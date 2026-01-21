Tamil Nadu News: तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां आवारा कुत्ते के काटने के बाद रेबीज से संक्रमित एक 15 साल के छात्र की इलाज के दौरान मौत हो गई. माता-पिता के डर से कुत्ते के काटने की बात छिपाना इस मासूम के लिए जानलेवा साबित हुआ, जिससे पूरे इलाके में शोक और आक्रोश का माहौल है.

तमिलनाडु में आवारा कुत्तों के काटने से मरने वालों की संख्या बढ़ रही है. कांचीपुरम जिले के वालाजाबाद के पास चिन्नीवाक्कम गांव के भास्कर का बेटा, 15 साल के सबरीवासन, उसी क्षेत्र के एक सरकारी स्कूल में नौवीं क्लास में पढ़ रहा था. इस स्थिति में एक महीने पहले, जब वह घर के बाहर दोस्तों के साथ खेल रहा था तो उसी क्षेत्र में एक पागल कुत्ते ने उसे काट लिया, जिससे सबरीवासन मामूली चोटों के साथ बच गया.

माता-पिता से डरकर लड़के ने छिपाया

यह सोचकर कि अगर वह माता-पिता को कुत्ते के काटने के बारे में बताएगा तो उसे पीटा जाएगा, सबरी वासन ने घर पर कुत्ते के काटने की बात नहीं बताई. कुछ दिन पहले, सबरीवासन का व्यवहार थोड़ा बदल गया था. इसके बाद लड़के के पिता भास्कर ने उसे बचाया और उसे कांचीपुरम सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया.

इलाज के दौरान हुई मौत

इस बीच रेबीज मस्तिष्क तक फैल गया और वह बहुत दयनीय स्थिति में था, सबरीवासन कुत्ते की तरह व्यवहार कर रहा था, इसलिए सबरी वासन को तत्काल इलाज के लिए चेंगलपट्टू सरकारी अस्पताल भेजा गया. चेंगलपट्टू सरकारी अस्पताल में इलाज के बावजूद हालत में सुधार न होने पर, उन्हें तत्काल उच्च उपचार के लिए सबरीमाला चेन्नई सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया.

लगातार चिकित्सा पर्यवेक्षण के बाद, सबरी वासन की इलाज के दौरान मौत हो गई. अचानक कुत्ते के काटने से लड़के की मौत के बाद इलाके में हड़कंप मच गया. यह दुख की बात है कि लड़के ने यह सोचकर कुत्ते के काटने की बात माता-पिता को बताने से इनकार कर दिया कि उसे डांटा जाएगा, और अब इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है.