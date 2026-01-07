Tamil Nadu News: तमिलनाडु के तंजावुर जिले से सूदखोरी की क्रूरता को उजागर करने वाला एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. कर्ज के दबाव और पैसों की वसूली के विवाद में एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी. इस मामले में कुंभकोणम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए चार आरोपियों को आजीवन कारावास और मुख्य साजिशकर्ता को 14 साल की जेल की सजा सुनाई है.

कर्ज चुकाने के लिए 3 लाख लिए उधार

कुंभकोणम के पानादुरई पथुकात्तु स्ट्रीट निवासी शिवसुब्रमण्यन (54) इलाके में किराना दुकान चलाते थे. दुकान के काम और पुराने कर्ज चुकाने के लिए उन्होंने उसी इलाके के सेंथिलकुमार से 3 लाख रुपये उधार लिए थे. आरोप है कि शिवसुब्रमण्यन कर्ज पर अब तक करीब 3 लाख रुपये ब्याज के रूप में चुका चुके थे.

कुछ महीनों से शिवसुब्रमण्यन कर्ज की रकम वापस नहीं कर पा रहे थे. इसी बात को लेकर सूदखोरों ने उन पर लगातार दबाव बनाना शुरू कर दिया. मानसिक तनाव से परेशान होकर शिवसुब्रमण्यन ने जहर पी लिया था, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया.

दुकान में हुआ विवाद, बेटे की हत्या

1 मई 2019 को शिवसुब्रमण्यन का 22 साल के बेटा अरुण दुकान पर मौजूद था. इसी दौरान सेंथिलकुमार पैसे मांगने दुकान पर पहुंचा और अरुण से झगड़ा करने लगा. बाद में सेंथिलकुमार ने इस विवाद की जानकारी बालागुरु को दी. बालागुरु के उकसावे पर सेंथिलकुमार अपने दोस्तों वेंकटेशन, चंद्रशेखरन, काथिरवन और जीवाकरुणा उर्फ मोहम्मद शबीर के साथ दुकान पर पहुंचा. सभी ने मिलकर अरुण के साथ मारपीट की और हंसिये से काटकर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी.

इस मामले में कुंभकोणम ईस्ट पुलिस ने केस दर्ज कर बालागुरु, सेंथिल, वेंकटेशन, चंद्रशेखरन और काथिरवन को गिरफ्तार किया था, जबकि जीवाकरुणा फरार हो गया था. केस की सुनवाई कुंभकोणम अतिरिक्त जिला सत्र न्यायालय में हुई. न्यायाधीश ने बालागुरु को 14 साल की जेल और चार अन्य आरोपियों को आजीवन कारावास के साथ 11-11 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई.

घर का ताला तोड़कर चोरी करने वाला गिरफ्तार

तंजावुर में एक बंद घर का ताला तोड़कर की गई बड़ी चोरी के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी ने 13 सोने के गहने और 765 ग्राम चांदी के सामान पर हाथ साफ किया था. 19 दिसंबर को प्रियंका अपने घर का ताला लगाकर रिश्तेदार के यहां गई थीं. 21 दिसंबर को लौटने पर उन्होंने घर का दरवाजा टूटा हुआ पाया.

तालुका पुलिस ने जांच के दौरान फोरेंसिक टीम की मदद से उंगलियों के निशान जुटाए, जो पेराम्बलूर जिले के आदतन अपराधी नवीन कुमार से मेल खा गए. पुलिस ने पेराम्बलूर जाकर 25 साल के नवीन कुमार को गिरफ्तार कर लिया और उसके पास से चोरी किए गए सभी सोने-चांदी के गहने बरामद कर लिए. पुलिस आगे की जांच कर रही है.