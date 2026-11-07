अजब-गजब: एक्स-गर्लफ्रेंड सिंगल है या किसी और को कर रही डेट? जानने के लिए ठोक दीं 97 RTI

तमिलनाडु से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है, जहां एक शख्स ने अपने कॉलेज की पूर्व गर्लफ्रेंड के बारे में जानकारी पाने के लिए राइट टू इंफोर्मेशन यानी RTI आवेदन फाइल किया. इसमें सबसे हैरान करने वाली बात ये है कि शख्स पिछले काफी वक्त से जानकारी पाने के लिए आवेदन दिए जा रहा है और अब तक वो एक या दो नहीं, बल्कि कुल 97 RTI आवेदन फाइल कर चुका है.

इस मामले को लेकर तमिलनाडु सूचना आयोग ने शख्स की तरफ से फाइल किए गए सभी 97 RTI आवेदनों को रिजेक्ट कर दिया. इसके साथ ही, RTI कमिश्नर ने राज्य के विल्लुपुरम के रहने वाले ए. संतोष को चेतावनी भी दी कि अगर वह इसी तरह से बिना सोचे-समझे RTI फाइल करता रहा तो उसे मेडिकल काउंसेलिंग के लिए भी भेजा जा सकता है.

शख्स ने आवेदन में क्या सवाल किए?

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, आवेदनकर्ता ए. संतोश ने अपने 97 RTI आवेदनों में अपनी पूर्व गर्लफ्रेंड से संबंधित कुल 1,887 सवाल पूछे. ए. संतोष ने जो सवाल किए, उनमें पूछा कि क्या उसके कॉलेज की पूर्व गर्लफ्रेंड अभी जिंदा है? क्या उसने शादी कर ली? वो कहां रहती है और कहां काम करती है? और अब तक वह कितने मर्दों के साथ रिलेशनशिप में रह चुकी है?

इसके अलावा, ए. संतोष ने अपनी पूर्व गर्लफ्रेंड की तस्वीर पाने की भी मांग की और उसने विभाग से कई खास तारीखों के CCTV कैमरों की फुटेज भी मांगी.

सूचना आयोग के अधिकारी ने दी जानकारी

इस मामले में जब कार्रवाई की गई तो सूचना आयोग के सामने आवेदनकर्ता संतोष के खिलाफ उत्पीड़न और शोषण की शिकायत के साथ-साथ महिला की आत्महत्या करने की कोशिश की जानकारी सामने आई.

कड्डालोर जिले के एडिशनल सुप्रीटेंडेंट ऑफ पुलिस (ASP), जो जनसूचना अधिकारी (PIO) थे, ने कहा कि संतोष 2024 में अपने कॉलेज की बैचमेट रही एक महिला के साथ रिलेशनशिप में था. कॉलेज खत्म होने के बाद दोनों का रिलेशन खत्म हो गया. ब्रेकअप होने के बाद संतोष ने फोन कॉल और सोशल मीडिया के जरिए महिला सें कॉन्टैक्ट करता रहा.

पुलिस ने इस संबंध में आयोग को जानकारी दी कि संतोष का यह व्यवहार महिला के उत्पीड़न करने के बराबर था और महिला ने जून 2025 में आत्महत्या करने की भी कोशिश की थी. बाद में उसे इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया था. महिला ने संतोष के खिलाफ पुलिस के पास उत्पीड़न और शोषण की शिकायत दर्ज कराई. PIO ने कार्रवाई के दौरान आयोग के सामने उसकी शिकायत की एक कॉपी भी दिखाई.

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