'दिवाली पर पटाखे खरीदें और फोड़ें', के. अन्नामलाई ने लोगों से की अपील, बताई वजह

तमिलनाडु में वी द लीडर्स के फाउंडर के अन्नामलाई ने लोगों से दीवाली पर पटाखे खरीदने और जलाने की अपील की है. उन्होंने कहा है कि इससे विरुधुनगर जिले, खासकर, शिवकाशी में पटाखे बनाने वाली यूनिट्स में काम करने वाले मजदूरों को मदद मिलेगी.

उन्होंने जनता से पटाखे खरीदने और इस इंडस्ट्री पर निर्भर मजदूरों की इनकम को सपोर्ट करने की अपील की. बकायदा उन्होंने इससे जुड़ा एक वीडियो भी साझा किया है. इस वीडियो में खुद के अन्नामलाई दुकानदारों से पटाखे खरीदते नजर आ रहे हैं.

तमिलनाडु सरकार ने की पटाखे फोड़ने की लिमिट तय

इधर, तमिलनाडु की सरकार ने दीपावली पर पटाखे फोड़ने के लिए 2 घंटों की समय सीमा तय की है. सुबह 6 बजे से 7 बजे तक और शाम 7 बजे से 8 बजे तक एक घंटा ही पटाखे फोड़ सकते हैं. इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक, केवल कम प्रदूषण फैलाने वाले और कम शोर वाले ग्रीन क्रैकर्स के इस्तेमाल की अनुमति दी गई है. साथ ही साइलेंस जोन, जैसे अस्पतालों, अदालतों और धार्मिक स्थलों जैसे शांत क्षेत्रों के पास पटाखे फोड़ने पर बैन लगाया गया है. तमिलनाडु के पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने दीपावली से 7 दिन पहले और 7 दिन बाद तक एयरक्वालिटी पर नजर रखने की बात भी कही है.

लाइब्रेरी विवाद पर क्या बोले के. अन्नामलाई

इधर, 300 करोड़ की लागत से बनी पेरियार अरिवुलगम लाइब्रेरी में किताबों की खरीद विवाद पर भी अन्नामलाई ने प्रतिक्रिया देते हुए, जांच की मांग की है. उन्होने कहा कि लाइब्रेरी सिर्फ एक इमारत नहीं होती. यह एक बहुमूल्य पब्लिक प्रॉपर्टी होती है. यह उन छात्रों के ज्ञाने और अवसरों तक समान पहुंच देती है, जो किताबें खरीदने में सक्षम नहीं हैं.

उन्होंने कहा है कि अगर पब्लिक फंड का दुरुपयोग हुआ है, तो यह सिर्फ वित्तीय गड़बड़ी नहीं है, यह अगली पीढ़ी के शैक्षिक और बौद्धिक विकास के साथ धोखा है. साथ ही के अन्नामलाई ने किताब खरीदने की प्रक्रिया, परचेज ऑर्डर, इनवॉइस, डिलीवरी रिकॉर्ड और संबंधित समितियों की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग की है. उन्होंने कहा है कि अगर ज्ञान फैलाने के लिए बनी लाइब्रेरी को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया गया है तो यह सिर्फ सार्वजनिक धन की नहीं खुद ज्ञान की चोरी है.