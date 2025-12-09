Tamil Nadu: जमीन बेचना चाहता था शख्स, पहली पत्नी ने रोका तो सड़क पर चाकू मार कर दी हत्या
Tamil Nadu News: तमिलनाडु के ईरोड में संपत्ति विवाद के चलते शख्स ने अपनी पत्नी विजया की चाकू मारकर हत्या कर दी. पत्नी के जमीन बिक्री रोकने से वह गुस्से में था. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.
Tamil Nadu News: तमिलनाडु के ईरोड जिले में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. संपत्ति विवाद के चलते सेनगोत्तैयन नाम के व्यक्ति ने अपनी पहली पत्नी विजया की हत्या कर दी. घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई है.
विवाह और विवाद की शुरुआत
सेनगोत्तैयन, जो पेरुंदुरै के पास मन्थम्पालयम में पंचर लगाने का काम करता है, उसने 1995 में विजया से शादी की थी. कुछ साल बाद उसने विजया को छोड़कर दूसरी शादी कर ली. इसके बाद विजया आर्थिक रूप से परेशान रहने लगी और उसने 2021 में भरण-पोषण के लिए अदालत में याचिका दायर की.
दो महीने पहले अदालत ने फैसला सुनाया कि सेनगोत्तैयन विजया को 3.81 लाख रुपये एकमुश्त और हर महीने 4,500 रुपये दे, लेकिन उसने इतनी बड़ी रकम देने से इनकार कर दिया और दोनों पक्षों ने परिवार के बुजुर्गों की मौजूदगी में आपसी बातचीत की.
पैसे को लेकर बड़ा टकराव
बातचीत में विजया ने 15 लाख रुपये एकमुश्त देने की मांग रखी. इसके बाद सेनगोत्तैयन ने कांचीकोविल की 55 सेंट जमीन बेचकर पैसे जुटाने का फैसला किया, लेकिन विजया ने पेरुंदुरै उप-पंजीयक कार्यालय में जाकर उस जमीन की बिक्री पर रोक लगाने की अर्जी लगा दी. यहीं से विवाद और गहरा गया. जमीन बिक्री रुकते ही सेनगोत्तैयन गुस्से से भर गया और उसने बदला लेने की ठान ली.
7 दिसंबर की दोपहर, जब विजया कांचीकोविल रोड पर जा रही थी, तभी सेनगोत्तैयन ने उस पर चाकू से हमला कर दिया. विजया की मौके पर ही मौत हो गई. आसपास के लोग घटनास्थल पर जमा हो गए और पुलिस को सूचना दी. पेरुंदुरै पुलिस ने सेनगोत्तैयन के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है. यह घटना पूरे ईरोड जिले में चर्चा का विषय बन गई है.
वैवाहिक विवाद हत्या में बदली
यह पहली बार नहीं है जब वैवाहिक विवाद हत्या में बदल गया हो. पिछले हफ्ते कोयंबटूर में भी ऐसा ही एक मामला सामने आया था थारुवाई (तिरुनेलवेली) निवासी बालमुरुगन ने अपनी पत्नी श्रीप्रिया की हत्या कर दी, क्योंकि उसने अपनी पत्नी की एक रिश्तेदार के साथ अंतरंग तस्वीरें देख ली थीं. हत्या के बाद उसने व्हाट्सऐप स्टेटस पर लिखा, “विश्वासघात का वेतन मृत्यु है.” इस तरह के लगातार सामने आ रहे मामलों ने तमिलनाडु में घरेलू विवादों और मानसिक तनाव को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL