे और जब छात्रा के रिश्तेदारों को पता चला कि वह शक्तिवेल के साथ रह रही है तो उन्होंने यह बाता छात्रा की माता-पिता को बताई.

मैं उसके साथ ही रहूंगी- छात्रा

जानकारी मिलने पर छात्रा के माता-पिता सेलम में छात्रा के घर आए और उससे बात की. ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने उसे अपने साथ आने के लिए कहाा छात्रा ने इनकार कर दिया और कहा, "मैं शक्तिवेल के साथ ही रहूंगी" और माता-पिता के साथ जाने से इनकार कर दिया. इसलिए, वे अपने गृहनगर तिरुनेलवेली चले गए. हालांकि उन्होंने छात्रा को लगातार प्यार छोड़ने के लिए मजबूर किया.

पिता ने बेटी पर हमला किया

तीन दिन पहले छात्रा के पिता काशी जाने के लिए अपनी पत्नी से दस हजार रुपये लेकर सेलम गए और फिर अपनी बेटी से बात की. उस समय दोनों के बीच बहस हो गई और गुस्से में पिता ने अपनी बेटी पर बेरहमी से हमला किया, जिससे वह बेहोश हो गई और मौके पर ही उसकी मौत हो गई.

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की

बेटी की मौत के बारे में जानने के बाद, पिता ने अपनी पत्नी को फोन करके घटना के बारे में बताया और इलाके से भाग गया. सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने बेटीा के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी. छात्रा की मां ने घटना के बारे में बताया और अपने पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. इसके बाद, पुलिस ने एक विशेष टीम का गठन किया और हत्या करके भागे छात्रा के पिता की तलाश कर रही है.