Tamil Nadu: डूबने से दो साल में 142 लोगों की मौत, तंजावुर में जल निकाय बने मौत का कारण
Tamil Nadu News: तंजावुर जिले में पिछले दो सालों में जल निकायों में नहाते समय डूबने से 142 लोगों की मौत हुई है. कल्लानाई से पानी छोड़े जाने के बाद खतरा बढ़ा है. प्रशासन ने सावधानी की अपील की है.
Tamil Nadu News: तंजावुर जिले में पिछले दो सालों के दौरान जल निकायों में नहाते समय फिसलने और डूबने से 142 लोगों की मौत हो चुकी है. यह जानकारी जिला अग्निशमन अधिकारी कुमार ने दी है. यह आंकड़ा बेहद चिंताजनक है और जिले में जल सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े करता है. खासकर छुट्टियों और सप्ताहांत के दौरान ऐसी घटनाओं में तेजी देखी जा रही है.
कल्लानाई से पानी छोड़े जाने के बाद बढ़ा खतरा
15 जून को कल्लानाई से पानी छोड़े जाने के बाद तंजावुर जिले की नदियां, तालाब और कुएं भर गए हैं. पानी से भरे जल निकाय देखने में सुंदर और आकर्षक लगते हैं. सुबह 9 बजे तक कोहरा रहता है और उसके बाद तेज धूप निकलती है, जिससे लोग नहाने और घूमने के लिए इन जगहों की ओर खिंचे चले आते हैं. यही आकर्षण कई बार जानलेवा साबित हो रहा है.
जो लोग तैरना जानते हैं, वे पानी को देखकर उत्साहित हो जाते हैं, लेकिन जो लोग तैरना नहीं जानते, वे भी जोश में आकर पानी में उतर जाते हैं. गहरे पानी और तेज बहाव के कारण वे फंस जाते हैं और अपनी जान गंवा बैठते हैं. नदियों में इस समय पानी की मात्रा ज्यादा है और बहाव भी तेज है, जिससे खतरा और बढ़ गया है.
प्रशासन की चेतावनी, फिर भी लापरवाही
जिला प्रशासन लगातार निर्देश दे रहा है कि कोई भी व्यक्ति नदी में न नहाए, कपड़े न धोए और न ही मवेशियों को नहलाए. इसके बावजूद लोग इन निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं. इसी लापरवाही के कारण मौतों की संख्या बढ़ रही है. अग्निशमन अधिकारी कुमार ने बताया कि जिले में आग से होने वाली मौतों की तुलना में जल निकायों में होने वाली मौतें अधिक हैं.
अग्निशमन विभाग स्कूलों और कॉलेजों में बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान चला रहा है. बच्चों को तैरना सिखाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है. अधिकारी का कहना है कि तैरना एक जरूरी जीवन कौशल है और इसे सीखने से कई जानें बचाई जा सकती हैं. तैरना न जानते हुए जल निकायों में उतरना सबसे बड़ा खतरा है.
बच्चों और युवाओं पर विशेष ध्यान जरूरी
तालाब, कुएं और खदानों में बने गड्ढे बेहद खतरनाक होते हैं. खेलने गए बच्चे पानी की सुंदरता देखकर उसमें उतर जाते हैं और हादसे का शिकार हो जाते हैं. इसलिए छुट्टियों के दौरान माता-पिता को यह देखना चाहिए कि बच्चे कहां खेल रहे हैं. युवाओं को भी जोश में आकर नदी में कूदने से बचना चाहिए और अपने परिवार की जिम्मेदारी को समझना चाहिए.
तंजावुर जिले के कुंभकोणम, तिरुक्काट्टुप्पल्ली, पपनासम, तिरुविदैमरुदुर, ओरथानडु, पेरावुरणी और तिरुवैयारु जैसे क्षेत्रों में ये घटनाएं ज्यादा सामने आई हैं. जिला प्रशासन अकेले इन मौतों को नहीं रोक सकता. इसके लिए जनता का सहयोग बेहद जरूरी है. अगर लोग नियमों का पालन करें और सावधानी बरतें तो इन हादसों को काफी हद तक कम किया जा सकता है.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL