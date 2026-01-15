हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Tamil Nadu: शराब पीकर पड़ोसियों से करता था झगड़ा, रोकने पर शख्स ने पत्नी का काट दिया हाथ

Tamil Nadu News: रानीपेट्टी में शराब के नशे में धुत पति ने अपनी पत्नी लक्ष्मी का दाहिना हाथ काट दिया. उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है.

By : तमिल डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 15 Jan 2026 04:50 PM (IST)
Preferred Sources

Tamil Nadu News: तमिलनाडु के रानीपेट्टई जिले के कलावै आदिवासी क्षेत्र में एक भयावह घटना सामने आई है, यहां 65 साल के षणमुगम, जो लकड़ी काटने का काम करते हैं, उसने शराब पीकर गुस्से में अपनी 55 साल की पत्नी लक्ष्मी का दाहिना हाथ काट दिया हैं.

जानकारी के मुताबिक, उनकी एक बेटी और एक बेटा है. बेटी की शादी हो चुकी है और वह अपनी सास के घर में रहती है. कहा जाता है कि बेटा बाहर काम करता है. इस बीच षणमुगम काम खत्म करने के बाद घर आकर शराब पीने की आदत रखते थे.

पड़ोसियों के साथ होता था अक्सर झगड़ा

शराब पीकर घर आने पर षणमुगम पड़ोसियों से झगड़ा करते थे, जिससे पति-पत्नी के बीच अक्सर बहस होती थी. हमेशा की तरह रात में शराब पीकर घर आने पर षणमुगम ने पड़ोसियों से अनावश्यक बातें कीं और झगड़ा किया. तब लक्ष्मी ने उसे रोका और घर ले आई.

पत्नी का दाहिना हाथ काट दिया

पति-पत्नी के बीच बहस हुई. तब गुस्से में षणमुगम घर में रखी लकड़ी काटने वाली चाकू लेकर आया और अपनी पत्नी का दाहिना हाथ काट दिया. इसमें लक्ष्मी की दाहिनी कोहनी कट गई. लक्ष्मी की चीख सुनकर पड़ोसी उसे कटे हुए हाथ के साथ इलाज के लिए 108 एम्बुलेंस के जरिए कलावै सरकारी अस्पताल ले गए.

पुलिस ने मामला दर्ज किया

इसके बाद उन्हें आगे के इलाज के लिए वेल्लोर सरकारी अस्पताल ले जाया गया. घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंचे पुलिस ने नशे में धुत षणमुगम को गिरफ्तार कर लिया. इसके अलावा नशे से मुक्त होने के बाद, पुलिस ने उनसे पूछताछ की और उन पर मामला दर्ज किया. नशे में धुत पति ने अपनी पत्नी का हाथ काटने की घटना ने इलाके के लोगों में सनसनी फैला दी है.

Published at : 15 Jan 2026 04:50 PM (IST)
