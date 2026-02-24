साली से चल रहा था चक्कर, दोनों ने मिलकर पत्नी का रेत दिया गला, ऐसे रची रास्ते से हटाने की साजिश

Tamil Nadu News: तमिलनाडु के पेरम्बलुर जिले के एलमबलुर गांव में एक सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा हुआ है. एक निजी टायर फैक्ट्री में काम करने वाले राजकुमार की पत्नी प्रवीणा की बेरहमी से गला रेतकर हत्या कर दी गई. घटना के बाद राजकुमार ने पुलिस को बताया कि कुछ अज्ञात लोगों ने उन पर हमला किया है और वह भी घायल हुआ है.

हालांकि, पुलिस की शुरुआती जांच में ही राजकुमार के बयान संदिग्ध पाए गए. जब पुलिस ने गहराई से जांच की तो चौंकाने वाला सच सामने आया. जांच में पता चला कि राजकुमार ने अपनी साली आनंदी के साथ मिलकर अपनी पत्नी प्रवीणा की हत्या की साजिश रची थी और इसके लिए भाड़े के हत्यारों का एक गिरोह तैयार किया गया था.

अवैध प्रेम संबंध में बाधा बनी पत्नी

पुलिस के मुताबिक, राजकुमार और उसकी साली आनंदी के बीच लंबे समय से अवैध प्रेम संबंध थे. दोनों पहले भी घर से भाग चुके थे, जिसके बाद पड़ोसियों और पुलिस ने उन्हें सख्त चेतावनी दी थी. प्रवीणा इस रिश्ते में सबसे बड़ी रुकावट बन रही थी. इसके अलावा, हाल ही में गांववालों के सामने प्रवीणा ने आनंदी को डांटने और अपमानित करने से दोनों बेहद नाराज थे. इसी कारण उन्होंने प्रवीणा को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया.

योजना के तहत राजकुमार ने आनंदी के रिश्तेदार दीपक से दो लाख रुपये में सौदा किया और भाड़े के हत्यारों का एक समूह तैयार किया. घटना की रात राजकुमार यह कहकर अपनी पत्नी प्रवीणा को टू-व्हीलर पर सुनसान इलाके में ले गया कि उसे काम पर जाना है. वहां पहले से छिपे दीपक और उसके साथियों ने अचानक प्रवीणा पर हमला कर दिया और बेरहमी से उसका गला काट दिया.

लूट का नाटक, कॉल रिकॉर्ड से खुली साजिश

हत्या को लूट की वारदात दिखाने के लिए आरोपियों ने प्रवीणा के गहने भी उतार लिए और राजकुमार को मामूली चोटें पहुंचाईं, ताकि वह खुद को भी पीड़ित साबित कर सके. इसके बाद राजकुमार ने पुलिस को बताया कि अज्ञात बदमाशों ने उन पर हमला किया और उनकी पत्नी की हत्या कर दी.

लेकिन राजकुमार के लगातार बदलते बयानों और व्यवहार से पुलिस को शक हुआ. जांच के दौरान पुलिस ने राजकुमार और आनंदी के बीच मोबाइल फोन पर हुई बातचीत के रिकॉर्ड खंगाले, जिसमें हत्या की साजिश से जुड़े अहम सुराग मिले. साथ ही, भाड़े के हत्यारों को दिए गए पैसों के लेन-देन के सबूत भी सामने आए.

इन पुख्ता सबूतों के आधार पर विशेष पुलिस टीम ने राजकुमार, उसकी साली आनंदी और भाड़े के गिरोह के पांच युवकों समेत कुल सात आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. सभी आरोपियों से पूछताछ जारी है और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.