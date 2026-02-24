Tamil Nadu News: तमिलनाडु के मनप्परई क्षेत्र में एक दर्दनाक घटना ने इलाके को झकझोर कर रख दिया है. टैसमैक बार में काम करने वाले 32 साल के प्रभाकरन की हत्या की कहानी अब अदालत तक पहुंच चुकी है. प्रभाकरन अपनी पत्नी अभिरामी और दो बच्चों के साथ रहते थे.

जांच में सामने आया कि अभिरामी और उसके रिश्तेदार प्रभु के बीच अवैध संबंध चल रहा था. प्रभाकरन ने पहले इस संबंध के बारे में चेतावनी दी थी, लेकिन अभिरामी ने इसे नजरअंदाज करते हुए अपने पति को खत्म करने का फैसला किया. उसने प्रभु के साथ मिलकर साजिश रची.

नशे की हालत में प्रभाकरन का गला घोंटा

पुलिस के मुताबिक, 12 फरवरी की रात अभिरामी ने अपने पति को बहला-फुसलाकर बाहर ले गई. वहां छिपे प्रभु और उनके साथी सरवनन ने प्रभाकरन को अत्यधिक शराब पिला कर बेहोश कर दिया. नशे की हालत में तीनों ने मिलकर प्रभाकरन का गला घोंट दिया. हत्या के बाद, उन्होंने शव को सड़क किनारे एक इमली के पेड़ के नीचे फेंक कर इसे सड़क दुर्घटना का रूप देने की कोशिश की.

पति को खोने का नाटक किया

अगले दिन सुबह पुलिस को शव मिला. पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने हत्या की पुष्टि की. प्रारंभिक जांच में अभिरामी ने पति को खोने का नाटक किया और आंसू बहाए, लेकिन पुलिस पूछताछ में उसके विरोधाभासी जवाब सामने आए. अंततः उसने स्वीकार किया कि उसने प्रभु के साथ मिलकर अपने पति की हत्या की थी. फरार प्रभु ने बाद में अदालत में आत्मसमर्पण किया, जबकि उसका साथी सरवनन गिरफ्तार कर लिया गया. इस अपराध में दो बच्चों का भविष्य अनिश्चित हो गया है, क्योंकि उनके पिता को अवैध संबंध के कारण ही जीवन से वंचित कर दिया गया. तीनों आरोपी अब जेल में बंद हैं.

