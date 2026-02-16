Tamil Nadu: चेन्नई में शर्मनाक हरकत! महिला का नहाते हुए बना रहा था शख्स, रंगे हाथ पकड़ा गया

Tamil Nadu News: तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई के कोलथुर इलाके में महिलाओं की निजता का गंभीर उल्लंघन करने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. इस घटना ने पूरे इलाके में चिंता और आक्रोश का माहौल पैदा कर दिया है.

जानकारी के मुताबिक, कोलथुर क्षेत्र की 46 साल की एक महिला एक निजी नर्सिंग होम में कार्यरत है. वह अपनी सहकर्मी 11 नर्सों के साथ एस.आर.बी. कॉलोनी इलाके में एक किराए के मकान में रहती है. 12 तारीख की शाम महिला घर के कमरे में अन्य नर्सों से बातचीत कर रही थी. उसी दौरान पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति ने आकर उन्हें सचेत किया कि उनके घर के बाथरूम की खिड़की के पास कोई व्यक्ति मोबाइल फोन से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है.

बाथरूम के पास वीडियो बनाता मिला शख्स

यह सुनते ही महिला और अन्य नर्सें चौंक गईं. उन्होंने तुरंत सतर्क होकर गुप्त रूप से निगरानी की. जांच करने पर देखा गया कि एक व्यक्ति बाथरूम की खिड़की के पास खड़ा होकर मोबाइल फोन से अंदर का वीडियो बना रहा था. यह दृश्य देखकर सभी महिलाएं घबरा गईं और तुरंत उस व्यक्ति को पकड़ने का प्रयास किया.

इसके बाद पीड़िता ने इस संबंध में पेरावल्लूर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत जांच शुरू की. जांच के दौरान आरोपी की पहचान 37 साल के सथ्यराज के रूप में हुई, जो तिरुविदंथाई गांव चेंगल्पट्टू जिले के सेलियाम्मन मंदिर स्ट्रीट का निवासी है. आरोपी पेशे से टाइल्स लगाने का काम करता है.

आरोपी को अदालत में पेश किया

पुलिस ने महिला उत्पीड़न निवारण अधिनियम सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर सथ्यराज को गिरफ्तार कर लिया. आरोपी को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया. पुलिस ने आश्वासन दिया है कि ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके.