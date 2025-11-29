Tamil Nadu: किराए पर मकान लेकर खरीदी लड़कियां, चलाया सैक्स रैकेट, पुलिस ने किया पर्दाफाश

Tamil Nadu News: तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई की पुलिस ने दो अलग-अलग जगहों पर बड़ी कार्रवाई की है. पहली जगह किलपॉकम गार्डन रोड पर चल रहे सैक्स रैकेट का पुलिस ने पर्दाफाश किया तो वहीं दूसरी जगह व्यासरपाडी में जेल की पुरानी दुश्मनी का बदला लेने आए दो गुंड़ों को पुलिस ने गिरफ्तार किया.

आसिफ को कार्ट में पेश किया जाएगा

बता दें कि एक घर की निगरानी के दौरान यह साफ हुआ कि वहां महिलाओं को रखकर यौन शोषण किया जा रहा था. इसके आधार पर, महिला पुलिसकर्मियों सहित पुलिस टीम ने घर पर छापेमारी की और वहां महिलाओं को रखकर यौन शोषण करने वाले मोहित (उर्फ) 30 साल के मोहम्मद आसिफ नवाज को गिरफ्तार किया. जांच में पता चला कि मोहित एक महिला के साथ मिलकर घर किराए पर लेकर यौन शोषण कर रहा था और वह पान मसाला की दुकान भी चलाता था.

उसके पास से एक मोबाइल फोन जब्त किया गया और घर में बंद रखी गई दो बाहरी राज्यों की महिलाओं को यौन शोषण में शामिल करने के लिए बचाया गया. इसके अलावा, इस मामले में शामिल फरार व्यक्ति की गहन तलाश की जा रही है. गिरफ्तार किए गए मोहित (उर्फ) मोहम्मद आसिफ नवाज को पूछताछ के बाद अदालत में पेश किया जाएगा. बचाई गई 2 महिलाओं को सरकारी आश्रय गृह में रखा जाएगा.

बेटे को मारने आए दो लोग हुए गिरफ्तार

तमिलनाडु के चेन्नई के व्यासरपाडी पी कल्याणपुरम के रहने वाली 45 साल की भवानी के बेटे गौतम उर्फ 22 साल के ​​आलकाटी गौतम एक हिस्ट्रीशीटर गुंडा है, जिन पर नौ आपराधिक मामले दर्ज हैं. 12 तारीख को एक आपराधिक मामले में जेल जाने के बाद, वह 19 तारीख को अदालत से जमानत पर बाहर आया.

इस बीच, जब भवानी घर पर थी तो दो लोग उसके घर आए और भवानी से उसके बेटे आलकाटी गौतम के बारे में पूछा और उसे चाकू से धमकाकर चले गए. इस संबंध में भवानी ने व्यासरपाडी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई. व्यासरपाडी पुलिस ने इस मामले में मामला दर्ज कर जांच की, जिसमें पता चला कि आलकाटी गौतम के जेल में रहने के दौरान बालाजी उर्फ ​​मिटाई बालाजी नाम के व्यक्ति के साथ गौतम का विवाद हुआ था.

अब दोनों के जेल से बाहर आने के कारण, बालाजी अपने दोस्त के साथ आलकाटी गौतम को मारने के लिए उसके घर आया, यह पता चला. इसके बाद, व्यासरपाडी पी कल्याणपुरम के रहने वाले बालाजी उर्फ 25 साल के ​​मिटाई बालाजी और उनके दोस्त 25 साल के सरमेश को गिरफ्तार कर व्यासरपाडी पुलिस ने उन्हें अदालत में पेश किया और जेल में बंद कर दिया.