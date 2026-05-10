तमिलनाडु के CM बने थलापति विजय तो आया पिता का पहला रिएक्शन, कहा- मेरा सपना....

एक्टर से नेता बने सी. जोसेफ विजय अब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बन गए हैं. रविवार को उनके शपथ ग्रहण कार्यक्रम के दौरान खुद सीएम विजय और उनका पूरा परिवार बेहद भावुक नजर आया. शपथ ग्रहण के बाद उनके पिता एस. ए. चंद्रशेखर ने चेन्नई में मीडिया से बात की. इस दौरान वो काफी भावुक नजर आए.

मुख्यमंत्री विजय के पिता चंद्रशेखर ने कहा, "मुझे और क्या चाहिए? यह मेरा सपना था और मेरे बेटे ने उस सपने को पूरा कर दिया है. वह अब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं. विजय अगर कुछ कहते हैं तो उसे जरूर पूरा करते हैं. हर मामले में उनका इरादा अपने वादे को पूरा करने का होता है. वह केवल उसी बात की चर्चा करते हैं जिसे वह पूरा कर सकते हैं और उन्होंने बचपन से ही इस सिद्धांत का पालन किया है."

क्या करते हैं विजय के माता-पिता

विजय के पिता एसए चंद्रशेखर एक प्रसिद्ध तमिल फिल्म डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और लेखक भी हैं. उन्होंने कई फिल्में बनाई हैं. विजय की पहली फिल्मों में उन्होंने ही डायरेक्शन किया था. उनके पिता चंद्रशेखर ईसाई परिवार से हैं. उन्होंने 1978 में अवल ओरु पचाई कुजंथाई से शुरुआत की थी. एसए चंद्रशेखर ने सामाजिक मुद्दों पर आधारित 70 से अधिक फिल्मों का निर्देशन किया है. वहीं विजय की मां शोभा चंद्रशेखर एक अच्छी प्लेबैक सिंगर, संगीतकार और लेखिका हैं. उन्होंने कई तमिल गानों में आवाज दी है और वो हिंदू परिवार से हैं.

Chennai, Tamil Nadu: CM Vijay's father, Chandrasekhar, says, "What more do I need? This was my dream, and my son has fulfilled that dream. He is now the Chief Minister of Tamil Nadu. If Vijay says something, he will definitely do it. In every matter, he has the mindset of… pic.twitter.com/IQ3mQfb8UH — IANS (@ians_india) May 10, 2026

विजय का परिवार काफी साधारण है. पिता के कारण घर में फिल्मों का माहौल होने के चलते विजय को शुरुआत से ही खूब सपोर्ट मिला. उनके परिवार को प्राइवेसी काफी पसंद है, इसलिए वो अपने बच्चों को पब्लिक लाइफ से दूर रखते हैं.

तमिलनाडु की वित्तीय स्थिति पर श्वेत पत्र जारी करेंगे विजय

तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री विजय ने लोगों से अपील की है कि उन्हें कामकाज के लिए उचित समय दिया जाए ताकि परिणाम दिखाए जा सकें. उन्होंने राज्य की वित्तीय स्थिति पर श्वेत पत्र जारी करने और पूरी पारदर्शिता के साथ आगे बढ़ने की बात कही है. इसके अलावा उन्होंने पिछली सरकार पर राज्य पर भारी कर्ज डालने का आरोप लगाया और कहा कि वह जनता से झूठे वादे नहीं करेंगे.

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