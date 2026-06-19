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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाराजनीतिक नेताओं के दलबदल के खिलाफ याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की, याचिकाकर्ता ने तमिलनाडु में विधायकों की खरीद-फरोख्त का लगाया था आरोप

राजनीतिक नेताओं के दलबदल के खिलाफ याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की, याचिकाकर्ता ने तमिलनाडु में विधायकों की खरीद-फरोख्त का लगाया था आरोप

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पूरे देश मे ऐसा हो रहा है. नेता लालच या दबाव में पार्टी बदलते हैं. स्पीकर उनके दलबदल को मान्यता दे देते हैं. लोकतंत्र के हित में इसे रोका जाना चाहिए.

Written By : निपुण सहगल |  Updated at : 19 Jun 2026 01:40 PM (IST)
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राजनीतिक नेताओं को पार्टी बदलने के खिलाफ एक याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है. याचिकाकर्ता ने खास तौर पर तमिलनाडु विधानसभा में टीवीके सरकार के विश्वास मत हासिल करने पर सवाल उठाया था और विधायकों की खरीद-फरोख्त का आरोप लगाया था. कोर्ट ने कहा कि याचिका में ऐसी कोई ठोस बात नहीं है, जिसके आधार पर मामले में दखल दिया जाए.

याचिका तमिलनाडु के रहने वाले के के रमेश ने दायर की थी. इसमें आरोप लगाया गया था कि विश्वास मत के दौरान समर्थन हासिल करने के लिए मुख्यमंत्री विजय के नेतृत्व वाली सरकार ने दूसरी पार्टियों के विधायकों को भारी मात्रा में नकदी बांटी. साथ ही, सरकारी ठेकों का वादा भी किया. याचिकाकर्ता की मांग थी कि कोर्ट इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपे. जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक तमिलनाडु में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए.

चीफ जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस वी मोहना की बेंच के सामने याचिकाकर्ता की तरफ से वकील सी आर जयासुकिन ने जिरह की. उन्होंने कहा कि पूरे देश मे ऐसा हो रहा है. नेता लालच या दबाव में पार्टी बदलते हैं. स्पीकर उनके दलबदल को मान्यता दे देते हैं. लोकतंत्र के हित में इसे रोका जाना चाहिए.

यह भी पढ़ें:- आप वैलेंटाइन डे कैसे भूल गए? जब जज ने वकील से कही ये बात तो ठहाकों से गूंज उठा कोर्टरूम, जानें पूरा मामला

जयासुकिन ने कहा, 'देशभर में सत्ताधारी दल विधायकों की खरीद-फरोख्त में लगे हैं. विधायकों को चार्टर्ड फ्लाइट से ले जाया जा रहा है. इसका खर्च कौन उठा रहा है?' वकील ने दावा किया कि तमिलनाडु के विधायकों ने मीडिया के सामने आकर समर्थन पत्र सौंपे थे. यह स्पष्ट रूप से उनके लालच या दबाव में होने का प्रमाण है.

याचिकाकर्ता के वकील की बातों को थोड़ी देर सुनने के बाद चीफ जस्टिस ने कहा, 'हमने आपको बोलने का पूरा मौका दिया. आपकी याचिका बिना किसी विश्वसनीय सामग्री या सबूत के दाखिल की गई है. यह सिर्फ आरोपों पर आधारित है. हमें इस मामले में दखल देने का कोई आधार नजर नहीं आता.'

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About the author निपुण सहगल

करीब 2 दशक से सुप्रीम कोर्ट के गलियारों का एक जाना-पहचाना चेहरा. पत्रकारिता में बिताया समय उससे भी अधिक. कानूनी ख़बरों की जटिलता को सरलता में बदलने का कौशल. खाली समय में सिनेमा, संगीत और इतिहास में रुचि.
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Published at : 19 Jun 2026 01:40 PM (IST)
Tags :
Legal News SUPREME COURT CJI Surya Kant
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