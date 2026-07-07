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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाTamil Nadu Politics: AIADMK को लगा तगड़ा झटका, के पलानीस्वामी के भाई KBS ने छोड़ी पार्टी, कहा- '30 सालों तक...'

Tamil Nadu Politics: AIADMK को लगा तगड़ा झटका, के पलानीस्वामी के भाई KBS ने छोड़ी पार्टी, कहा- '30 सालों तक...'

AIADMK प्रमुख के. पलानीस्वामी के चचेरे भाई और वरिष्ठ नेता KBS राजा ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है. उन्होंने आरोप लगाया कि 30 साल की सेवा के बावजूद उन्हें चुनाव का टिकट नहीं दिया गया.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 07 Jul 2026 11:08 AM (IST)
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तमिलनाडु की प्रमुख विपक्षी पार्टी AIADMK को उस समय झटका लगा, जब उसके वरिष्ठ नेता KBS राजा ने पार्टी से इस्तीफा देने की घोषणा कर दी. KBS राजा, AIADMK के महासचिव के. पलानीस्वामी के चचेरे भाई हैं और लंबे समय से पार्टी संगठन में सक्रिय भूमिका निभा रहे थे.

KBS राजा ने सोमवार (6 जुलाई 2026) को अपने कुछ समर्थकों के साथ इस्तीफे का ऐलान करते हुए कहा कि उन्होंने लगभग तीन दशक तक पार्टी की सेवा की, लेकिन इसके बावजूद उन्हें विधानसभा चुनाव लड़ने का मौका नहीं दिया गया. उनका आरोप है कि दो बार टिकट बांटने के दौरान उन्हें नजरअंदाज किया गया. KBS राजा AIADMK के MGR मनराम में डिप्टी जनरल सेक्रेटरी के पद पर काम करते थे. उन्होंने कहा कि पार्टी के प्रति उनकी निष्ठा और योगदान को सही सम्मान नहीं मिला, जिसके कारण उन्होंने संगठन से अलग होने का फैसला किया.

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भविष्य की राजनीतिक योजनाओं का खुलासा नहीं किया

राजा ने फिलहाल अपने भविष्य की राजनीतिक योजनाओं का खुलासा नहीं किया है. उन्होंने यह भी नहीं बताया कि वह किसी अन्य राजनीतिक दल में शामिल होंगे या स्वतंत्र रूप से राजनीतिक गतिविधियां जारी रखेंगे.  AIADMK नेतृत्व की ओर से उनके इस्तीफे पर अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है.  पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से पारिवारिक संबंध रखने वाले नेता का इस्तीफा संगठन के भीतर असंतोष के संकेत के रूप में देखा जा सकता है.

आने वाले दिनों में KBS राजा के अगले कदम और AIADMK की प्रतिक्रिया पर तमिलनाडु की राजनीति की नजर बनी रहेगी. बता दें कि इस बार हुए विधानसभा चुनाव में विजय की TVK पार्टी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत हासिल करते हुए राज्य में सरकार बनाने में कामयाबी हासिल की. 

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About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
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Published at : 07 Jul 2026 10:55 AM (IST)
Tags :
Tamil Nadu Tamil Nadu Politics AIADMK
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