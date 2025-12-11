हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
शादी के नाम पर हुई ठगी! गरीब लड़की को धोखा देकर बुजुर्ग से कराई शादी, पुलिस ने शुरू की कार्रवाई

Tamil Nadu News: तमिलनाडु के दिंडुक्कल में गरीब लड़की को अमीर दूल्हे का लालच देकर 50 साल के शख्स से उसकी छठी शादी करा दी गई. लड़की भागकर बची और पुलिस में शिकायत के बाद आरोपी गिरफ्तार किए जा रहे हैं.

By : तमिल डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 11 Dec 2025 03:15 PM (IST)
Preferred Sources

Tamil Nadu News: देश के कई हिस्सों में शादी के नाम पर होने वाले धोखाधड़ी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं. कहीं पहले से शादीशुदा व्यक्ति से जबरन शादी कराई जाती है, तो कहीं पैसों के लालच में गरीब लड़कियों को बेच दिया जाता है. ऐसी घटनाएं समाज के लिए बेहद शर्मनाक और दर्दनाक हैं, क्योंकि शादी हर इंसान के जीवन का सबसे बड़ा सपना होती है, लेकिन कुछ लोग इसी सपने को तोड़कर अपना फायदा उठाना चाहते हैं.

गरीब लड़की को फंसाने की शुरुआत

दिंडुक्कल जिले के कोडाई रोड इलाके में रहने वाली एक 23 साल की लड़की अपने पिता और बहन के साथ रहती थी. उसकी मां का पहले ही निधन हो चुका था. बेहद गरीब हालात में यह लड़की अपनी बहन के घर बच्चों की देखभाल में मदद करती थी. आर्थिक तंगी के कारण उसकी शादी भी नहीं हो पाई थी.

इसी दौरान पोन्नगरम की रहने वाली एक लड़की मुर्गेश्वरी उससे परिचित हुई. उसने उसकी गरीबी का फायदा उठाते हुए उसे एक झूठा सपना दिखाया. मुर्गेश्वरी ने कहा कि त्रिची में एक अमीर अविवाहित व्यक्ति रहता है और वह उससे उसकी शादी करवा सकती है. इससे लड़की के परिवार की हालत सुधर जाएगी.

गरीब लड़की ने, जो चाहती थी कि उसकी शादी जल्द हो जाए, इस बात पर भरोसा कर लिया. मुर्गेश्वरी ने उसे यह भी कहा कि शादी की बात अपने पिता या बहन को मत बताना, सब कुछ होने के बाद ही जानकारी देना. लड़की ने मासूमियत में यह बात मान ली.

त्रिची ले जाकर लॉज में ठहराया

6 दिसंबर को सुबह 5:30 बजे मुर्गेश्वरी उसे दिंडुक्कल रेलवे स्टेशन ले गई और दोनों ट्रेन से त्रिची पहुंचे. वहां होटल में नाश्ता करने के बाद वे करूर जिले के पेट्टाईवायथलाई इलाके में एक लॉज में रुके. इसी लॉज में दूल्हा और उसके साथी भी मौजूद थे. अगले दिन सुबह शादी कराई जानी थी.

लड़की को साड़ी पहनाकर उसे अंगला परमेश्वरी अम्मन मंदिर ले जाया गया ताकि वहां शादी की रस्म पूरी की जा सके. मंदिर पहुंचने के बाद लड़की की आंखों के सामने सच आया. जिसका शादी का सपना उसे दिखाया गया था, वह व्यक्ति 50 साल से भी अधिक उम्र का था. उसका नाम मारियप्पन था और यह उसकी छठी शादी थी.

पैसों के लिए बेची गई लड़की

लड़की के विरोध करने पर भी उसे चुप करा दिया गया और मारियप्पन ने उसके गले में मंगलसूत्र पहना दिया. लड़की समझ गई कि उसके साथ बड़ा धोखा हुआ है. पूछने पर उसे कहा गया कि अब शादी हो चुकी है, इसलिए कुछ नहीं कर सकती. 

जब लड़की ने विरोध जताया, तब पता चला कि मुर्गेश्वरी ने शादी के नाम पर उस गरीब लड़की को पैसों के बदले मारियप्पन को बेच दिया था. मारियप्पन ने इस सौदे में लाखों रुपये दिए थे. बाद में पैसों को बांटने की बात पर मुर्गेश्वरी और उसके साथ आए लोगों में झगड़ा भी हो गया. इसी दौरान लड़की ने मौका देखकर अपनी बहन को फोन कर सारा सच बता दिया.

शाम होते ही लड़की को मारियप्पन के घर ले जाया जाना था, लेकिन वह किसी तरह वहां से भागकर दिंडुक्कल पहुंच गई. यह देखकर मारियप्पन बहुत गुस्से में आ गया और उसने अपने लोगों को लड़की के घर भेजकर उसे धमकाने के लिए कहा. डरी-सहमी लड़की और उसके परिवार ने तुरंत निलक्कोट्टई ऑल वुमन पुलिस स्टेशन और जिला एसपी कार्यालय में शिकायत दी.

शिकायत में लड़की ने बताया कि उसकी गरीबी और अज्ञानता का फायदा उठाकर उसे धोखे से 50 साल के व्यक्ति की छठी पत्नी बना दिया गया. पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और मारियप्पन, मुर्गेश्वरी समेत दलालों पर कार्रवाई शुरू कर दी. कई लोगों को गिरफ्तार कर जांच आगे बढ़ाई जा रही है.

Published at : 11 Dec 2025 03:15 PM (IST)

