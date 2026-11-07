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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'दिवाली पर पटाखे खरीदें और फोड़ें', के. अन्नामलाई ने लोगों से की अपील, बताई वजह

'दिवाली पर पटाखे खरीदें और फोड़ें', के. अन्नामलाई ने लोगों से की अपील, बताई वजह

तमिलनाडु में वी द लीडर्स के फाउंडर और पूर्व बीजेपी नेता के अन्नामलाई ने दीवाली पर पटाखे फोड़ने की अपील की है. इधर, तमिलनाडु सरकार ने पटाखे फोड़ने के लिए समय सीमा तय की है.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 07 Nov 2026 04:36 PM (IST)
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तमिलनाडु में वी द लीडर्स के फाउंडर के अन्नामलाई ने लोगों से दीवाली पर पटाखे खरीदने और जलाने की अपील की है. उन्होंने कहा है कि इससे विरुधुनगर जिले, खासकर, शिवकाशी में पटाखे बनाने वाली यूनिट्स में काम करने वाले मजदूरों को मदद मिलेगी. 

उन्होंने जनता से पटाखे खरीदने और इस इंडस्ट्री पर निर्भर मजदूरों की इनकम को सपोर्ट करने की अपील की. बकायदा उन्होंने इससे जुड़ा एक वीडियो भी साझा किया है. इस वीडियो में खुद के अन्नामलाई दुकानदारों से पटाखे खरीदते नजर आ रहे हैं. 

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तमिलनाडु सरकार ने की पटाखे फोड़ने की लिमिट तय

इधर, तमिलनाडु की सरकार ने दीपावली पर पटाखे फोड़ने के लिए 2 घंटों की समय सीमा तय की है. सुबह 6 बजे से 7 बजे तक और शाम 7 बजे से 8 बजे तक एक घंटा ही पटाखे फोड़ सकते हैं. इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक, केवल कम प्रदूषण फैलाने वाले और कम शोर वाले ग्रीन क्रैकर्स के इस्तेमाल की अनुमति दी गई है. साथ ही साइलेंस जोन, जैसे अस्पतालों, अदालतों और धार्मिक स्थलों जैसे शांत क्षेत्रों के पास पटाखे फोड़ने पर बैन लगाया गया है. तमिलनाडु के पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने दीपावली से 7 दिन पहले और 7 दिन बाद तक एयरक्वालिटी पर नजर रखने की बात भी कही है. 

लाइब्रेरी विवाद पर क्या बोले के. अन्नामलाई

इधर, 300 करोड़ की लागत से बनी पेरियार अरिवुलगम लाइब्रेरी में किताबों की खरीद विवाद पर भी अन्नामलाई ने प्रतिक्रिया देते हुए, जांच की मांग की है. उन्होने कहा कि लाइब्रेरी सिर्फ एक इमारत नहीं होती. यह एक बहुमूल्य पब्लिक प्रॉपर्टी होती है. यह उन छात्रों के ज्ञाने और अवसरों तक समान पहुंच देती है, जो किताबें खरीदने में सक्षम नहीं हैं. 

उन्होंने कहा है कि अगर पब्लिक फंड का दुरुपयोग हुआ है, तो यह सिर्फ वित्तीय गड़बड़ी नहीं है, यह अगली पीढ़ी के शैक्षिक और बौद्धिक विकास के साथ धोखा है. साथ ही के अन्नामलाई ने किताब खरीदने की प्रक्रिया, परचेज ऑर्डर, इनवॉइस, डिलीवरी रिकॉर्ड और संबंधित समितियों की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग की है. उन्होंने कहा है कि अगर ज्ञान फैलाने के लिए बनी लाइब्रेरी को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया गया है तो यह सिर्फ सार्वजनिक धन की नहीं खुद ज्ञान की चोरी है. 

About the author कार्तिक सागर समाधिया

कार्तिक सागर समाधिया, ABP न्यूज में बतौर कंसल्टेंट सेवाएं दे रहे हैं. नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर लगातार नजर रखते हैं. कई राज्यों के विधानसभा चुनाव के अलावा साल 2019 में हुए लोक चुनावों से जुड़ी खबरों को कवर किया. एबीपी न्यूज से पहले दैनिक भास्कर, एशियानेट न्यूज, ईटीवी भारत, इंडिया टुडे से जुड़े रहे हैं. इस दौरान एडिटोरियल, टीवी-डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े कार्य किए. इंडिया टुडे के यूट्यूब, सोशल मीडिया पर कैप्सूल और लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो बनाने से जुड़ा अनुभव शामिल है. मीडिया का करीबन साढ़े 8 साल का अनुभव है. कोरोना और एमपी चुनाव के समय ग्राउंड से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स की हैं. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. मध्यप्रदेश के सीहोर शहर से ताल्लुक रखते हैं. कार्यक्षेत्र भोपाल, दिल्ली और हैदराबाद रहा है.

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Published at : 07 Nov 2026 04:36 PM (IST)
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