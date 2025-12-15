हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाTamil Nadu: संपत्ति के लालच ने बना दिया हत्यारा! बेटी ने पति संग मिलकर मां को पत्थर से कुचला

Tamil Nadu: संपत्ति के लालच ने बना दिया हत्यारा! बेटी ने पति संग मिलकर मां को पत्थर से कुचला

Tamil Nadu News: तमिलनाडु के तिरुपत्तूर में छह एकड़ जमीन के लालच में बेटी ने पति के साथ मिलकर मां की हत्या कर दी. अपराध को प्रेमी की करतूत दिखाया गया, लेकिन पुलिस जांच में साजिश उजागर हुई.

By : तमिल डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 15 Dec 2025 01:49 PM (IST)
Preferred Sources

Tirupattur News: तमिलनाडु के तिरुपत्तूर जिले के पुथुरनाडु पहाड़ी क्षेत्र के नदुकुप्पम गांव में रहने वाले सांबसिवम की दो साल पहले बीमारी के कारण मौत हो गई थी. उनके निधन के बाद उनकी पत्नी चिन्नकाली (45) अकेले घर में रहने लगी थीं. सांबसिवम की दो बेटियां थीं, जिनकी शादी हो चुकी थी और वे अपने-अपने परिवार के साथ अलग रह रही थीं.

मां के साथ रहने लगी छोटी बेटी

सांबसिवम की छोटी बेटी गीता अपने पति चिदंबरम और दो बच्चों के साथ उसी गांव में रहती थी. कुछ समय बाद गीता अपने परिवार के साथ मां चिन्नकाली के घर में रहने लगी. बताया गया है कि चिन्नकाली के नाम करीब छह एकड़ पैतृक जमीन थी. पहले ही एक संपत्ति गीता के नाम पर लिखी जा चुकी थी, लेकिन गीता चाहती थी कि पूरी संपत्ति उसके नाम कर दी जाए.

पुलिस जांच में सामने आया है कि चिन्नकाली अपनी बची हुई संपत्ति बेटी के नाम नहीं करना चाहती थीं. कहा जा रहा है कि वह संपत्ति अपने एक करीबी व्यक्ति यानी प्रेमी के नाम लिखने की सोच रही थीं. यह बात जब गीता को पता चली तो उसने मां पर दबाव बनाना शुरू कर दिया. गीता ने कहा कि वह मां की देखभाल करेगी, इसलिए संपत्ति उसी के नाम की जानी चाहिए.

झगड़े के बाद बढ़ी नाराजगी

पिछले सप्ताह मां और बेटी के बीच इस बात को लेकर तीखा झगड़ा हुआ. चिन्नकाली ने साफ कह दिया कि जब तक वह जिंदा हैं, वह संपत्ति किसी के नाम नहीं करेंगी और यह उनका अंतिम फैसला है. मां की इस बात से गीता बेहद नाराज हो गई. पुलिस के अनुसार, इसी के बाद गीता और उसके पति चिदंबरम ने चिन्नकाली को रास्ते से हटाने की योजना बना ली.

दो दिन पहले गीता ने मां चिन्नकाली को यह कहकर घर से बाहर ले गई कि चलो जंगल की ओर तुम्हारे दामाद को ढूंढने चलते हैं. नदुकुप्पम क्षेत्र के पास जंगल में पहले से ही चिदंबरम छिपा हुआ था. वहां पहुंचते ही चिदंबरम ने संपत्ति को लेकर चिन्नकाली से बहस शुरू कर दी. बहस के दौरान हाथापाई हो गई.

पत्थर से सिर पर वार

पुलिस के मुताबिक, इसी दौरान गीता ने मां का हाथ पकड़ लिया और चिदंबरम ने पास पड़े एक बड़े पत्थर से चिन्नकाली के सिर पर जोरदार वार कर दिया. गंभीर चोट लगने से चिन्नकाली बेहोश होकर गिर पड़ीं. इसके बाद पति-पत्नी वहीं रुके रहे, जब तक उनकी मौत नहीं हो गई.

हत्या के बाद दोनों ने इसे किसी और की करतूत दिखाने के लिए एक खौफनाक साजिश रची. उन्होंने ऐसा माहौल बनाया, जिससे लगे कि चिन्नकाली की हत्या किसी प्रेमी ने यौन उत्पीड़न के बाद की है. शव के पास कपड़े, फूल और रुमाल फेंके गए. इसके बाद दोनों घर लौट आए और सामान्य व्यवहार करने लगे.

मासूम बनने का किया नाटक

घटना वाले दिन चिदंबरम सुबह काम पर चला गया, जैसे उसे कुछ पता ही न हो. बाद में जब पड़ोसियों ने जंगल में महिला का शव देखा तो हड़कंप मच गया. गीता ने बिना ज्यादा रोए-धोए यह दिखाने की कोशिश की कि उसे कुछ भी मालूम नहीं है. वह लोगों से पूछती रही कि उसकी मां कहां है.

घटना की सूचना मिलते ही तिरुपत्तूर ग्रामीण पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया. शुरुआती जांच में यौन उत्पीड़न के कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले. इसके बाद पुलिस को शक हुआ और जांच का रुख बदला गया. डीएसपी के नेतृत्व में विशेष टीम ने गीता और चिदंबरम से अलग-अलग पूछताछ की.

शरीर पर खरोंच बने सबूत

पुलिस को चिदंबरम के शरीर पर खरोंच के निशान मिले, जिससे संदेह और गहरा गया. सख्ती से पूछताछ करने पर पति-पत्नी टूट गए और उन्होंने सच कबूल कर लिया. दोनों ने माना कि संपत्ति के लालच में उन्होंने चिन्नकाली की हत्या की थी. पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल पत्थर को बरामद किया और अपराध की पुष्टि के बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया. गीता को वेल्लोर महिला केंद्रीय जेल भेजा गया, जबकि चिदंबरम को पुरुष केंद्रीय जेल में बंद कर दिया गया है.

इस घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है. लोग यह सोचकर हैरान हैं कि संपत्ति के लालच में कोई बेटी अपनी ही मां की इतनी बेरहमी से हत्या कर सकती है. पुलिस मामले की आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी हुई है.

और पढ़ें
Published at : 15 Dec 2025 01:49 PM (IST)
Tags :
Tamil Nadu Latest News Tirupattur News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'मैं और कितना लालची हो सकता हूं....', abp न्यूज के कॉन्क्लेव में यह क्या बोल गए चिराग पासवान
'मैं और कितना लालची हो सकता हूं....', abp न्यूज के कॉन्क्लेव में यह क्या बोल गए चिराग पासवान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राम मंदिर आंदोलन से जुड़े डॉ. रामविलास वेदांती का निधन, सीएम योगी आदित्यनाथ ने जताया दुख
राम मंदिर आंदोलन से जुड़े डॉ. रामविलास वेदांती का निधन, सीएम योगी आदित्यनाथ ने जताया दुख
इंडिया
Delhi IGI Airport Fog: IGI एयरपोर्ट पर 40 फ्लाइट्स कैंसल, 200 से ज्यादा डिले, इंडिगो संकट के बीच परेशानी का नया सबब क्या?
IGI एयरपोर्ट पर 40 फ्लाइट्स कैंसल, 200 से ज्यादा डिले, इंडिगो संकट के बीच परेशानी का नया सबब क्या?
टेलीविजन
'मेरे सिर से खून निकल रहा', ये रिश्ता क्या कहलाता है फेम एक्टर अनुज सचदेवा पर हमला, लाठी से की पिटाई
'मेरे सिर से खून निकल रहा', ये रिश्ता क्या कहलाता है फेम एक्टर अनुज सचदेवा पर हमला, लाठी से की पिटाई
Advertisement

वीडियोज

Delhi AIR Pollution: दिल्ली में वायु प्रदूषण का कहर...सड़कों पर कई गाड़ियां हादसे का शिकार
India@2047 Entrepreneurship Conclave: नितिन नबीन को नेशनल प्रेसिडेंट बनाए जाने पर चिराग ने क्या कहा?
BJP New President : कमल की कमान पर बंगाल के बाद 2027 के चुनाव पर क्या है नबीन का प्लान? | BJP
Sydney Bondi Beach Attack: आतंकी हमले से दहला सिडनी... दहशत में आया पूरा शहर | abp News
Sydney Bondi Beach Attack: सिडनी हमले में सामने आया पाकिस्तानी कनेक्शन | Bondi Beach | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'मैं और कितना लालची हो सकता हूं....', abp न्यूज के कॉन्क्लेव में यह क्या बोल गए चिराग पासवान
'मैं और कितना लालची हो सकता हूं....', abp न्यूज के कॉन्क्लेव में यह क्या बोल गए चिराग पासवान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राम मंदिर आंदोलन से जुड़े डॉ. रामविलास वेदांती का निधन, सीएम योगी आदित्यनाथ ने जताया दुख
राम मंदिर आंदोलन से जुड़े डॉ. रामविलास वेदांती का निधन, सीएम योगी आदित्यनाथ ने जताया दुख
इंडिया
Delhi IGI Airport Fog: IGI एयरपोर्ट पर 40 फ्लाइट्स कैंसल, 200 से ज्यादा डिले, इंडिगो संकट के बीच परेशानी का नया सबब क्या?
IGI एयरपोर्ट पर 40 फ्लाइट्स कैंसल, 200 से ज्यादा डिले, इंडिगो संकट के बीच परेशानी का नया सबब क्या?
टेलीविजन
'मेरे सिर से खून निकल रहा', ये रिश्ता क्या कहलाता है फेम एक्टर अनुज सचदेवा पर हमला, लाठी से की पिटाई
'मेरे सिर से खून निकल रहा', ये रिश्ता क्या कहलाता है फेम एक्टर अनुज सचदेवा पर हमला, लाठी से की पिटाई
क्रिकेट
ICC U19 World Cup की एक टीम में 3 भाइयों ने जगह बनाकर रचा इतिहास, 51 साल बाद होगा ऐसा
ICC U19 World Cup की एक टीम में 3 भाइयों ने जगह बनाकर रचा इतिहास, 51 साल बाद होगा ऐसा
नौकरी
IIT भुवनेश्वर में नॉन टीचिंग स्टाफ के पदों पर निकली भर्ती, सैलरी सुनकर उड़ जाएंगे होश
IIT भुवनेश्वर में नॉन टीचिंग स्टाफ के पदों पर निकली भर्ती, सैलरी सुनकर उड़ जाएंगे होश
हेल्थ
Prostate Cancer Warning Signs: पेशाब के रास्ते आ रहा है खून तो समझ लीजिए हो गया प्रोस्टेट कैंसर, इन लक्षणों से भी कर सकते हैं पहचान
पेशाब के रास्ते आ रहा है खून तो समझ लीजिए हो गया प्रोस्टेट कैंसर, इन लक्षणों से भी कर सकते हैं पहचान
लाइफस्टाइल
Year Ender 2025: इन आदतों ने बर्बाद कर दिया पूरा साल 2025, कहीं आप भी तो नहीं थे इनके शिकार?
इन आदतों ने बर्बाद कर दिया पूरा साल 2025, कहीं आप भी तो नहीं थे इनके शिकार?
ENT LIVE
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
Paisa LIVE
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
ENT LIVE
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
ENT LIVE
Akhanda 2: Thaandavam Review | Nandamuri Balakrishna ये क्या है?
Akhanda 2: Thaandavam Review | Nandamuri Balakrishna ये क्या है?
Embed widget