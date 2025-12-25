Tamil Nadu News: तमिलनाडु के कडलोर जिले से एक बेहद दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है. राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुए इस भीषण हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. इस दुर्घटना से पूरे इलाके में शोक का माहौल है.

कैसे हुआ दर्दनाक हादसा

स्थानीय सूत्रों के अनुसार, यह हादसा कडलोर जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुआ. एक सरकारी बस तेज रफ्तार में जा रही थी, तभी अचानक बस का टायर फट गया. टायर फटते ही बस चालक का वाहन से नियंत्रण हट गया. अनियंत्रित बस सड़क के डिवाइडर को पार करते हुए विपरीत दिशा में चली गई और सामने से आ रही दो कारों से जोरदार टक्कर हो गई.

टक्कर इतनी भीषण थी कि बस और दोनों कारें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं. हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई. आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस और एंबुलेंस को सूचना दी. स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को बाहर निकाला गया.

9 लोगों की मौत, कई घायल

पुलिस ने बताया कि इस हादसे में 9 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. मृतकों में बस और कार सवार दोनों शामिल हैं. वहीं कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. कुछ घायलों की हालत नाजुक बताई जा रही है, जिससे मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका भी जताई जा रही है.

हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और जिला प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई. पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. साथ ही दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को हटाकर यातायात को सामान्य किया गया. कुछ समय के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग पर लंबा जाम भी लग गया था.

जांच शुरू, कारणों की पड़ताल

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. प्रारंभिक जांच में टायर फटना हादसे का मुख्य कारण बताया जा रहा है, लेकिन अन्य पहलुओं की भी जांच की जा रही है. प्रशासन ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के बेहतर इलाज के निर्देश दिए हैं.