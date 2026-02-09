Tamil Nadu: फोन पर बॉयफ्रेंड से कर रही थी बात, चाचा ने गुस्से में भतीजी को दरांती से काट डाला

Tamil Nadu Murder News: तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में अवैध संबंध के मामले में एक महिला की उसके चाचा के हाथों हत्या की घटना ने भारी सदमे की स्थिति पैदा कर दी. यह जघन्य घटना कन्याकुमारी जिले के थिंगल सैंडे इलाके में हुई. अरुण प्रसाद, जो थलाकुलम के रहने वाले हैं और सुबीथा नाम की एक महिला, जो उसी इलाके की रहने वाली हैं. उसकी शादी 10 साल पहले हुई थी. सुबीथा ने अरुण प्रसाद से शादी की, जो एक बढ़ई का काम करते थे. इस जोड़े के 9 और 5 साल के दो बेटे हैं. पिछले कुछ महीनों से दोनों के बीच झगड़े चल रहे थे.

कुछ महीनों से सुबीथा की थुम्बाविलाई के अनीस से दोस्ती हो गई थी. दोनों अक्सर कन्याकुमारी इलाके में मिलते थे और अकेले समय बिताते थे. धीरे-धीरे यह मामला अरुण प्रसाद को पता चला. उन्होंने अपनी पत्नी सुबीथा को बुलाया और डांटा. हालांकि, सुबीथा और अनीस की दोस्ती और भी गहरी हो गई. इसके कारण अरुण प्रसाद और सुबीथा के बीच तीखी बहस होने लगी.

मां के घर रहने लगी थी सुबीथा

पारिवारिक विवाद के बाद सुबीथा अपनी मां के घर चली गई. उसने नागरकोइल में एक कपड़े की दुकान में काम करना शुरू कर दिया. इस बीच दोनों बेटे अरुण प्रसाद की देखभाल में थे. इसी दौरान वह अक्सर अनीस से मिलने लगी और फोन पर घंटों बातचीत करती थी.

परसों रात सुबीथा ने अनीस के साथ लंबे समय तक फोन पर बात की. यह देखकर उसके चाचा राजेश ने उसे कड़ी फटकार लगाई. लेकिन सुबीथा ने कहा कि उसे उसके जीवन में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए. इसी बात को लेकर दोनों के बीच तीखी बहस हो गई. गुस्से में सुबीथा ने अपने विकलांग चाचा को धक्का दे दिया, जिससे वह गिर पड़ा.

कमरे में मिला खून से लथपथ शव

गिरने के बाद गुस्से में राजेश ने पास में पड़ी दरांती उठाई और सुबीथा के सिर और हाथों सहित कई जगहों पर वार कर दिए. चीखती-चिल्लाती सुबीथा डर के मारे अपने बेडरूम का दरवाजा बंद कर भाग गई. गंभीर रूप से घायल सुबीथा कल सुबह लंबे समय तक दरवाजा नहीं खोल पाई. इसलिए जब उसके परिवार के सदस्यों ने दरवाजा तोड़ा और अंदर गए तो उन्होंने उसे खून से लथपथ मृत पाया.

इस घटना की सूचना इरानीयल पुलिस को दी गई. वे घटनास्थल पर पहुंचे और सुबीथा के शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए नागरकोइल आसरिपल्लम अस्पताल भेज दिया. इसके बाद, उन्होंने उसके चाचा विकलांग राजेश को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया.