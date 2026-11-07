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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाअजब-गजब: एक्स-गर्लफ्रेंड सिंगल है या किसी और को कर रही डेट? जानने के लिए ठोक दीं 97 RTI

अजब-गजब: एक्स-गर्लफ्रेंड सिंगल है या किसी और को कर रही डेट? जानने के लिए ठोक दीं 97 RTI

सूचना विभाग ने शख्स के सारे आरटीआई आवेदनों को सिरे से खारिज कर दिया. इसके साथ ही, सूचना विभाग के कमिश्नर ने आवेदनकर्ता को मेडिकल काउंसेलिंग के लिए भेजने की भी चेतावनी दी.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 07 Nov 2026 04:26 PM (IST)
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तमिलनाडु से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है, जहां एक शख्स ने अपने कॉलेज की पूर्व गर्लफ्रेंड के बारे में जानकारी पाने के लिए राइट टू इंफोर्मेशन यानी RTI आवेदन फाइल किया. इसमें सबसे हैरान करने वाली बात ये है कि शख्स पिछले काफी वक्त से जानकारी पाने के लिए आवेदन दिए जा रहा है और अब तक वो एक या दो नहीं, बल्कि कुल 97 RTI आवेदन फाइल कर चुका है.  

इस मामले को लेकर तमिलनाडु सूचना आयोग ने शख्स की तरफ से फाइल किए गए सभी 97 RTI आवेदनों को रिजेक्ट कर दिया. इसके साथ ही, RTI कमिश्नर ने राज्य के विल्लुपुरम के रहने वाले ए. संतोष को चेतावनी भी दी कि अगर वह इसी तरह से बिना सोचे-समझे RTI फाइल करता रहा तो उसे मेडिकल काउंसेलिंग के लिए भी भेजा जा सकता है.

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शख्स ने आवेदन में क्या सवाल किए?

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, आवेदनकर्ता ए. संतोश ने अपने 97 RTI आवेदनों में अपनी पूर्व गर्लफ्रेंड से संबंधित कुल 1,887 सवाल पूछे. ए. संतोष ने जो सवाल किए, उनमें पूछा कि क्या उसके कॉलेज की पूर्व गर्लफ्रेंड अभी जिंदा है? क्या उसने शादी कर ली? वो कहां रहती है और कहां काम करती है? और अब तक वह कितने मर्दों के साथ रिलेशनशिप में रह चुकी है?

इसके अलावा, ए. संतोष ने अपनी पूर्व गर्लफ्रेंड की तस्वीर पाने की भी मांग की और उसने विभाग से कई खास तारीखों के CCTV कैमरों की फुटेज भी मांगी.

सूचना आयोग के अधिकारी ने दी जानकारी

इस मामले में जब कार्रवाई की गई तो सूचना आयोग के सामने आवेदनकर्ता संतोष के खिलाफ उत्पीड़न और शोषण की शिकायत के साथ-साथ महिला की आत्महत्या करने की कोशिश की जानकारी सामने आई.

कड्डालोर जिले के एडिशनल सुप्रीटेंडेंट ऑफ पुलिस (ASP), जो जनसूचना अधिकारी (PIO) थे, ने कहा कि संतोष 2024 में अपने कॉलेज की बैचमेट रही एक महिला के साथ रिलेशनशिप में था. कॉलेज खत्म होने के बाद दोनों का रिलेशन खत्म हो गया. ब्रेकअप होने के बाद संतोष ने फोन कॉल और सोशल मीडिया के जरिए महिला सें कॉन्टैक्ट करता रहा.

पुलिस ने इस संबंध में आयोग को जानकारी दी कि संतोष का यह व्यवहार महिला के उत्पीड़न करने के बराबर था और महिला ने जून 2025 में आत्महत्या करने की भी कोशिश की थी. बाद में उसे इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया था. महिला ने संतोष के खिलाफ पुलिस के पास उत्पीड़न और शोषण की शिकायत दर्ज कराई. PIO ने कार्रवाई के दौरान आयोग के सामने उसकी शिकायत की एक कॉपी भी दिखाई.

यह भी पढ़ेंः अभिषेक बनर्जी के घर हमला: अधीर रंजन बोले- 'किसी से दुश्मनी हो सकती है लेकिन...'

About the author विजय कुमार बिट्ठल

विजय कुमार बिट्ठल ABP न्यूज में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर भूमिका निभा रहे हैं. पिछले 2 सालों से ABP न्यूज में कार्यरत हैं और नेशनल-इंटरनेशनल न्यूज टीम का हिस्सा हैं. राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम, राजनीति, चुनाव और सामाजिक मुद्दों से जुड़ी खबरें विशेष रूप से लिखते रहे हैं. ब्रेकिंग न्यूज पर फोकस रखते हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश करते हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में करीब 5 सालों का अनुभव है. एबीपी न्यूज से पहले प्रिंट मीडिया में दैनिक जागरण में बतौर सब-एडिटर कार्यरत रहे. माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में बैचेलर्स डिग्री हासिल की है. संपर्क करें-  Mail ID: vijaybitthal99@gmail.com | LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/vijay-kumar-bitthal-47ab7a1a3/  | X: https://x.com/Vijaybitthal99
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Published at : 07 Nov 2026 04:26 PM (IST)
Tags :
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