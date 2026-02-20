तिरुपत्तूर में 15 साल की नाबालिग लड़की के साथ रेप, 60 साल का आरोपी POCSO एक्ट में अरेस्ट

Tamil Nadu News: तमिलनाडु के तिरुपत्तूर के पास एक गांव में 15 साल की लड़की के साथ रेप का मामला सामने आया है. लड़की ने अपने माता-पिता को इस घटना के बारे में बताया, जिसके बाद उन्होंने तिरुपत्तूर ऑल विमेन पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई.

शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए केस दर्ज किया और जांच शुरू की. इसी क्रम में शिवराजपेट इलाके के मुनुसामी के 60 साल के बेटे दामोथिरन को, जो इस लड़की के साथ रेप में शामिल था, POCSO एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया.

आरोपी को जेल भेजा गया

आरोपी को तिरुपत्तूर कोर्ट में पेश करने के बाद वेल्लोर सेंट्रल जेल भेज दिया गया. 15 साल की लड़की के साथ रेप के आरोप में 60 साल के आदमी की गिरफ्तारी से इलाके में भारी हलचल मची है. इस शर्मनाक घटना ने इलाके में सभी को चौंका दिया है.

सड़क पर खेल रही बच्ची को उठा ले गया

इसी तरह तमिलनाडु के अंबूर में भी एक ओर गंभीर घटना हुई. अंबूर के मिल्किंग पार्लर में 6 साल की लड़की के साथ रेप करने वाले व्यक्ति को POCSO एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया. आरोपी मोहम्मद इरशाद, जो तिरुपत्तूर जिले के अंबूर नगर पालिका के मालिकाई टोप्पु के रत्ना नगर इलाके का निवासी है, कल नशे की हालत में इलाके में सड़क पर खेल रही बच्ची को उठा ले गया. उसने बच्ची को ऐसा बहलाया-फुसलाया जैसे वह उसे किसी दुकान पर ले जा रहा हो और मिल्किंग पार्लर की झाड़ियों में छिपी जगह पर उसके साथ गलत काम किया.

बच्ची को पड़ोसियों ने बचाया

पड़ोसियों ने बच्ची की चीखें सुनकर तुरंत उसे बचाया और इलाज के लिए अस्पताल ले गए. बाद में लड़की के परिजनों की शिकायत पर अंबूर ऑल विमेन पुलिस ने मोहम्मद इरशाद को POCSO एक्ट के तहत गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया. 6 साल की बच्ची का रेप करने वाले आरोपी की गिरफ्तारी से इलाके में काफी हलचल मची.