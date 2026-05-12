Tamil Nadu: सेलम में तीन नाबालिगों ने एक स्कूली छात्र की हत्या कर बनाया वीडियो, मचा हड़कंप

Salem Minor Students Murder Case: तमिलनाडु के सलेम के पास एक बेहद सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां स्कूल के छात्रों के बीच शराब पार्टी के दौरान हुई झड़प ने हत्या का रूप ले लिया. तीन नाबालिगों ने मिलकर एक अन्य नाबालिग की बेरहमी से हत्या कर दी और उसका वीडियो भी बनाया.इस घटना के बाद इलाके में गुस्से का माहौल है.

जानकारी के अनुसार, मणियनूर इलाके का 16 साल का छात्र सरकारी हाई स्कूल में दसवीं क्लास में पढ़ता था. वहीं, उसके दो अन्य दोस्त भी नाबालिग हैं, जिनमें एक निजी स्कूल का छात्र और बिहार का रहने वाला एक किशोर शामिल है. बताया जा रहा है कि तीनों की दोस्ती फेसबुक के जरिए हुई थी.

जंगल में बैठकर पी रहे थे शराब

पुलिस ने बताया कि तीनों नाबालिग मंगलवार रात मल्लोर के पास केज्जल नायक्कनपट्टी जंगल क्षेत्र में शराब पी रहे थे. इसी दौरान सीलनायकनपट्टी इलाके का रहने वाला 17 साल का गोकुल भी वहां पहुंच गया.

शराब के नशे में धुत तीनों नाबालिगों और गोकुल के बीच बहस शुरू हो गई. आरोप है कि गोकुल ने वहां शराब पी रहे नाबालिगों को जातिसूचक शब्दों से गाली दी, जिसके बाद विवाद हिंसक हो गया.

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चाकू से हमला कर बनाई वीडियो

गुस्से में तीनों नाबालिगों ने गोकुल पर चाकू से कई बार वार किए. इतना ही नहीं, आरोपियों ने उसका चेहरा बुरी तरह बिगाड़ दिया. हत्या के बाद उन्होंने शव का वीडियो बनाया और जोर-जोर से चिल्लाने लगे.

शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर जमा हो गए, जिसके बाद तीनों नाबालिग वहां से भागने की कोशिश कर रहे थे. उनमें से दो नाबालिगों को लोगों ने पकड़कर मल्लोर पुलिस स्टेशन को सौंप दिया, जबकि एक अन्य की तलाश जारी है.

पुलिस ने गोकुल के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भेज दिया है. इस घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है और पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है.

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