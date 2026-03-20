तिरुवल्लूर में रहस्यमयी मौत! महिला पर हमले के बाद आरोपी का शव पेड़ से लटका मिला

Tamil Nadu News: तमिलनाडु के तिरुवल्लूर जिले के पेरिया कुप्पम में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पोक्सो और हमले के आरोपी ऑटो चालक 40 साल के सरवनन का शव एक झील के पास पेड़ से लटका हुआ मिला. इस घटना ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया है और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

जानकारी के मुताबिक, सरवनन पेशे से ऑटो चालक था और उसकी 38 साल की पत्नी सुमित्रा देवी और एक 16 साल का बेटा है. बताया जाता है कि उसका इलाके की एक महिला के साथ अवैध संबंध था और दो साल पहले उसने उस महिला की बेटियों के साथ दुर्व्यवहार किया था. पीड़िता की शिकायत के आधार पर तिरुवल्लूर महिला पुलिस ने उसे पोक्सो अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.

सरवनन ने चाकू से महिला पर हमला कर दिया

जमानत पर रिहा होने के बाद 15 तारीख को सरवनन ने उस महिला से आवडी की एक निजी फैक्ट्री में मुलाकात की. इस दौरान दोनों के बीच विवाद हो गया, जिसके बाद गुस्से में आकर सरवनन ने चाकू से महिला पर हमला कर दिया और फरार हो गया. इस घटना के बाद आवडी महिला पुलिस ने मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी थी.

ऑटो चालक फांसी पर लटका मिला

इसी बीच कुछ समय बाद सरवनन का शव पेरिया कुप्पम में एक झील के पास पेड़ पर फांसी से लटका मिला. सूचना मिलने पर तिरुवल्लूर शहर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए तिरुवल्लूर सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया.

पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि सरवनन के खिलाफ पोक्सो मामले के अलावा चेन स्नैचिंग और मारपीट समेत 10 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज थे. फिलहाल पुलिस यह जांच कर रही है कि सरवनन ने आत्महत्या की है या उसकी हत्या की गई है.