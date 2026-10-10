तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई पहुंचे राहुल गांधी ने शनिवार को छात्रों की गूंज कार्यक्रम में स्टूडेंट्स को संबोधित किया. इस दौरान राहुल गांधी ने कई तरह के मुद्दे उठाए, इसमें नीट पेपर लीक एजुकेशन फंड, राज्यों की यूनिवर्सिटी और डीलिमिटेशन का जिक्र किया. उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र के फैसलों की वजह से तमिलनाडु के हितों को नुकसान पहुंच रहा है.

राहुल गांधी ने अपने भाषण कहा कि तमिलनाडु में भाषा, कल्चर, हिस्ट्री और ट्रेडिशन पर हमला किया जा रहा है. राहुल ने कहा है कि तमिल और संस्कृत भाषा को कमतर नहीं माना जा सकता.

LIVE: LoP Shri @RahulGandhi | Chhatron Ki Goonj | Chennai, Tamil Nadu https://t.co/HVo8gbtMO5 — Congress (@INCIndia) October 10, 2026

'पेरियार ने हर बात पर सवाल उठाया, लोकतंत्र की बुनियाद है'

किसी भी भाषा पर हमला करना, भारत, तमिलनाडु और लोकतंत्र पर हमला करने जैसा है. इसके अलावा राहुल ने सवालों को पूछने पर कहा है कि यह हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है. जिज्ञासा तरक्की की बुनियादी जरूरत है. इस दौरान राहुल ने पेरियार का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने हर बात पर सवाल उठाए. सवाल पूछना लोकतंत्र की बुनियाद है.

यूनिवर्सिटी में आरएसएस के लोग: राहुल गांधी

इसके अलावा राहुल ने यूनिवर्सिटी में वैकेंट पदों का भी मुद्दा उठाते हुए कहा कि राज्य की यूनिवर्सिटी में 70 प्रतिशत वाइस चांसलर के पद खाली है. सरकार राज्यपाल के जरिए आऱएसएस के लोगों की भर्ती कर रही है. इसके अलावा राहुल ने परिसीमन का मुद्दा उठाते हुए कहा है कि इससे राज्य के हितों को नुकसान पहुंच सकता है.

'राज्य में तमिल स्टूडेंट की MBBS में हिस्सेदारी घटी'

राहुल ने तमिलनाडु के छात्रों के बीच कहा कि तमिल मीडियम से पढ़ने वाले बच्चों की एमबीबीएस सीटों पर हिस्सेदारी घटी है. यह स्टूडेंट्स के हित से जुड़ा मुद्दा है. इसके अलावा राहुल ने एजुकेशनल फंड के मुद्दे पर सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत तमिलनाडु को मिलने वाले फंड से सरकार रोक रही है. राहुल ने दावा किया कि करीबन 3,300 करोड़ का फंड रोका गया है. राहुल का यह कार्यक्रम करीबन 30 मिनट तक चला.