Tamil Nadu: 'प्यार' का खौफनाक अंत! गर्लफ्रेंड को जंगल में बुलाया, शख्स ने गला घोंटकर कर दी हत्या

Tamil Nadu News: तमिलनाडु के तेनकासी जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. अफेयर में हुए विवाद के बाद समझौता करने के बहाने युवक ने अपनी गर्लफेंड को जंगल में बुलाया और गुस्से में आकर उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी. इस घटना के बाद इलाके में तनाव को देखते हुए पुलिस सतर्कता बरत रही है.

अलग-अलग समुदायों से थे दोनों

मृतका उमा, विरुधुनगर जिले के राजापलायम के पास थलवायपुरम इलाके की रहने वाली थी. उसके पिता वेल्लैचामी दूध का व्यवसाय करते हैं. उमा तेनकासी जिले के पारैपट्टी में स्थित एक निजी पुलिस प्रशिक्षण केंद्र में पढ़ाई कर रही थी. वहीं, तिरुवेंगडम तालुका के कोलक्कट्टानकुरिची निवासी राजेश भी उसी प्रशिक्षण केंद्र में ट्रेनिंग ले रहा था. दोनों अलग-अलग समुदायों से होने के बावजूद एक-दूसरे से प्रेम करते थे.

पिछले कुछ समय से दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था, जिसके चलते उमा ने राजेश से बात करना बंद कर दिया था. 5 जनवरी को जब उमा प्रशिक्षण केंद्र में फीस भरने पहुंची, तब यह बात राजेश को पता चली. उसने पहले फोन पर समझाने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी.

जंगल में बुलाकर किया हमला

इसके बाद राजेश ने आमने-सामने बात करने के लिए उमा को कस्तूरी रंगापुरम के पास एक सुनसान जंगल क्षेत्र में बुलाया. वहां बातचीत के दौरान फिर से झगड़ा हो गया. गुस्से में आकर राजेश ने उमा के साथ मारपीट की और उसका गला दबा दिया. कुछ ही मिनटों में उमा की सांस रुक गई और मौके पर ही उसकी मौत हो गई.

घटना के बाद घबराए राजेश ने 108 एंबुलेंस को फोन कर बताया कि उमा बेहोश पड़ी है. डॉक्टरों ने जांच के बाद उमा को मृत घोषित कर दिया. इसके बाद राजेश ने वेंबकोट्टई पुलिस स्टेशन पहुंचकर आत्मसमर्पण कर दिया और अपना अपराध कबूल कर लिया.

पुलिस कर रही जांच

राजेश ने पुलिस को दिए बयान में कहा कि उमा के इंस्टाग्राम पर किसी और से बात करने को लेकर दोनों में विवाद हुआ था. उसने दावा किया कि हत्या की नीयत नहीं थी, गुस्से में यह सब हो गया. फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और इलाके में शांति बनाए रखने के लिए निगरानी बढ़ा दी गई है.