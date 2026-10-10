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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाNEET, भाषा, और एजुकेशनल फंड...राहुल गांधी के चेन्नई में 'छात्रों की गूंज' की बड़ी बातें

NEET, भाषा, और एजुकेशनल फंड...राहुल गांधी के चेन्नई में 'छात्रों की गूंज' की बड़ी बातें

राहुल गांधी ने चेन्नई में छात्रों की गूंज कार्यक्रम को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने छात्रों को संबोधित करते हुए कई सवाल भी किए. इसमें नीट, सवाल पूछना, परिसीमन समेत कई अहम मुद्दे शामिल रहे.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 10 Oct 2026 08:07 PM (IST)
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तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई पहुंचे राहुल गांधी ने शनिवार को छात्रों की गूंज कार्यक्रम में स्टूडेंट्स को संबोधित किया. इस दौरान राहुल गांधी ने कई तरह के मुद्दे उठाए, इसमें नीट पेपर लीक एजुकेशन फंड, राज्यों की यूनिवर्सिटी और डीलिमिटेशन का जिक्र किया. उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र के फैसलों की वजह से तमिलनाडु के हितों को नुकसान पहुंच रहा है. 

राहुल गांधी ने अपने भाषण कहा कि तमिलनाडु में भाषा, कल्चर, हिस्ट्री और ट्रेडिशन पर हमला किया जा रहा है. राहुल ने कहा है कि तमिल और संस्कृत भाषा को कमतर नहीं माना जा सकता.

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'पेरियार ने हर बात पर सवाल उठाया, लोकतंत्र की बुनियाद है'

किसी भी भाषा पर हमला करना, भारत, तमिलनाडु और लोकतंत्र पर हमला करने जैसा है. इसके अलावा राहुल ने सवालों को पूछने पर कहा है कि यह हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है. जिज्ञासा तरक्की की बुनियादी जरूरत है. इस दौरान राहुल ने पेरियार का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने हर बात पर सवाल उठाए. सवाल पूछना लोकतंत्र की बुनियाद है. 

यूनिवर्सिटी में आरएसएस के लोग: राहुल गांधी

इसके अलावा राहुल ने यूनिवर्सिटी में वैकेंट पदों का भी मुद्दा उठाते हुए कहा कि राज्य की यूनिवर्सिटी में 70 प्रतिशत वाइस चांसलर के पद खाली है. सरकार राज्यपाल के जरिए आऱएसएस के लोगों की भर्ती कर रही है. इसके अलावा राहुल ने परिसीमन का मुद्दा उठाते हुए कहा है कि इससे राज्य के हितों को नुकसान पहुंच सकता है.

'राज्य में तमिल स्टूडेंट की MBBS में हिस्सेदारी घटी' 

राहुल ने तमिलनाडु के छात्रों के बीच कहा कि तमिल मीडियम से पढ़ने वाले बच्चों की एमबीबीएस सीटों पर हिस्सेदारी घटी है. यह स्टूडेंट्स के हित से जुड़ा मुद्दा है. इसके अलावा राहुल ने एजुकेशनल फंड के मुद्दे पर सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत तमिलनाडु को मिलने वाले फंड से सरकार रोक रही है. राहुल ने दावा किया कि करीबन 3,300 करोड़ का फंड रोका गया है. राहुल का यह कार्यक्रम करीबन 30 मिनट तक चला.

 

 

About the author कार्तिक सागर समाधिया

कार्तिक सागर समाधिया, ABP न्यूज में बतौर कंसल्टेंट सेवाएं दे रहे हैं. नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर लगातार नजर रखते हैं. कई राज्यों के विधानसभा चुनाव के अलावा साल 2019 में हुए लोक चुनावों से जुड़ी खबरों को कवर किया. एबीपी न्यूज से पहले दैनिक भास्कर, एशियानेट न्यूज, ईटीवी भारत, इंडिया टुडे से जुड़े रहे हैं. इस दौरान एडिटोरियल, टीवी-डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े कार्य किए. इंडिया टुडे के यूट्यूब, सोशल मीडिया पर कैप्सूल और लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो बनाने से जुड़ा अनुभव शामिल है. मीडिया का करीबन साढ़े 8 साल का अनुभव है. कोरोना और एमपी चुनाव के समय ग्राउंड से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स की हैं. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. मध्यप्रदेश के सीहोर शहर से ताल्लुक रखते हैं. कार्यक्षेत्र भोपाल, दिल्ली और हैदराबाद रहा है.

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Published at : 10 Oct 2026 08:07 PM (IST)
Tags :
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