AIADMK को लगा तगड़ा झटका, के पलानीस्वामी के भाई KBS ने छोड़ी पार्टी, कहा- '30 सालों तक...'

तमिलनाडु की प्रमुख विपक्षी पार्टी AIADMK को उस समय झटका लगा, जब उसके वरिष्ठ नेता KBS राजा ने पार्टी से इस्तीफा देने की घोषणा कर दी. KBS राजा, AIADMK के महासचिव के. पलानीस्वामी के चचेरे भाई हैं और लंबे समय से पार्टी संगठन में सक्रिय भूमिका निभा रहे थे.

KBS राजा ने सोमवार (6 जुलाई 2026) को अपने कुछ समर्थकों के साथ इस्तीफे का ऐलान करते हुए कहा कि उन्होंने लगभग तीन दशक तक पार्टी की सेवा की, लेकिन इसके बावजूद उन्हें विधानसभा चुनाव लड़ने का मौका नहीं दिया गया. उनका आरोप है कि दो बार टिकट बांटने के दौरान उन्हें नजरअंदाज किया गया. KBS राजा AIADMK के MGR मनराम में डिप्टी जनरल सेक्रेटरी के पद पर काम करते थे. उन्होंने कहा कि पार्टी के प्रति उनकी निष्ठा और योगदान को सही सम्मान नहीं मिला, जिसके कारण उन्होंने संगठन से अलग होने का फैसला किया.

ये भी पढ़ें: S Jaishankar In Bahrain: जिस खाड़ी देश पर ईरान ने बरसाईं मिसाइलें, वहां पहुंचा भारत, एस जयशंकर ने पीएम मोदी का दिया मैसेज

भविष्य की राजनीतिक योजनाओं का खुलासा नहीं किया

राजा ने फिलहाल अपने भविष्य की राजनीतिक योजनाओं का खुलासा नहीं किया है. उन्होंने यह भी नहीं बताया कि वह किसी अन्य राजनीतिक दल में शामिल होंगे या स्वतंत्र रूप से राजनीतिक गतिविधियां जारी रखेंगे. AIADMK नेतृत्व की ओर से उनके इस्तीफे पर अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है. पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से पारिवारिक संबंध रखने वाले नेता का इस्तीफा संगठन के भीतर असंतोष के संकेत के रूप में देखा जा सकता है.

आने वाले दिनों में KBS राजा के अगले कदम और AIADMK की प्रतिक्रिया पर तमिलनाडु की राजनीति की नजर बनी रहेगी. बता दें कि इस बार हुए विधानसभा चुनाव में विजय की TVK पार्टी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत हासिल करते हुए राज्य में सरकार बनाने में कामयाबी हासिल की.

ये भी पढ़ें: पाकिस्तान के इशारे पर नाच रहा बांग्लादेश! भारतीय राजदूत के सामने कश्मीर को PAK में दिखाया, इंडिया ने कहा- 'ये तो...'