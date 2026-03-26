Tamil Nadu: 21 साल के युवक ने 52 साल की गर्लफ्रेंड को उतारा मौत के घाट, शादी का बना रही थी दवाब

Tamil Nadu News: तमिलनाडु के मदुरै से एक सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है. यहां 21 साल के सरवनकुमार नाम के एक युवक ने 52 साल की गर्लफ्रेंड की हत्या कर दी. महिला का नाम सरस्वती था. हत्या करने के बाद आरोपी ने शव को पानी से भरी गहरी पत्थर की खदान में फेंक दिया. इस खौफनाक वारदात को शादी के दबाव और रिश्ते में चल रहे विवाद के चलते अंजाम दिया गया.

हत्या के बाद सरवनकुमार फरार हो गया, जिससे मामला और भी रहस्यमय बन गया. बाद में जब दोनों के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई गई, तब तिरुप्पुवनम पुलिस ने जांच शुरू की. जांच में सामने आया कि सरवनकुमार और सरस्वती के बीच विवाहेतर संबंध थे और इसी को लेकर विवाद चल रहा था, जिसने आखिरकार इस हत्याकांड का रूप ले लिया.

पुलिस ने घटना के बारे में क्या बताया?

पुलिस के मुताबिक, 11 फरवरी को सरस्वती ने सरवनकुमार पर शादी करने का दबाव बनाया, जिसके बाद दोनों के बीच तीखी बहस हुई. गुस्से में आकर सरवनकुमार ने सरस्वती पर हमला कर उसकी हत्या कर दी. अपराध को छिपाने के लिए सरवनकुमार ने सरस्वती के शव को पास में स्थित पानी से भरी गहरी पत्थर की खदान में फेंक दिया और मौके से फरार हो गया. करीब एक महीने तक पुलिस उसकी तलाश करती रही और आखिरकार उसे गिरफ्तार कर लिया गया.

आरोपी को हिरासत में लिया गया

खदान की गहराई ज्यादा होने के कारण शव को बाहर निकालना आसान नहीं था, जिसके लिए चेन्नई से विशेष टीम बुलाई गई. पुलिस ने इस दौरान हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार को भी बरामद कर लिया है और अपराध स्थल की पहचान कर ली है. पुलिस के मुताबिक, उपलब्ध सबूतों और बयानों के आधार पर इस मामले को हत्या के रूप में दर्ज किया गया है. फिलहाल सरवनकुमार न्यायिक हिरासत में है और मामले की जांच जारी है. इस घटना ने इलाके में सभी को चौंका दिया है.